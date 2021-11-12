Choáng váng với chị đẹp ăn mặc 'mát mẻ' ngồi tắm nắng giữa góc ngã tư khiến cư dân mạng lắc đầu ngao ngán

Hình ảnh cô gái ăn mặc "mát mẻ", ngồi phơi nắng giữa ngã tư được chụp lại và chia sẻ lên mạng xã hội khiến cư dân mạng được phen ngán ngẩm.

Sau thời gian dài giãn cách xã hội, nhiều địa phương đã bắt đầu cuộc sống "bình thường mới" trở lại. Nhiều người dân cũng tranh thủ ra đường cảm nhận sự nhộn nhịp của phố xá, hít hà không khí bên ngoài. Trong số đó cũng có một cô gái chất chơi, bê cả quạt và ghế ra vỉa hè để hưởng khí trời.

Cụ thể, mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ chia sẻ hình ảnh một người phụ nữ ăn mặc mát mẻ xách ghế xếp ra vỉa hè ngả lưng "phơi nắng", mặc xe cộ qua lại và bao ánh mắt ái ngại dòm ngó ngay giữa ngã tư khiến nhiều người lắc đầu ngao ngán.

Bức ảnh được chụp lại cho thấy người phụ nữ mặc bộ váy hoa ngắn, đội mũ vành rộng đang ngồi ngả lưng thư thái trên chiếc ghế. Bên cạnh, còn đặt thêm một chiếc quạt kèm theo một chiếc khăn vắt trên ghế. Trông tổng thể chẳng khác nào đang phơi nắng ngắm hoàng hôn ngoài bãi biển.

Cô gái ăn mặc mát mẻ nằm phơi nắng ngay góc ngã tư - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, đáng chú ý là người phụ nữ này vẫn chấp hành quy định phòng dịch là đeo khẩu trang đầy đủ. Ngay sau khi những hình ảnh này xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra bàn luận xoay quanh trang phục người phụ nữ đang mặc và dáng nằm có phần hớ hênh.

Nhiều người cho rằng việc ăn mặc mát mẻ nằm phơi nắng ngoài ngã tư có phần không hay, đặc biệt là trong thời gian dịch bệnh. Bên cạnh đó, không ít người cho rằng có lẽ cô gái này đang dàn dựng để chụp ảnh hoặc quay clip chứ không tự nhiên ra ngồi phơi nắng tại đó.

Thoải mái mặc đồ mát mẻ tại nhà, cô gái không biết đã bị hàng xóm quay lén lại còn tung clip cả cả cõi mạng cùng chiêm ngưỡng Một đoạn clip ghi lại cảnh cô gái ăn mặc mát mẻ bị một gã ở chung cư đối diện quay lén lại được rồi đăng tải trên kênh TikTok của hắn. Nhiều người đã để lại bình luận phẫn nộ cho hành động này.

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