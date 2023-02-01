Đại gia Minh Nhựa mua cả ‘thùng vàng’ để lấy lộc ngày Thần tài khiến dân tình choáng ngợp vì độ ‘chịu chi’ cực khủng

Nhịp sống trẻ 01/02/2023 11:01

Đại gia Minh Nhựa chi tiền mua cả ‘thùng vàng’ khiến người người kháo nhau ‘xin vía’.

Mùng 10 tháng giêng hằng năm là ngày vía Thần Tài. Trong quan niệm dân gian, đây là dịp nhiều người đi mua vàng với mong muốn Thần Tài sẽ mang lộc đến cho gia đình, cầu mong sự sung túc, giàu có và thịnh vượng.

Hòa cùng không khí rộn ràng của ngày "đại hội mua vàng", trên trang cá nhân, đại gia Minh Nhựa cũng gây chú ý khi khoe ảnh mua vàng lấy lộc. Tuy nhiên, vàng của đại gia phố núi mua được tính... bằng thùng khiến dân tình choáng váng. Không những thế, trong bài đăng của mình, vị đại gia này còn khéo léo "quảng cáo" cho sản phẩm của công ty.

Đại gia Minh Nhựa mua cả ‘thùng vàng’ để lấy lộc ngày Thần tài khiến dân tình choáng ngợp vì độ ‘chịu chi’ cực khủng - Ảnh 1
 

 

Đại gia Minh Nhựa mua cả ‘thùng vàng’ để lấy lộc ngày Thần tài khiến dân tình choáng ngợp vì độ ‘chịu chi’ cực khủng - Ảnh 2
Minh Nhựa mua 'thùng vàng' khiến dân tình trầm trồ. Ảnh: Internet

Không rõ vị đại gia này đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mua số vàng này. Thế nhưng thoạt nhìn ai cũng đoán được con số đó không hề nhỏ. Bài đăng này ngay lập tức thu hút được lượt tương tác cực khủng. Ngay dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ về độ giàu có và độ chịu chi cực khủng của vị đại gia. Không ít cư dân mạng để lại bình luận muốn:

Đại gia Minh Nhựa mua cả ‘thùng vàng’ để lấy lộc ngày Thần tài khiến dân tình choáng ngợp vì độ ‘chịu chi’ cực khủng - Ảnh 3
Nhiều người 'xin vía' vị đại gia. Ảnh: Internet

- Xin vía anh Minh

- Lần đầu thấy vàng tính bằng thùng

- Xin vía có tiền mua được nhiều vàng như vậy

- Xin vía mau mắn hanh thông của anh nha Nhật Minh

- Anh Nhật Minh mãi đỉnh!

Quay ngược thời gian vào thời điểm năm ngoái, cũng vào ngày "vía Thần Tài", đại gia Minh Nhựa đăng dòng trạng thái đi kèm với những hình ảnh "toát ra mùi tiền". Theo đó, người thừa kế công ty TNHH Nhựa Long Thành khoe hình bên cạnh "siêu phẩm" Rolls-Royce Cullinan hơn 32 tỷ đồng khiến nhiều người ao ước.

Minh Nhựa (Phạm Trần Nhật Minh) là cái tên không còn xa lạ với đông đảo cộng đồng mạng bởi độ giàu có và chịu chơi. Thế nhưng, ít người biết để có được một Minh Nhựa thành công, nổi tiếng trong giới siêu giàu Việt Nam như hiện tại, phần lớn nhờ sự định hướng từ bố - ông trùm Nhựa Long Thành - Phạm Văn Mười.

Trong một bài phỏng vấn cách đây hơn 2 năm, Minh Nhựa từng tiết lộ cuộc sống ngày xưa của ba mẹ rất nghèo khó và vất vả. Cả nhà sống tạm bợ trên kênh Quận 6, nhà hỏng thì rơi xuống nước. Không những vậy, cửa nhà còn có rất nhiều lỗ hở và Minh Nhựa luôn nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của ba mỗi khi đi về.

Đại gia Minh Nhựa mua cả ‘thùng vàng’ để lấy lộc ngày Thần tài khiến dân tình choáng ngợp vì độ ‘chịu chi’ cực khủng - Ảnh 4

Mịnh Nhựa vốn nổi tiếng với độ chơi siêu xe nổi tiếng trong giới nhà giàu, nam doanh nhân từng chia sẻ, ba anh biết anh thích siêu xe vì vậy đã mua nhiều "siêu phẩm" để dành tặng con trai mình. Chính vì thế, cho đến nay Minh Nhựa đã có một bộ sưu tập xe hoành tráng và con số còn liên tục tăng theo năm tháng. Ảnh: Internet

 

 

Tuy nhiên cơ duyên đến với ngành nhựa đã khiến cuộc đời ông Mười và gia đình rẽ theo hướng khác. Thời gian đầu khởi nghiệp, ông trùm Nhựa Long Thành cũng đối mặt với nhiều khó khăn nhưng ở hiện tại, ông đã gây dựng nên công ty nổi tiếng, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Chỉ có duy nhất Minh Nhựa là con trai, do vậy ông dành trọn tình yêu thương và sự kì vọng, hướng nghiệp cho con từ nhỏ.

Từ năm 12 tuổi, Minh Nhựa đã bắt đầu theo ba học về kinh doanh, 15 tuổi học cách cầm muỗng, nĩa, name card sao cho giống doanh nhân. Thời điểm đó anh từng nghĩ những gì ba hướng nghiệp là sự bắt buộc, không có tuổi thơ. Tuy nhiên cho đến hiện khi đã lên chức bố, chức ông, Minh Nhựa hiểu lòng ba và biết đó là những kiến thức có lợi.

Không những vậy, Minh Nhựa từng không ngần ngại thừa nhận, mọi thứ anh có đều do ba cho. Anh từng chia sẻ: “Ba tôi là một người yêu thương tôi có thể nói là bất chấp mọi thứ. Ba biết tôi thích cái gì là có thể làm tất cả. Có rất nhiều người trẻ tuổi mua được xe sang, tôi không biết khoản chi đó từ đâu ra. Nhưng đối với tôi, tôi luôn khẳng định đó là ba tôi cho. Tôi không thể nào đi kiếm tiền để mua những chiếc xe 100 tỷ, 50 tỷ, 30 tỷ, 20 tỷ… tôi không thể làm điều đó. Không thể!".

Hay như mới đây, nhân dịp Tết Quý Mão, Minh Nhựa khoe được ba thưởng Tết 1 tỷ đồng khiến nhiều người trầm trồ. Dù luôn khoe mọi thứ được ba cho nhưng Minh Nhựa cũng khẳng định cho ở đây nghĩa là cho tặng. Một là sẽ được tặng vào dịp đặc biệt như lễ, Tết, hai là sẽ được thưởng dựa theo những gì anh đóng góp được cho công ty.Qua đó, nhiều người thích thú với cách dạy con của ông trùm Nhựa Long Thành. Không tiếc gì với con cháu nhưng vẫn định hướng đúng và khiến các con, cháu quý trọng đồng tiền cũng như công sức làm việc.

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