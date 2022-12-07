Cần Thơ: Cô dâu gây sốt vì ‘gánh’ gần 50 cây vàng trong ngày lễ đính hôn, cư dân mạng nhiệt tình 'xin vía'

Clip dài gần 1 phút, ghi lại cảnh một cô dâu được đeo đầy vàng trên tay, cổ trong ngày đính hôn của mình. Cô dâu dường như không còn chỗ để đeo thêm vì vàng kín mít từ tay đến cổ. Dù có phần nặng, song cô dâu vẫn nở nụ cười thật tươi, thể hiện được niềm hạnh phúc trong ngày quan trọng trong đời mình.

Đăng tải trên Báo Thanh Niên, đoạn clip được một tài khoản đăng tải lên mạng xã hội với dòng trạng thái hài hước: “Cô dâu 50 cây vàng của ngày hôm nay. Nhìn cô dâu đi mệt mỏi quá, chắc là gánh nặng lấy chồng”.

Cùng đăng tải trên Báo Người Đưa Tin, những hình ảnh được chia sẻ từ lễ đính hôn của cặp đôi Huỳnh Như và Quốc Anh diễn ra vào ngày 2/12 tại Cần Thơ . Theo đó, cô dâu chú rể nhận được rất nhiều vàng từ nhẫn, vòng cổ, lắc tay đến vàng miếng. Theo ước tính, số vàng này khoảng 50 cây, nặng gần 2 kg. Cô dâu gần như không còn chỗ để đeo thêm vàng, kín mít từ tay đến cổ. Ngoài trang sức vòng vàng còn có tiền mặt.

Cô dâu và chú rể rất hạnh phúc. Ảnh: Internet

Theo thông tin được chia sẻ, phía nhà gái tặng 20 cây vàng kèm tiền mặt, nhà trai cũng với số vàng tương tự và còn có thêm kim cương. Cộng thêm vàng từ người thân, gia đình, bạn bè trao tặng lên đến con số gần 50 cây.

Trong khi đó, không gian lễ ăn hỏi của cặp đôi cũng vô cùng hoành tráng, khung cảnh trang trí theo tông màu xanh trắng chủ đạo. Được biết cặp đôi đã hẹn hò được hơn 4 năm và đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới diễn ra trong thời gian tới. Cô dâu Huỳnh Như hiện làm chủ cửa hàng chuyên kinh doanh về mỹ phẩm ở Cần Thơ, trong khi đó chú rể Quốc Anh là người Đồng Tháp.

Cô dâu đeo vàng nặng trĩu khiến cộng đồng mạng nhiệt tình xin vía. Ảnh: Internet

Đoạn clip nói trên nhanh chóng nhận về gần 2 triệu lượt xem, hàng trăm ngàn lượt thích, bình luận và chia sẻ khắp các trang mạng xã hội. Ai cũng gửi những lời chúc phúc cho cô dâu, chú rể, nhiều cô gái cũng mong muốn có “gánh nặng” như của cô dâu.

Những ý kiến hài hước đùa rằng đúng là “sức nặng của hôn nhân”, đồng thời nhiệt tình “xin vía”

“Nếu lấy chồng là một gánh nặng, mà nặng kiểu này thì mình cũng chịu. Chúc 2 bạn trăm năm hạnh phúc nha!”, nickname Như Thảo bày tỏ. “Nhìn 2 bạn thật xứng đôi. Có được sự quan tâm lớn của cha mẹ như vậy là hạnh phúc lắm đó!”, tài khoản Thiên Phú bình luận.

“Ban đầu, mình không nghĩ là cô dâu sẽ được gia đình 2 bên tặng nhiều vàng như vậy đâu, nên lúc chứng kiến mình và ekip cũng có phần bất ngờ. Tất nhiên là tụi mình cũng hạnh phúc thay cho cô dâu, chú rể khi được gia đình thương đến như vậy là mình tin đó cũng là nền tảng để cặp đôi có một cuộc sống tốt hơn khi về chung một nhà”, anh thợ quay phim chia sẻ.

Những đám cưới với của hồi môn khủng. Ảnh: Internet

Trên thực tế, không hiếm những đám cưới gây sốt mạng xã hội vì số lượng vàng vòng từ vài chục, đến vài trăm cây. Hình ảnh những cô dâu khệ nệ với trang sức vàng, kim cương, tiền mặt…trong ngày trọng đại khiến nhiều người ao ước.

Cách đây không lâu cũng ở Cần Thơ, cô dâu Hà Ngọc Trân và chú rể Trần Nhân nhận quà cưới với 3 tỷ tiền mặt cùng 300 cây vàng. Đây gần như là đám cưới “khủng” nhất về số quà tặng.

Trước đó vào năm 2019, đám cưới của cô dâu Thu Hương và chú rể Năng Tĩnh ở Nam Định cũng khiến dư luận xôn xao với quà cưới gồm: 200 cây vàng, 2 sổ đỏ nhà đất, rước dâu bằng siêu xe Bentley, Rolls-Royce…