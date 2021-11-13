“Thả rông” vòng 1, để lộ vòng 3, "hot girl tạp hóa" chăm chỉ khoe thân khiến dân tình nhức mắt

Nhịp sống trẻ 13/11/2021 14:07

Dạo gần đây Hàn Hằng quyết hở không chừa chỗ nào, xem "thả rông" cứ như một lẽ sống.

Quả là xứng danh hot girl thị phi, Hàn Hằng không chịu ăn mặc như người thường, cứ phải hở đây hở đó mới chịu. Đặc biệt cô rất chăm "thả rông", diện những trang phục thiếu vải và mỏng manh, để lộ khuôn ngực đầy đặn hay vòng 3 căng mọng. 

“Thả rông” vòng 1, để lộ vòng 3, 'hot girl tạp hóa' chăm chỉ khoe thân khiến dân tình nhức mắt - Ảnh 1

Mặc một chiếc áo ngắn cũn cỡn, không khó để người xem nhận ra cô nàng đang không mặc nội y, để lộ chân ngực đầy đặn.

“Thả rông” vòng 1, để lộ vòng 3, 'hot girl tạp hóa' chăm chỉ khoe thân khiến dân tình nhức mắt - Ảnh 2

Bộ đồ nào Hàn Hằng diện cũng phải hở đôi chỗ nhạy cảm.

“Thả rông” vòng 1, để lộ vòng 3, 'hot girl tạp hóa' chăm chỉ khoe thân khiến dân tình nhức mắt - Ảnh 3

Không áo ngắn thì cũng mặc nguyên vest mà không kèm nội y. 

“Thả rông” vòng 1, để lộ vòng 3, 'hot girl tạp hóa' chăm chỉ khoe thân khiến dân tình nhức mắt - Ảnh 4

Hàn Hằng rất chuộng những bộ áo váy hai dây mát mẻ, gợi cảm

“Thả rông” vòng 1, để lộ vòng 3, 'hot girl tạp hóa' chăm chỉ khoe thân khiến dân tình nhức mắt - Ảnh 5

Và tạo dáng thì không thể không gợi cảm hơn, khiến người xem nóng mắt.

“Thả rông” vòng 1, để lộ vòng 3, 'hot girl tạp hóa' chăm chỉ khoe thân khiến dân tình nhức mắt - Ảnh 6

Hớ hênh vòng 1 chưa đủ, cô nàng hot girl thị phi còn cực kỳ chăm khoe vòng 3. Chọn những dáng quần ngắn ngủn rồi quần chip mảnh như sợi chỉ, tạo những thế chup khêu gợi, để lộ vòng 3 đồ sộ. 

“Thả rông” vòng 1, để lộ vòng 3, 'hot girl tạp hóa' chăm chỉ khoe thân khiến dân tình nhức mắt - Ảnh 7

Dáng chụp ảnh đầy khiêu khích của cô nàng hot girl tạp hóa.

“Thả rông” vòng 1, để lộ vòng 3, 'hot girl tạp hóa' chăm chỉ khoe thân khiến dân tình nhức mắt - Ảnh 8

Hàn Hằng là hot girl sinh năm 1999, từng tham gia Hot Face Việt Nam 2017. Cô sở hữu số đo 3 vòng cực kỳ nóng bỏng. Thường xuyên chia sẻ các bức ảnh hút mắt fan với gu ăn mặt hiện đại và đa dạng, từ năng động, cá tính, ngọt ngào đến sexy nên Instagram của cô thu hút tới hơn 465 ngàn lượt theo dõi.

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