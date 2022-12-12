Biệt phủ gây ‘sốt’ nhất xứ Thanh: 4 người con trai chi hẳn 40 tỷ xây 4 căn biệt thự vườn hướng mặt vào nhau để sum vầy mẹ lúc tuổi già

Được biết, ngôi nhà trên là của bà Nghiêm Thị Hải, năm nay đã bước sang tuổi 70. Bà chia sẻ, vợ chồng bà sinh được 6 người con, 4 trai, 2 gái, ngôi nhà này là tâm nguyện của các con bà muốn xây cho bố mẹ một ngôi nhà khang trang để dưỡng già và đại gia đình quây quần bên nhau mỗi dịp lễ tết. 4 người con trai của bà Hải (gồm anh Mai Đức Hoàng, Mai Đức Hoàn, Mai Đức Hùng, Mai Đức Huy) đã quyết định xây dựng 4 ngôi biệt thự vườn hướng mặt vào nhau trên khu đất của gia đình.

Theo Người Đưa Tin, tại xã Nga Tiến, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa có một chuỗi biệt thự vườn gồm 4 căn hướng mặt vào nhau đang là chủ đề bàn tán khắp các mạng xã hội về độ giàu có, xa hoa của một đại gia nào đó nơi vùng quê.

Bà Hải tiết lộ, chi phí xây dựng toàn bộ khu nhà khoảng 40 tỷ đồng. Bốn người con trai của bà đều là doanh nhân thành đạt đang kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Khu đất với những căn biệt thự hướng mặt vào nhau. Ảnh: Người Đưa Tin

Ngày xưa, nhà đông con, kinh tế dựa hoàn toàn vào nông nghiệp, chồng làm y tá xã với thu nhập tháng vài chục nghìn đồng nên gia đình bà Hải được coi là hộ nghèo “bền vững” của làng. Dù nghèo khó nhưng ông bà vẫn bươn chải để nuôi các con khôn lớn, ăn học nên người.

“Từ bé tới lúc trưởng thành có gia đình riêng các con chưa bao giờ cãi vã to tiếng với nhau. Tôi dạy con đứa lớn phải cưu mang đứa bé, đứa đi trước phải dìu dắt đứa đi sau, anh chị em phải hòa thuận, đoàn kết và đùm bọc lẫn nhau”, bà Hải nói.

Bốn người con trai của bà Hải hiện tại đều lập nghiệp và sinh sống quây quần bên nhau tại Thành phố Hồ Chí Minh. Từ khi xa nhà tới nay, mỗi dịp lễ, tết hoặc gia đình, dòng họ có việc họ đều đưa vợ con về thăm nhà, ở cùng bố mẹ một thời gian. Các căn biệt thự dự kiến khánh thành đầu năm 2022.

Đúng là chí lớn làm nên nghiệp lớn, những người con sau khi thành đạt luôn quay về đền đáp cha mẹ. Chia sẻ trên Báo VietNamNet, có một chàng trai là kiến trúc sư, anh Nguyễn Anh Quý (TP Nha Trang) cũng từng lập nghiệp ở TP.HCM với hai bàn tay trắng, sau 10 năm ngược xuôi ở nơi thành phố hoa lệ, người con trai đã về quê xây tặng cha mẹ ngôi nhà 3 tầng đầy giá trị bằng cả tâm huyết báo hiếu cha mẹ. Ngôi nhà do chính anh thiết kế, lo từng vật liệu cũng hoàn thành với diện tích 180m2, có 3 phòng ngủ, đầy đủ công năng.

Căn nhà 3 tầng của một kiến trúc sư xây dựng cho cha mẹ với không gian gần gũi. Ảnh: VietNamNet

Anh Quý sử dụng tông trắng, phối chi tiết màu nâu cho tổng thể nhà. Thiết kế đảm bảo tiêu chí hiện đại, tiện dụng nhưng vẫn gần gũi với thế hệ của cha mẹ mình.

Vượt qua khó khăn để làm việc, đồng thời luôn đau đáu nỗi niềm xây dựng lại căn nhà gắn bó với tuổi thơ đang ngày một xuống cấp, giấc mơ của anh Quý đã thành hiện thực. Căn nhà của anh có những góc bo tròn, đường nét mềm mại. Sảnh trên tầng với lan can bằng gạch thông hơi - loại gạch thường thấy trong các công trình của thập niên 80 - 90 thế kỷ 20. Phía trên cầu thang là khoảng giếng trời hút gió vào nhà.

Ngôi nhà anh Quý xây dựng cho cha mẹ với những thiết kế gần gũi xen lẫn hiện đại. Ảnh: VietNamNet

Cầu thang ốp gạch giả gỗ, tay vịn kính tạo độ thoáng nhưng đảm bảo độ an toàn. Phòng ngủ với hệ tủ quần áo kính, bức tường ngăn khu cầu thang được thay bằng kính mờ tạo sự độc đáo và lấy ánh sáng cho phòng từ giếng trời. Bếp nấu ngay cạnh phòng khách, thuận tiện cho người lớn tuổi trong sinh hoạt. Khi nhà có tiệc hay cỗ, gia chủ vẫn có thể trò chuyện với khách. Sảnh tiếp nối lên cầu thang tầng 3 được bố trí bộ bàn ghế uống trà. Cửa sổ hình tròn tăng tính thẩm mỹ, đồng thời có tác dụng lưu thông khí. Bàn ăn 6 ghế vừa tạo điểm nhấn cho tầng 1, vừa ngăn cách không gian giữa phòng khách và bếp. Mọi thứ đều mang tính thẩm mỹ và chỉn chu khiến người người ngưỡng mộ.

Một cô gái khác ở Thanh Hóa cũng từng ước đưa bố mẹ ra khỏi "lũy tre làng". Chia sẻ trên Báo Phụ Nữ Việt Nam, cô gái trẻ đã cùng anh trai của mình xây căn nhà tiền tỷ cho cha mẹ sau khi tốt nghiệp Đại học. Trong thời gian học tập, cô vượt qua nhiều ứng viên, nhận suất học bổng trị giá 700 triệu của Đại học Anh Quốc tại Việt Nam (British University Vietnam). Khi còn là sinh viên năm nhất, Hà đi làm thêm gia sư tiếng anh. Ra trường, cô khởi nghiệp, mở một công ty sản xuất và kinh doanh tảo xoắn. Ngoài ra, Hà còn học cách đầu tư thêm bất động sản và chứng khoán và nuôi dưỡng mục tiêu giúp bố mẹ an tâm hơn phần nào.

Cô gái cùng anh trai xây nhà cho cha mẹ trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng, chưa tính nội thất bên trong. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

Ngôi nhà cũ cả gia đình Hà đang ở được xây từ năm 1990 - 1991, đã xuống cấp và cũ kỹ, dột thấm mỗi khi trời mưa. Bố mẹ Hà trước đây chưa từng nghĩ đến việc sửa hay xây mới nhà vì điều kiện không đủ. Bản thân Hà ý thức được sự vất vả của cha mẹ nên luôn cố gắng học hành.

Đến nay, khi có đủ điều kiện, ngoài xây nhà, Hà thỉnh thoảng tặng bố mẹ một số món quà nhỏ như trang sức, quần áo. Khi có cơ hội đi công tác, được ăn những món ngon ở nhà hàng 5 sao, cô cũng luôn ao ước được đưa bố mẹ đi du lịch trên thế giới để thưởng thức cùng.

Cô gái Thanh Hóa cũng khiêm tốn cho rằng việc xây nhà cho bố mẹ không phải là thành tựu to tát vì ngoài xã hội có rất nhiều bạn trẻ khác giỏi giang hơn. Hơn nữa, mỗi người có một mục tiêu và cách chăm lo cho cha mẹ khác nhau.

Báo hiếu cha mẹ không chỉ là bổn phận, trách nhiệm, tấm lòng của mỗi người con mà còn chứa đựng tình cảm nhân văn và truyền thống tốt đẹp của Việt Nam.