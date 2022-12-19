Rưng rưng nước mắt bà nội vừa nhận 1,4 triệu đồng lương hưu đã đi khắp xóm tìm cháu để cho tiền: Có gì ngon bà cũng chia

Nhịp sống trẻ 19/12/2022 11:19

Vừa nhận được lương hưu, cụ bà 87 tuổi ở Bắc Ninh đã chạy đi khắp xóm tìm cháu để cho tiền khiến nhiều người xúc động.

Đó là một câu chuyện được chia sẻ trên Báo Dân Trí cũng như mạng xã hội chia sẻ rầm rộ. Vào chiều 14/12, nghe tin "bà nội đang tìm mình để cho tiền lương hưu", anh Nguyễn Hữu Tiến (30 tuổi, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) vội lái xe máy về nhà. Chỉ còn cách nhà mấy trăm mét, anh thấy bà nội là cụ Trần Thị Măng (87 tuổi) đang qua từng nhà hàng xóm tìm cháu trai.

Trên tay khoản tiền 1,4 triệu đồng lương hưu, nghe tiếng anh Tiến gọi giục về nhà, cụ Măng lại gần, dúi tiền vào tay cháu, nói: "Bà cho tiền!".

Người cháu từ chối, dặn "bà giữ mà dùng", nhưng cụ Măng nằng nặc bắt cháu nhận, rồi mắng yêu: "Bà không có nhiều, chỉ có từng này, thôi cứ cầm đi không bà đánh rơi hết. Bà lấy mấy trăm ăn quà, còn lại bà cho".

Rưng rưng nước mắt bà nội vừa nhận 1,4 triệu đồng lương hưu đã đi khắp xóm tìm cháu để cho tiền: Có gì ngon bà cũng chia - Ảnh 1
 

 

Rưng rưng nước mắt bà nội vừa nhận 1,4 triệu đồng lương hưu đã đi khắp xóm tìm cháu để cho tiền: Có gì ngon bà cũng chia - Ảnh 2
'Bà cho tiền'. Ảnh: Internet

Đây không phải lần đầu tiên cụ Măng cho con cháu tiền hoặc bánh kẹo. Anh Tiến kể, cứ hễ có thứ gì, bà nội lần lượt chia đều cho con cháu, ít cũng chia, nhiều cũng chia.

Được biết cụ Măng có 6 người con (4 gái, 2 trai), hơn 30 cháu, chắt. Anh Tiến sống cùng bà từ nhỏ, đến khi lập gia đình, sinh 3 người con, chuyển ra ở riêng cách nhà vài trăm mét, nhưng trong mắt bà, anh vẫn là đứa cháu bé bỏng.

Rưng rưng nước mắt bà nội vừa nhận 1,4 triệu đồng lương hưu đã đi khắp xóm tìm cháu để cho tiền: Có gì ngon bà cũng chia - Ảnh 3
Bà nằng nặc bắt cháu nhận bằng được. Ảnh: Internet

Sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đoạn video bà nội chia tiền lương, cùng dòng chú thích hài hước "Cụ có lương, cụ phải đi tìm... cho cháu bằng được mới chịu cơ", anh Tiến bất ngờ và hạnh phúc khi được cộng đồng chia sẻ và yêu thích, đồng thời dành nhiều lời chúc tốt đẹp tới bà và gia đình.

Dưới bài đăng, nhiều người dùng mạng cũng chia sẻ kỷ niệm đẹp về những người bà sẵn sàng dúi tiền vào tay cháu bắt nhận bằng được.

"Điều duy nhất khiến mình day dứt mãi, là cả hai bà đều ra đi trong khi mình còn đang học, chưa kịp làm ra tiền, chưa kịp mua được cái gì tặng 2 bà", Tuấn Nguyễn viết. 

Chia sẻ trên Báo Thể Thao và Văn Hóa, trước đó mạng xã hội cũng xuất hiện một khoảnh khắc đẹp tương đồng. Theo đó, một cụ bà đã ngoài 90 nhưng khi nghe tin cháu chuẩn bị lên thành phố học vẫn đặc biệt hỏi han, dúi vào tay tờ tiền 500 nghìn đồng.

Rưng rưng nước mắt bà nội vừa nhận 1,4 triệu đồng lương hưu đã đi khắp xóm tìm cháu để cho tiền: Có gì ngon bà cũng chia - Ảnh 4
'Cho 5 đồng này, lấy mà đi học. Ảnh: Thể Thao và Văn Hóa

Bên cạnh hành động đáng yêu đó, bà còn căn dặn: "Cho 5 đồng này, lấy mà đi học". Thậm chí, sợ cháu trai ngại ngần không nhận tiền mình cho, cụ bà còn hài hước trêu đùa: "Lấy đi, chê ít à mà không lấy. Lấy đi, đừng chê, ít cũng phải lấy, nhiều cũng phải lấy. Lấy đi mai này còn cưới vợ". Từng lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng rất nhiều điều lớn lao, khiến dường như ai xem đoạn clip này cũng cảm thấy dư âm của gia đình và sự hạnh phúc.

Cũng theo Thanh Niên, trời mưa gió, người bà mặc áo mưa đi tiễn cháu nhập ngũ, bà lật đật cầm 100.000 đồng cố cho cháu để vào đơn vị dùng khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Rưng rưng nước mắt bà nội vừa nhận 1,4 triệu đồng lương hưu đã đi khắp xóm tìm cháu để cho tiền: Có gì ngon bà cũng chia - Ảnh 5
Bà theo xe cháu bất chấp trời mưa. Ảnh: Thanh Niên

“Khoảnh khắc ấm lòng quá”, “Tự nhiên thấy rưng rưng”, “Cuộc đời này chỉ có 3 người phụ nữ chắc chắn đợi bạn là mẹ, bà và chị em gái của bạn thôi. Nhớ nhé!”..., cư dân mạng bình luận.

Trong ký ức tuổi thơ sâu đậm của không ít người, hình ảnh bà nội hay bà ngoại luôn ẩn chứa rất nhiều điều tuyệt vời. Có thể nói, với họ thì người bà không khác gì người mẹ thứ 2, luôn yêu thương, nhân hậu và hiền từ.

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Từ khóa:   bà nội tình bà cháu bà nội cho tiền

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