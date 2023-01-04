Phượng 'Thị Nở' sau 6 năm ‘tái sinh’: Nhan sắc được khen ngợi, cuộc sống đổi thay

Nhịp sống trẻ 04/01/2023 10:50

 Mới đây, Phượng Thị Nở khoe hình ảnh mới nhất bên gia đình, nhan sắc sau 6 năm trùng tu của cô nàng ngày càng thăng hạng, được khen ngợi.

Trên trang Facebook của mình, hiện tượng mạng đăng tải nhiều hình ảnh đi du lịch vui vẻ bên gia đình cùng dòng trạng thái: “Lễ Tết của gia đình em. Năm mới chúc mọi người hạnh phúc, vui vẻ và bình an nha”.

Phượng 'Thị Nở' sau 6 năm ‘tái sinh’: Nhan sắc được khen ngợi, cuộc sống đổi thay - Ảnh 1
 

 

Phượng 'Thị Nở' sau 6 năm ‘tái sinh’: Nhan sắc được khen ngợi, cuộc sống đổi thay - Ảnh 2
'Phượng Thị Nở' chia sẻ khoảnh khắc cùng gia đình. Ảnh: Internet

Theo đó, cô đã có khoảng thời gian thư giãn cùng mẹ, chị gái và 2 người con của mình.

Qua những bức ảnh mà Quách Phượng đăng tải, nhiều người cho rằng nhan sắc của cô ngày càng thăng hạng.

Phượng 'Thị Nở' sau 6 năm ‘tái sinh’: Nhan sắc được khen ngợi, cuộc sống đổi thay - Ảnh 3
Con gái Phượng Thị Nở. Ảnh: Internet

Sau 6 năm “trùng tu”, các đường nét trên gương mặt Phượng Thị Nở đã hoàn thiện và tự nhiên hơn, làn da trắng hồng rạng rỡ cũng khiến cô thêm phần xinh đẹp.

Phượng 'Thị Nở' sau 6 năm ‘tái sinh’: Nhan sắc được khen ngợi, cuộc sống đổi thay - Ảnh 4

 

Phượng 'Thị Nở' sau 6 năm ‘tái sinh’: Nhan sắc được khen ngợi, cuộc sống đổi thay - Ảnh 5
Nhan sắc mẹ 2 con hậu thẩm mỹ. Ảnh: Internet

Vì mới sinh em bé được hơn 1 năm nên vóc dáng của Phượng cũng không còn được thon gọn như hồi mới chỉnh sửa. Tuy nhiên, hậu thẩm mỹ, mẹ 2 con vẫn nhận được lời khen từ cư dân mạng, hầu hết ai cũng bất ngờ trước nhan sắc thăng hạng vượt bậc sau 'dao kéo' của cô.

Năm 2017, Quách Thị Kim Phượng (sinh năm 1996, quê Đắk Nông) đã nổi danh khắp các trang mạng xã hội với hành trình lột xác ngoạn mục của mình. Thậm chí, không ít người còn gọi mẹ đơn thân này với cái tên "Thị Nở tái sinh".

Phượng 'Thị Nở' sau 6 năm ‘tái sinh’: Nhan sắc được khen ngợi, cuộc sống đổi thay - Ảnh 6
Phượng Thị Nở từng bị chê bai về nhan sắc. Ảnh: Internet

Cách đây 4 năm, Quách Phượng được biết đến là mẹ đơn thân lại mang vẻ mặt xấu xí, làn da đen nhẻm, đầy mụn, đôi gò má cao, mũi thô kệch, răng hô, môi dày thâm. Chính ngoại hình này đã đẩy cuộc đời Phượng vào sự cô đơn, bị xa lánh, không có bạn bè và cuộc hôn nhân không có tình yêu.

Sau khi ly hôn chồng, Phượng đã quyết định bỏ ra một khoản tiền lớn (150 triệu) để "đập mặt xây lại" nhằm "làm mới" mình. Ngay sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, từ một cô gái "xấu xí", Phượng đã trở nên xinh đẹp hơn với gương mặt cân đối, cuộc sống của cô cũng như bước sang trang mới.

Cô đã thực hiện nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ như: Cắt hàm hô, hạ gò má, nâng mũi, nhấn mí,... để có thể sở hữu một diện mạo khả ái hơn. Kết quả, Phượng “Thị Nở” như trở thành một người hoàn toàn khác.

Phượng 'Thị Nở' sau 6 năm ‘tái sinh’: Nhan sắc được khen ngợi, cuộc sống đổi thay - Ảnh 7
 

Bẵng đi một thời gian, mới đây trong cuộc hội ngộ với cô dâu Thu Sao trong chuyến du lịch ngoài Hà Nội, Quách Phượng đã khiến nhiều người ngạc nhiên với ngoại hình cân đối, gương mặt tươi tắn và ngày một xinh đẹp tự tin hơn.

Đặc biệt, trong đoạn livestream Phượng vui vẻ bật mí với mọi người rằng đã có người yêu mới, đặc biệt, cặp đôi này còn sắp tiến tới hôn nhân. "Xinh lắm, Phượng có người yêu rồi, sắp lấy chồng rồi mọi người ạ", một người phụ nữ xuất hiện trong livestream nói. Không lên tiếng phủ nhận hay khẳng định, nhưng Phượng vui vẻ cho biết nếu tổ chức đám cưới, sẽ mời người bạn, người chị thân thiết của mình. Ngay lập tức thông tin trên đã khiến nhiều người xôn xao và gửi lời chúc mừng đến Phượng.

Phượng 'Thị Nở' sau 6 năm ‘tái sinh’: Nhan sắc được khen ngợi, cuộc sống đổi thay - Ảnh 8

 

Phượng 'Thị Nở' sau 6 năm ‘tái sinh’: Nhan sắc được khen ngợi, cuộc sống đổi thay - Ảnh 9
Phượng Thị Nở đã kết hôn và có cuộc sống mới. Ảnh: Internet

 

Đến cuối năm 2020, Phượng “Thị Nở” thông báo kết hôn với ông xã là một người đàn ông quê miền Tây. Cả hai có khoảng thời gian yêu nhau 2 năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Quách Phượng nhiều lần khẳng định, bản thân rất mãn nguyện khi quen và yêu chồng hiện tại. Anh thường tặng cô những món quà bất ngờ, không vào một dịp lễ đặc biệt nào và đặc biệt quan tâm, yêu thương con gái cô. "Mình còn nhớ, hồi theo anh về nhà ra mắt, anh nhắc mẹ rất kỹ là mình thích ăn món này, món kia vì sợ khẩu vị không quen. Từ những việc nhỏ như thế cũng khiến mình cảm động. May mắn hơn nữa là gia đình anh rất thương mình", Phượng chia sẻ.

Mặc dù vậy, Phượng “Thị Nở” luôn giữ kín hình ảnh của chồng. Khi mọi người thắc mắc, cô cho biết ông xã không muốn lên báo, không muốn bị soi mói, sống trong thị phi.

Khi xinh đẹp rồi, Phượng “Thị Nở” cũng tự tin hơn, thành công hơn, cô Nam tiến và phát triển việc kinh doanh của bản thân. Công việc thuận lợi giúp cô có điều kiện báo hiếu cha mẹ và chăm lo tốt nhất cho con gái của mình.

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