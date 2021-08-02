Được cộng đồng mạng ‘săn đón’ những ngày qua chính là nữ Tiktoker Gen Z sở hữu vẻ đẹp vạn người mê này

Dù chỉ mới 18 tuổi nhưng Ngọc Tuyền đã trở thành một hot Tiktoker. Sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu, cô nàng được dân tình hết lời khen ngợi.
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Ngọc Tuyền có tên đầy đủ là Trần Thị Ngọc Tuyền, sinh năm 2003, đang sinh sống và học tập tại Gia Lai, quê gốc ở Quy Nhơn (Bình Định). Cô nàng sở hữu gương mặt bầu bĩnh, khả ái cùng đôi mắt biết nói, đặc biệt mỗi khi cười 10x đều khiến dân tình "rụng tim", hết lời khen ngợi.
Ngọc Tuyền cho biết mình đang tập trở thành người mẫu ảnh, từ đó có thể kiếm được một khoản kha khá để tự lo cho cuộc sống của bản thân. Hot girl luôn cố gắng cân bằng giữa việc học và theo đuổi đam mê sao cho hiệu quả, vẹn toàn nhất.
Cô nàng 10x thường xuyên làm mới hình ảnh của mình bằng cách thử nghiệm nhiều phong cách trang phục từ cá tính mạnh mẽ đến nữ tính dịu dàng, vóc dáng cân đối và nước da trắng của Ngọc Tuyền đã giúp cô bé diện đồ nào cũng đẹp, cũng hút mắt người nhìn.
Đã sử dụng Tiktok từ năm 2017 thế nhưng chỉ một năm trở lại đây, Ngọc Tuyền mới đầu tư trau chuốt cho tài khoản của mình trở nên thật chỉn chu, chuyên nghiệp. Hiện tại kênh Tiktok của hot girl đã đạt 2,6 triệu lượt theo dõi, mỗi video cô nàng đăng tải đều thu hút phần lớn sự chú ý của dân tình.