Sốc: Chàng soái ca bứt phá giới hạn, 'không mặc quần' đi long nhong ở Sài Gòn, đã thế còn có hành động thô tục gây phẫn nộ!

Nhịp sống trẻ 12/11/2021 10:31

Hành động "đu trend" quay clip ở Sài Gòn đăng lên TikTok phản cảm của thanh niên này khiến nhiều người không khỏi ái ngại.

Thời gian gần đây, nhiều nam thanh nữ tú đã chọn cách nổi tiếng trên mạng xã hội bằng những hành động, chiêu trò "không giống ai" rồi quay video lại và đăng tải lên TikTok. Tuy nhiên, nổi tiếng đâu chưa thấy, dân mạng lại "nuốt không trôi", thở dài ngao ngán vì những lệch lạc trong ý tưởng, bất chấp tất cả câu lượt xem, câu like để nổi tiếng.

Mới đây, trên nền tảng TikTok, người xem được phen hú vía khi một chàng trai đẹp chơi độc, mặc mỗi chiếc "quần trong" đi long nhong khắp quán cà phê. Điều đáng nói, thanh niên lại không có vẻ gì ngượng ngùng, e dè trước ánh mắt ái ngại của người người. Thế đã đành, thanh niên này còn có hành động "thách thức" khiến người xem nóng mặt vì quá phản cảm.

Sốc: Chàng soái ca bứt phá giới hạn, 'không mặc quần' đi long nhong ở Sài Gòn, đã thế còn có hành động thô tục gây phẫn nộ! - Ảnh 1
Nhiều người không hiểu nổi lý do thanh niên này lại làm trò 'bẩn' như vậy - Ảnh: Cắt từ clip

Trong đoạn clip ngắn chỉ dài khoảng 13 giây nhưng cũng đủ khiến dân mạng sốc nặng. Nhiều người cảm thấy khó hiểu khi chàng trai trông mặt cũng "rất gì và này nọ" nhưng sao bứt phá giới hạn với cách đáng "xấu hổ" như vậy.  

Việc mặc đúng cái quần... trong, bên trên phủ phủ bằng lớp áo phông này chỉ có thể mặc ở phòng riêng, đằng này anh ta lại khá thoải mái đi nhong nhong ngoài đường. Thậm chí, anh còn đi vào nơi công cộng như quán cafe. Cuối đoạn video, người này còn không ngại kéo khẩu trang lộ diện mặt và đưa "giơ ngón tay" phản cảm nhìn vào ống kính với vẻ thách thức. Hiện, đoạn clip này khiến nhiều netizen phản ứng dữ dội trước hành động này.

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