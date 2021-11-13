“Thả rông” vòng 1, để lộ vòng 3, "hot girl tạp hóa" chăm chỉ khoe thân khiến dân tình nhức mắt

Quả là xứng danh hot girl thị phi, Hàn Hằng không chịu ăn mặc như người thường, cứ phải hở đây hở đó mới chịu. Đặc biệt cô rất chăm "thả rông", diện những trang phục thiếu vải và mỏng manh, để lộ khuôn ngực đầy đặn hay vòng 3 căng mọng.

Mặc một chiếc áo ngắn cũn cỡn, không khó để người xem nhận ra cô nàng đang không mặc nội y, để lộ chân ngực đầy đặn.

Bộ đồ nào Hàn Hằng diện cũng phải hở đôi chỗ nhạy cảm.

Không áo ngắn thì cũng mặc nguyên vest mà không kèm nội y.

Hàn Hằng rất chuộng những bộ áo váy hai dây mát mẻ, gợi cảm

Và tạo dáng thì không thể không gợi cảm hơn, khiến người xem nóng mắt.

Hớ hênh vòng 1 chưa đủ, cô nàng hot girl thị phi còn cực kỳ chăm khoe vòng 3. Chọn những dáng quần ngắn ngủn rồi quần chip mảnh như sợi chỉ, tạo những thế chup khêu gợi, để lộ vòng 3 đồ sộ.

Dáng chụp ảnh đầy khiêu khích của cô nàng hot girl tạp hóa.

Hàn Hằng là hot girl sinh năm 1999, từng tham gia Hot Face Việt Nam 2017. Cô sở hữu số đo 3 vòng cực kỳ nóng bỏng. Thường xuyên chia sẻ các bức ảnh hút mắt fan với gu ăn mặt hiện đại và đa dạng, từ năng động, cá tính, ngọt ngào đến sexy nên Instagram của cô thu hút tới hơn 465 ngàn lượt theo dõi.