Chuyện nghề qua bữa cơm 26.000 đồng 'gây sốt' của Thượng úy Lê Anh Nuôi: Vui vì lan tỏa năng lượng tích cực cho nhiều bạn trẻ

Khi nảy ra ý tưởng muốn đem đến cho mọi người cái nhìn tích cực về cuộc sống quân sự, Lê Anh Nuôi (tên thật là Lê Minh Tuyển ) đã ghi lại video về quá trình làm việc của mình và đăng lên TikTok khoảng vài tháng nay.

Lê Anh Nuôi (tên thật: Lê Minh Tuyển), sinh năm 1992. Anh là hiện tượng mạng gây sốt bởi những clip nấu ăn cho bộ đội. Những bữa cơm "đồng giá" 26.000 với đầy đủ rau canh, đồ mặn khiến nhiều người vô cùng thích thú. Kênh Tiktok của vị Thượng Úy này cũng được hàng trăm nghìn người theo dõi với tương tác chẳng kém hot TikToker nào. Kênh Tiktok triệu view của Lê Anh Nuôi "Mình thích xem các kênh ẩm thực, thấy bản thân có thể xây dựng nội dung riêng để mọi người biết cơm quân đội dành cho người lính đi làm nhiệm vụ cũng rất ngon. Kênh của mình hướng tới đăng tải nội dung tích cực về quân đội, cả trước đây, bây giờ và sau này" Lê Anh Nuôi tâm sự trong 1 video chia sẻ về nghề. Anh đặt tên kênh dựa theo một bài hát, nói lên đúng tính chất công việc chiến sĩ nuôi quân và dễ nhớ. Điều này cũng khiến cư dân mạng thích thú bởi sự chân chất, gần gũi.

Thượng Úy Lê Minh Tuyển Trong các video, người xem thích cách anh dùng đôi tay thoăn thoắt nấu bếp, cho ra lò những bữa cơm nóng hổi. Mỗi suất gồm cơm, canh, các món đạm, nước chấm... được chia theo từng khẩu phần trong các khay inox, được đậy kỹ càng trông vô cùng ngon mắt và sạch sẽ. Không phải ăn uống cầu kỳ, bày biện tinh tươm, chỉn chu, điều khiến người xem ấn tượng là những bữa ăn ngon mắt với giá cả phải chăng giữa lòng Thủ đô, cách truyền tải chân thực cùng nội dung hài hước mà anh đem đến. Những mâm cơm tươm tất được anh chuẩn bị Chia sẻ với Dân Trí, Thượng Úy Lê Minh Tuyển cảm thấy vui vì từ khi chia sẻ những clip nấu ăn, thấy mọi người tương tác rất tích cực. "Nhiều bạn trẻ bình luận 'nhờ anh, mà em đã bỏ cơm quán, chăm chỉ nấu ăn ở nhà'. Cũng có nhiều người vào chúc sức khỏe, dành cho mình nhiều sự yêu mến", Lê Anh Nuôi tâm sự.

Bà xã của Thượng Úy - chị Nguyễn Mai Hoa, hiện đang là 1 HLV Fitness, chị chia sẻ từ khi chồng bất ngờ nổi tiếng trên nền tảng MXH, chị cũng vui hơn vì công việc của anh được nhiều người yêu mến như vậy. "Đi ra ngoài gặp học viên, họ cũng 'A! Vợ của Lê Anh Nuôi', điều này làm mình cũng hạnh phúc", chị Hoa cho biết. Chị Mai Hoa - vợ của anh Lê Anh Nuôi Để cân đối thời gian cho các công việc lẫn gia đình, Lê Anh Nuôi thường lập mục tiêu làm việc cụ thể trong một tuần. Sau đó, anh chia nhỏ mục tiêu cụ thể từng ngày. Anh viết sẵn kế hoạch công việc ngày mai ra giấy với từng đầu mục cụ thể. Nhờ vậy, anh vẫn có thời gian để đi tập làm các công việc cá nhân của mình. Anh cũng gác lại các mối quan hệ mà bản thân cảm thấy không cần thiết để dành thời gian cho gia đình, công việc và làm TikTok vì đam mê.

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