Mặc quần cạp cao hững hờ ra đường bị 'ném đá' không thương tiếc, cô gái sẵn sàng bốp chát lại khiến dân tình choáng váng

Khi đi dạo trong siêu thị, cô gái này đã diện một chiếc áo 2 dây màu da và chiếc quần jeans ngắn cũn cỡn, không thể nào che chắn hết vòng 3 của cô nàng được.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip quay lại cảnh một cô gái ăn mặc mát mẻ đi dạo trung tâm mua sắm gây nhiều tranh cãi. Cụ thể, trong video, cô gái này có dáng người cao ráo, thân hình bốc lửa với đường cong nuột nà. Tuy nhiên, điều khiến dân tình chú ý chính là bộ trang phục với áo 2 dây, tóc búi cao, để lộ làn da trắng nõn.

Điểm nhấn trong bộ trang phục chính là chiếc quần jeans “hư hỏng”, chỉ ngắn tới nửa mông nên không thể nào che chắn hết vòng 3 của cô nàng được. Dù vậy, cô nàng này lại vô cùng tự tin, thản nhiên rảo bước trên đường và dường như chẳng thấy bộ trang phục của mình có vấn đề gì cả.

Chiếc quần ngắn nửa mông gây tranh cãi - Ảnh: Cắt từ clip

Đoạn video sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, nhiều người đã “ném đá” không thương tiếc. Tuy nhiên, về phía chủ nhân xuất hiện trong đoạn clip, cô nàng sẵn sàng đáp trả lại từng người một. Cụ thể, cô nàng này trả lời: “Tôi mặc mắc mớ gì bạn ngại dùm tôi. Thời đại 4.0 còn ngại ngùng gì nữa”, “Tôi không hề thấy ngại nha, thích là mặc”, “Chơi TikTok người ta muốn đăng sao kệ người ta, mắc mớ gì vào soi”.

Choáng váng với chị đẹp ăn mặc 'mát mẻ' ngồi tắm nắng giữa góc ngã tư khiến cư dân mạng lắc đầu ngao ngán Hình ảnh cô gái ăn mặc "mát mẻ", ngồi phơi nắng giữa ngã tư được chụp lại và chia sẻ lên mạng xã hội khiến cư dân mạng được phen ngán ngẩm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mac-quan-cap-cao-hung-ho-ra-duong-bi-nem-da-khong-thuong-tiec-co-gai-san-sang-bop-chat-lai-khien-dan-tinh-choang-vang-436731.html