Được cộng đồng mạng ‘săn đón’ những ngày qua chính là nữ Tiktoker Gen Z sở hữu vẻ đẹp vạn người mê này

Ngọc Tuyền có tên đầy đủ là Trần Thị Ngọc Tuyền, sinh năm 2003, đang sinh sống và học tập tại Gia Lai, quê gốc ở Quy Nhơn (Bình Định). Cô nàng sở hữu gương mặt bầu bĩnh, khả ái cùng đôi mắt biết nói, đặc biệt mỗi khi cười 10x đều khiến dân tình "rụng tim", hết lời khen ngợi.

Hot Tiktoker Ngọc Tuyền Ảnh: Internet

Nụ cười khiến dân tình 'rụng tim' của Ngọc Tuyền - Ảnh: Chụp màn hình

Ngọc Tuyền cho biết mình đang tập trở thành người mẫu ảnh, từ đó có thể kiếm được một khoản kha khá để tự lo cho cuộc sống của bản thân. Hot girl luôn cố gắng cân bằng giữa việc học và theo đuổi đam mê sao cho hiệu quả, vẹn toàn nhất.