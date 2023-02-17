Cảm động cháu trai thay ông đã khuất chụp ‘ảnh cưới’ cùng bà, cộng đồng mạng nức nở: Cô dâu rạng rỡ nhất đây rồi

Nhịp sống trẻ 17/02/2023 13:55

Vì thương bà nội luôn tần tảo hi sinh cho con cháu, nuôi mình ăn học đến khi thành tài, cháu trai muốn bà thật vui bằng bộ ảnh cưới cảm động.

Theo thông tin từ Thanh Niên, nhân vật trên là Thanh Nhí, anh quyết định chụp một bộ ảnh cùng nội khi tình cờ thấy một ý tưởng trên mạng. Đây cũng là lần đầu bà đi giày cao gót, mặc váy. Nhìn bà trong bộ váy cưới với nụ cười thật tươi trên môi, ai nấy không khỏi thích thú. Nhiều người để lại bình luận vui vẻ và thán phục với tấm lòng, tình cảm và ý tưởng sáng tạo mà người cháu dành cho bà.

Cảm động cháu trai thay ông đã khuất chụp ‘ảnh cưới’ cùng bà, cộng đồng mạng nức nở: Cô dâu rạng rỡ nhất đây rồi - Ảnh 1

Nhân vật chính trong bộ ảnh trên là anh Nguyễn Thanh Nhí (25 tuổi, ở H.Lấp Vò, Đồng Tháp) và bà nội của anh Nguyễn Thị Mến (68 tuổi). Ảnh: Thanh Niên

Thanh Nhí cho hay bộ ảnh được chụp cách đây không lâu. Bà lấy ông cách đây gần 50 năm nhưng thời trước không được khoác lên mình bộ váy cưới, trang điểm đẹp đẽ. "Hồi trước nội làm cô dâu nhưng chưa hoàn hảo về trang phục như bây giờ nên mình làm "chú rể" để cùng bà chụp lại ảnh cưới. Mình muốn để nội biết dù ở độ tuổi nào nếu làm cô dâu vẫn rất đẹp và nội có thêm niềm vui cùng cháu", anh nói.

Cảm động cháu trai thay ông đã khuất chụp ‘ảnh cưới’ cùng bà, cộng đồng mạng nức nở: Cô dâu rạng rỡ nhất đây rồi - Ảnh 2
 Cháu trai và bà chụp ảnh cưới. Ảnh: Infonet

Ông nội anh mất cách đây hơn một năm. Khi anh đưa ra ý tưởng, bà hoàn toàn đồng ý và vui vẻ hợp tác. Bà cũng muốn có bộ ảnh độc đáo cùng cháu nội. Được anh Nhí hướng dẫn, bà Mến chụp ảnh rất tự nhiên. Đó cũng là lần đầu tiên bà đi giày cao gót, mặc váy nên gặp đôi chút khó khăn khi di chuyển. Bà vui vẻ nói với cháu đứng yên một chỗ, cố gắng tạo dáng để có bộ ảnh ưng ý.

"Được cùng bà chụp hình là kỷ niệm khó quên trong cuộc đời mình. Mình cũng muốn chuyển tải thông điệp đến các cô, các bà lớn tuổi (ngày xưa chưa mặc váy cưới) rằng hãy mạnh dạn thử mặc trang phục cô dâu để biết bản thân rất xinh đẹp. Bên cạnh đó, con cháu hãy trao yêu thương, tình cảm và những gì có thể khi ông bà còn sống", anh bộc bạch.

Cảm động cháu trai thay ông đã khuất chụp ‘ảnh cưới’ cùng bà, cộng đồng mạng nức nở: Cô dâu rạng rỡ nhất đây rồi - Ảnh 3
Anh Nhí nhí nhảnh tạo dáng cùng bà U70. Ảnh: Infonet

 

Theo Infonet, Nhí cũng chia sẻ thêm về hoàn cảnh của mình. Anh bày tỏ “Ba mất khi tôi mới 4 tuổi. Sau đó, mẹ tôi đi thêm bước nữa nên tôi ở với ông bà nội từ đó đến bây giờ. Ông bà nội thương tôi lắm. Ông nội tôi vừa mất cách đây không lâu. Biết nội buồn, tôi muốn làm gì đó để bà vui.“Tôi không muốn bộ ảnh cưới thiếu chú rể. Ông nội mất rồi, tôi quyết định hóa thân, đóng vai chú rể để bộ ảnh trọn vẹn. Tôi không biết lúc chụp ảnh, bà có nhớ ông hay không. Nhưng nhìn vào mắt bà, tôi thấy bà rất hạnh phúc”, Nhí kể.

Suốt buổi chụp ảnh, bà Mến không tỏ ra ngại ngùng, lạ lẫm mà rất vui. Bà cười tươi như đang trải qua những giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời.

Cảm động cháu trai thay ông đã khuất chụp ‘ảnh cưới’ cùng bà, cộng đồng mạng nức nở: Cô dâu rạng rỡ nhất đây rồi - Ảnh 4
Bà của anh Nhí thực hiện bộ ảnh trong niềm vui hạnh phúc. Ảnh: Thanh Niên

Sau khi bộ ảnh hoàn thành, được đăng tải trên mạng xã hội, bà Mến nhận về nhiều lời khen, chúc mừng. Được khen “đẹp lão, trẻ hơn so với tuổi, yêu đời…” từ những người xa lạ, bà Mến rất vui.“Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ chụp bộ ảnh để làm kỷ niệm với cháu nội thôi. Tuy nhiên, khi Nhí đăng ảnh lên mạng xã hội, được nhiều người khen, tôi vui lắm”, bà Mến chia sẻ.

Bộ ảnh là món quà ý nghĩa mà Nhí dành tặng bà Mến, người vừa là bà nội vừa đóng vai trò như mẹ của anh. Sau khi con trai qua đời, con dâu đi bước nữa, bà Mến buôn thúng bán bưng nuôi cháu nội.

Cảm động cháu trai thay ông đã khuất chụp ‘ảnh cưới’ cùng bà, cộng đồng mạng nức nở: Cô dâu rạng rỡ nhất đây rồi - Ảnh 5

Nhí đến tuổi đi học, bà nghỉ bán rong, nấu hủ tiếu bán để có tiền cho cháu đến trường. Bà bán hủ tiếu đến khi Nhí vào đại học. Khi có thể tự lo cho bản thân, gia đình, Nhí quyết định cho bà nội nghỉ ngơi dưỡng già. Ảnh: Infonet

“Lúc trước tôi nuôi nó. Bây giờ nó lớn, lo được cho bản thân và lo được cả cho tôi. Tôi có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi. Tôi rất vui vì có đứa cháu ngoan, hiếu thảo”, bà Mến nói. Với bà, anh Nhí là đứa cháu nội hiếu thảo, tình cảm. "Nhí muốn chụp hình cùng tôi theo cách đặc biệt nên đã tự làm "chú rể". Hồi đó, tôi làm đám cưới không có được đẹp như vậy. Nhí ở với tôi từ nhỏ nên bà cháu yêu thương nhau, tôi luôn mong cháu mạnh khỏe, thành công", người bà chia sẻ.

Cảm động cháu trai thay ông đã khuất chụp ‘ảnh cưới’ cùng bà, cộng đồng mạng nức nở: Cô dâu rạng rỡ nhất đây rồi - Ảnh 6
Cộng đồng mạng chia sẻ cảm xúc. Ảnh: Thanh Niên 

"Mình nghĩ rằng ai cũng dành tình cảm cho gia đình và sẽ có nhiều cách thể hiện khác nhau. Mình luôn trân trọng những giây phút được ở bên người thân. Mình mong nội luôn lạc quan, sống vui khỏe cùng con cháu", anh chia sẻ.

Cảm động cháu trai thay ông đã khuất chụp ‘ảnh cưới’ cùng bà, cộng đồng mạng nức nở: Cô dâu rạng rỡ nhất đây rồi - Ảnh 7

 

Cảm động cháu trai thay ông đã khuất chụp ‘ảnh cưới’ cùng bà, cộng đồng mạng nức nở: Cô dâu rạng rỡ nhất đây rồi - Ảnh 8
TikToker C chụp ảnh cưới cùng mẹ thay cha. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa

Cũng theo Thể Thao Văn Hóa trước đây, TikToker C. từng chia sẻ những hình ảnh cưới khi bản thân chụp cùng mẹ. Anh thay người cha đã khuất thực hiện bộ ảnh này. Anh viết dòng trạng thái: “Cha từng hứa dành dụm tiền để làm một lễ cưới nhỏ, cho mẹ một lần mặc váy cưới. Nhưng âm dương cách biệt, mẹ không đợi được. Nay con trai thay ba thực hiện lời hứa với mẹ. Con sẽ thay ba bù đắp lại tất cả yêu thương và dịu dàng mà ba và thế giới này nợ mẹ”. Bộ ảnh nhận về sự quan tâm lớn. 

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