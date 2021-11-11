Cụ thể, vào sáng nay, hình ảnh chụp lén 2 cô gái trên tàu Cát Linh - Hà Đông mặc váy ngắn vô tình để lộ khoảnh khắc hớ hênh đã gây sốt mạng xã hội.

Đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đang là địa điểm thu hút sự chú ý của dân Việt, đặc biệt là giới trẻ. Họ đua nhau đến check-in, viết những bài review trải nghiệm... thế nhưng cũng có không ít những trường hợp vì để khoe cá tính, gu ăn mặc trendy hoặc gây chú ý mà ăn mặc 'hớ hênh', công khai hở bạo giữa bàn dân thiên hạ.

Không dừng lại ở đó, caption đi kèm bức ảnh còn rất phản cảm, khiến nhiều người phẫn nộ. Chưa rõ danh tính người chụp là ai nhưng dân tình đang kịch liệt lên án đồng thời nhanh chóng kêu gọi tẩy chay và ngừng chia sẻ hình ảnh nhạy cảm này.

Được biết ở Trung Quốc, một bộ phận lớn dân cư cũng thường xuyên cố ý ăn mặc "hớ hênh", làm lộ điểm nhạy cảm khi đi tàu điện. Chính điều này đã mang đến nhiều rắc rối cho cả người dân và chính quyền.

Nhiều cô gái còn dùng nơi công cộng này làm địa điểm quay clip "khoe hàng" vô cùng phản cảm.

Mặc đồ lót...

Hay thậm chí là thay đồ luôn trên tàu điện trước bao nhiêu người ngồi trên xe.

Tàu điện không chỉ là phương tiện dịch chuyển mà từ lâu đã trở thành một khía cạnh văn hóa trong đời sống hiện đại. Vốn là nơi công cộng có đông người tập trung, ta không khó để trông thấy tầng tầng, lớp lớp người tới lui với đủ kiểu cách ăn vận, gu thời trang cũng muôn hình vạn trạng. Tuy nhiên, hãy là những người văn minh, ăn mặc lịch sự. Điều này không chỉ giúp bạn nhận được ánh nhìn tốt từ người đối diện mà còn giúp bạn bảo vệ chính bản thân mình.

Câu chuyện của 2 cô gái bị quay lén vì lộ điểm nhạy cảm ở ga tàu điện Cát Linh - Hà Đông quả là bài học đắt giá mà bất cứ ai trong chúng ta cũng cần rút kinh nghiệm.