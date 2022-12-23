Vẻ đẹp xinh như mộng của ‘thiên thần nhí’ từng bị đồn được đại gia Dubai bao nuôi ở tuổi 13: thành thạo 4 thứ tiếng, ngày càng hạnh phúc với cuộc sống yên bình

Hiện tại, Breanna Youn vẫn là một KOL nhí nổi tiếng trên mạng. Thế nhưng, bố mẹ Breanna Youn đã hạn chế nhiều lời đề nghị quảng cáo với mong muốn con gái được phát triển tự nhiên và có cuộc sống hạnh phúc.

Theo Thể Thao và Văn Hóa, Breanna Youn hiện tại đã lớn hơn trước rất nhiều. So với thời điểm mới nổi tiếng, cô bé giờ đây trông chững chạc hơn, không còn nét bụ bẫm dễ thương như xưa. Tuy nhiên, có thể dễ dàng nhận thấy là nhan sắc xinh xắn của Breanna Youn sau bao năm vẫn không thay đổi.

Sau hơn 2 năm sống trong thị phi tại Dubai, gia đình cô bé xinh đẹp này quyết định trở về Philippines sinh sống. Hiện tại, Breanna Young đang theo học tại trường tiểu học địa phương và làm người mẫu nhí tự do. Khí chất của Breanna càng cuốn hút hơn hẳn khi cô bé quyết định để tóc dài, chỉn chu trong cách ăn mặc cùng thần thái tự tin khi đứng trước ống kính.

Có thể nói, sau nhiều năm nổi tiếng và gây chú ý, Breanna đã trải qua những năm tháng nhung lụa đáng mơ ước và hiện nay, cô bé vẫn gây xao xuyến với ngoại hình xinh đẹp ấn tượng và giản dị, gần gũi hơn với cuộc sống bình yên.

Breanna Youn đã lớn phổng phao, sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp. Ảnh: Internet

Nhờ quãng thời gian sống ở Dubai, cô nhóc có thể nói khá tốt thứ tiếng của nước này. Bên cạnh đó, mẹ của Breanna Youn còn biết 4 thứ tiếng nên đã giáo dục con học nhiều ngoại ngữ ngay khi còn nhỏ.

Dù đã trở về Hàn Quốc từ lâu, thế nhưng Breanna Youn vẫn thường xuyên nhớ lại cuộc sống và bạn bè ở Dubai. Trên trang cá nhân, nhiều lần cô nhóc chia sẻ dòng trạng thái nhớ nhung bạn học cũ khi còn học tập ở Dubai.

Breanna Youn sở hữu chiều cao cùng gương mặt xinh xắn không khác xưa. Ảnh: Internet

Nói về những bình luận ác ý nhắm vào Breanna Youn, mẹ cô nhóc thẳng thắn nhận định: "Hiện giờ con bé vẫn sống vui vẻ. Nó vừa tham gia nghệ thuật nhưng cũng phấn đấu học tập trên trường. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng những lời nói tiêu cực nhắm đến Breanna sẽ vơi bớt, để con gái được trưởng thành tự nhiên nhất".

Năm 2014, "thiên thần nhí" Breanna Youn (sinh năm 2009, Hàn Quốc) bắt đầu được chú ý nhờ các clip dễ thương mà cha mẹ chia sẻ lên mạng chỉ sau 1 đêm. Cô nhóc nhận được nhiều lời mời hợp tác từ các nhãn hàng và trở thành người mẫu nhí tiềm năng tại xứ sở kim chi.

Trước sự hâm mộ của cư dân mạng, bố mẹ Breanna đã quyết định lập tài khoản cá nhân cho cô bé trên mạng xã hội và ngay lập tức sở hữu lượt theo dõi cực "khủng".

Cô bé bị đồn 'đại gia bao nuôi'. Ảnh: Internet

Sở hữu gương mặt đáng yêu, dễ thương và nụ cười rạng ngời từ bé nên Breanna Youn được mọi người gọi là "thiên thần lai" Hàn Quốc. Từ khi sinh ra, Breanna Youn đã sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu như thiên thần.

Sau nhiều năm kể từ ngày nổi tiếng, cuộc sống của Breanna Youn cùng bố mẹ đã có nhiều sự thay đổi đáng kể, nhất là khi tin đồn được một đại gia Dubai nhận nuôi xuất hiện.

Vào thời điểm đó, vị đại gia Dubai này nuông chiều Breanna Youn như một tiểu công chúa, cho cô bé cuộc sống thượng lưu mà ai cũng ghen tị. Theo tin đồn, vị đại gia này chăm sóc Breanna Youn cho cô thừa hưởng những đặc quyền của cuộc sống thượng lưu như ăn uống sang chảnh, du lịch nhiều nơi, mua sắm hàng hiệu, ở khách sạn 5 sao như cơm bữa... Thậm chí vào ngày sinh nhật, vị đại gia còn tặng Breanna Youn một chiếc xe Rolls Royce.

Breanna gây chú ý từ nhỏ. Ảnh: Internet

Tin tức đồn thổi trên đã gây ra nhiều rắc rối cho gia đình Breanna và mẹ cô bé từng phải lên tiếng phủ nhận quyết liệt. "Chúng tôi thuê một căn nhà nhỏ, thậm chí còn không có xe hơi khi sống ở Dubai", mẹ cô bé chia sẻ trong tức giận. Thế nhưng, đổi lại bố mẹ Breanna vẫn bị dư luận nghi ngờ dùng tên tuổi của con gái để trục lợi có được cuộc sống giàu có hơn.

Sức hút của Breanna thời điểm trên còn "bay xa" đến cả các nước Trung Đông và cô bé cũng nhận về lượng hâm mộ đông đảo. Thậm chí, cô bé này còn được nhận nhiều món quà từ các quốc gia này gửi đến tận nhà.

Cho đến nay, lượt người theo dõi trên trang cá nhân của Breanna vẫn chiếm số lượng đông đảo, nhận về sự quan tâm của giới truyền thông.