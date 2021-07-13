Điểm danh những nam thần Tiktoker nổi nhất Trung Quốc hiện nay: Toàn cực phẩm với chiều cao trên 1m75

Nhịp sống trẻ 13/07/2021 06:00

Trào lưu Tik tok đang là xu hướng của giới trẻ hiện nay không chỉ các ngôi sao hàng đầu Châu Á lăng xê mà còn được một bộ phận giới trẻ yêu thích. Những anh chàng, cô nàng xinh xắn, nam thần được biết đến từ trào lưu Tik tok này.

 

Tiểu Ngũ và Trần Hạc Nhất

Đây được xem là đôi bạn thân thiết, mặc dù Tiểu Ngũ sinh năm 1997 còn Hạc Nhất sinh năm 1999. Nhưng với độ lầy lội và luôn bên cạnh nhau như thế này thì tuổi tác đã không còn quan trọng đối với họ. Cả hai hiện đang là “gà cưng” của JS Model (JiaSang Media – Truyền thông Gia Thượng). Hai anh chàng đều sở hữu một đôi chân dài “miên man” với chiều cao trên 1m75 đây cũng được xem là con số đáng mơ ước của nhiều người.

Điểm danh những nam thần Tiktoker nổi nhất Trung Quốc hiện nay: Toàn cực phẩm với chiều cao trên 1m75 - Ảnh 1
Hạc Nhất chàng trai sở hữu gương mặt khiến nhiều thiếu nữ đổ đứ đừ. Ảnh: Internet
Điểm danh những nam thần Tiktoker nổi nhất Trung Quốc hiện nay: Toàn cực phẩm với chiều cao trên 1m75 - Ảnh 2
Tiểu Ngũ được ví như mối tình đầu quốc dân. Ảnh: Internet

Lâm Trạch Huy

Tiếp tục là “gà nhà” JS Model khi sở một gương mặt điển trai tựa “nam thần”. Anh chàng sinh năm 1997 tại Quảng Đông, Trung Quốc. Với lượng người theo dõi khủng trên Tik tok anh chàng cũng đã lôi kéo không ít trái tim “bé bỏng” của một số thiếu nữ. Không chỉ ở Tik tok anh chàng còn sở hữu hơn 32K lượt theo dõi trên Instagram. Lâm Trạch Huy còn sở hữu chiều cao 1m81 khiến cho các anh chàng khác phải có sự dè chừng.

Điểm danh những nam thần Tiktoker nổi nhất Trung Quốc hiện nay: Toàn cực phẩm với chiều cao trên 1m75 - Ảnh 3
Lâm Trạch Huy "gà cưng" nhà JS Model. Ảnh:Internet
Điểm danh những nam thần Tiktoker nổi nhất Trung Quốc hiện nay: Toàn cực phẩm với chiều cao trên 1m75 - Ảnh 4
Nam thần sở hữu đôi mắt vạn người mê. Ảnh: Internet

Châu Dịch Hoằng

Chàng trai sinh năm 1994 hiện đang sống tại Qúy Dương, Trung Quốc. Anh chành nhanh chóng trở nên nổi tiếng trên Tik tok nhờ sở hữu gương mặt góc cạnh, nam tính và có nụ cười tỏa sáng. Bên cạnh đó anh chàng còn sở hữu hơn 4,5K theo dõi trên Instagam và đã giúp Dịch Hoằng trở nên nổi tiếng trong cộng đồng Trung Quốc.

Điểm danh những nam thần Tiktoker nổi nhất Trung Quốc hiện nay: Toàn cực phẩm với chiều cao trên 1m75 - Ảnh 5
Một khi Hoằng Hoằng đáng yêu thì các cô gái chỉ có "lụy tim". Ảnh: Internet
Điểm danh những nam thần Tiktoker nổi nhất Trung Quốc hiện nay: Toàn cực phẩm với chiều cao trên 1m75 - Ảnh 6
Gương mặt "baby" búng ra sữa của anh chàng. Ảnh: Internet

Thang Duy (Đường Tử)

Thang Duy nổi tiếng trên MXH Trung Quốc nhờ sự “Thiên biến vạn hóa” thành tổng tài của anh. Sở hữu đôi mắt thú hút mọi ánh nhìn của phái nữ nên anh chàng kiếm về cho mình một lượng fan girl hùng hậu. Song, anh đã có bạn gái và còn nổi tiếng về việc cưng chiều nửa kia và không ngại chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời bên người yêu.

Điểm danh những nam thần Tiktoker nổi nhất Trung Quốc hiện nay: Toàn cực phẩm với chiều cao trên 1m75 - Ảnh 7
Style tổng tài bá đạo. Ảnh: Internet
Điểm danh những nam thần Tiktoker nổi nhất Trung Quốc hiện nay: Toàn cực phẩm với chiều cao trên 1m75 - Ảnh 8
Tiktoker Thang Duy. Ảnh: Internet

Nhị Thần

Chàng trai khiến bao cô gái say như “điếu đổ” không ai khác ngoài Nhị Thần. Sinh năm 1998 đến từ Thiên Tân, Trung Quốc. Có khuôn mặt đẹp trai tự nam thần là thế nhưng anh chàng lại thích “dìm hàng” chính mình khi anh đăng tải những video này lên không ít fan cũng đã có những pha cười no về độ “lầy lội” của Nhị Thần.

Điểm danh những nam thần Tiktoker nổi nhất Trung Quốc hiện nay: Toàn cực phẩm với chiều cao trên 1m75 - Ảnh 9
Nụ cười làm say điêu đứng bao trái tim thiếu nữ. Ảnh: Internet
Điểm danh những nam thần Tiktoker nổi nhất Trung Quốc hiện nay: Toàn cực phẩm với chiều cao trên 1m75 - Ảnh 10
Gương mặt sở hữu lượng theo dõi khủng đến từ Nhị Thần. Ảnh: Internet

Để sở hữu lượng người theo dõi nhiều như vậy các anh chàng cũng đã cố gắng trau chuốt về bản thân cũng như quan tâm đến cuộc sống hằng ngày của mình. Từ đó cũng tạo được nhiều thiện cảm, mến mộ đề từ cộng đồng fan.

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