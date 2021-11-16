Dịch vụ cho thuê xe tự lái Sài Gòn TP HCM giá tốt nhất

Để có thể thuê xe ưng ý, bạn chỉ cần truy cập vào địa chỉ https://thuexetulaisaigon.vn/. Sau đó, gửi yêu cầu về việc thuê xe và đơn phản hồi của đội ngũ nhân viên của chúng tôi.

Đến với Thuexetulaisaigon.vn, bạn chỉ cần ngồi ở nhà và gọi điện cho chúng tôi để được hỗ trợ. Giờ đây, việc thuê xe đã trở nên đơn giản và thuận tiện hơn rất nhiều. Thuexetulaisaigon.vn mang đến quy trình thuê xe nhanh chóng trong trong vòng 5-10 phút. Bạn có thể di chuyển đến bất kỳ đâu mà không còn lo ngại về việc phụ thuộc thời gian.

Các dịch vụ thuê xe tự lái Sài gòn của chúng tôi gồm:

Dịch vụ cho thuê xe 4 chỗ tự lái;

Dịch vụ cho thuê xe 7 chỗ tự lái;

Dịch vụ cho thuê xe 16 chỗ tự lái;

Dịch vụ thuê xe đưa đón khách hàng ra sân bay;

Dịch vụ cho thuê xe dành cho việc cưới hỏi;

Dịch vụ cho thuê xe đi tour bao gồm cho thuê xe tự lái, cho thuê xe có người lái, có hỗ trợ người hướng dẫn du lịch;

Dịch vụ cho thuê xe tháng dành cho các công ty...

Mẫu mã đa dạng, phong phú về các loại xe

Tại đây, chúng tôi chuyên cung cấp các dòng xe 4 chỗ – 7 chỗ tự lái hàng đầu,...Những loại xe này đều đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng đến từ thương hiệu xe uy tín. Dàn xe cho thuê tại Thuexetulaisaigon.vn có số lượng lớn và là các dòng xe đời mới nhất. Bạn có thể thỏa mái lựa chọn phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của bản thân.

Giả cả phải chăng

Tại Thuexetulaisaigon.vn còn mang đến giá dịch vụ thuê xe với giá cả hấp dẫn, cạnh tranh nhất. Chỉ với vài triệu đồng, bạn đã có thể trải nghiệm lái trên những dòng xe hàng đầu như Lexus, BMW, Mercedes…Việc thuê xe tự lái tại Thuexetulaisaigon.vn cũng giúp bạn tiết kiệm hơn nhiều so với việc thuê tài xế lái xe. Nhờ đó, có thể đi muôn nơi cùng với bạn bè và người thân.

Uy tín, chất lượng

Chúng tôi tin rằng, sự uy tín của một đơn vị cho thuê xe tự lái Sài Gòn đến từ chính niềm tin của khách hàng. Với nhiều năm kinh nghiệm, Thuexetulaisaigon.vn luôn mang đến sự tin tưởng, an tâm cho mọi khách hàng. Bên cạnh đó, đội ngủ lái xe chuyên nghiệp, tận tâm và vui vẻ khi khách hàng thuê xe 7 chỗ có tài xế. Tại Thuexetulaisaigon.vn luôn áp dụng các quy tắc kiểm tra, bảo dưỡng xe nghiêm ngặt. Mỗi dòng xe đều được tu sữa, nâng cấp và bảo trì thường xuyên. Cùng với đó, chúng tôi cam kết 100% xe giao dịch đều được đóng bảo hiểm thường xuyên. Đây là cách giúp đảm bảo an toàn cho sức khỏe và tính mạng của khách hàng khi thuê xe.

Bên cạnh chất lượng về xe, chúng tôi còn có những chính sách chăm sóc khách hàng hàng đầu. Đội ngũ nhân viên Thuexetulaisaigon.vn luôn là những người tận tâm và chuyên nghiệp. Vì thế, luôn hoàn thành sứ mệnh gắn kết giữa doanh nghiệp và khách hàng. Chỉ cần bạn liên hệ, đội ngũ nhân viên sẽ nhanh chóng hỗ trợ các thủ tục cho khách hàng chi tiết nhất.

Những giấy tờ cần thiết khi thuê xe tự lái Sài Gòn

Dưới đây là một số giấy tờ bạn cần chuẩn bị trước khi với dịch vụ Thuexetulaisaigon.vn:

Giấy tờ tùy nhân là: Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân và Sổ hộ khẩu/ KT3 (Lưu ý phải là sổ tạm trú dài hạn)

Giấy phép lái xe ( điều kiện từ bằng B2 trở lên).

Gía dịch vụ cho thuê xe tự lái Sài Gòn

Khi tìm đến dịch vụ của Thuexetulaisaigon.vn, bạn sẽ được lựa chọn các gói dịch vụ thuê phù hợp với nhu cầu của mình. Để biết được chính xác giá dịch vụ, cần xem xét trên cơ sở một số yếu tố sau:

Điểm đi đến của khách hàng, số Km di chuyển,..

Di chuyển trong thời gian bao lâu, loại xe,..

Nếu bạn đang phân vân chưa biết lựa chọn dòng xe nào, hãy liên hệ ngay với Dịch vụ cho thuê xe tự lái Sài Gòn qua địa chỉ https://thuexetulaisaigon.vn/ để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng. Với mong muốn giúp khách hàng có những trải nghiệm ý nghĩa bên bạn bè và người thân, chúng tôi hy vọng sẽ là người bạn đồng hành tin cậy của mọi khách hàng!

Hãy đến và trải nghiệm DỊCH VỤ THUÊ XE TỰ LÁI ĐỈNH CAO của chúng tôi!