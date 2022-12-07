Cần Thơ: Cô dâu gây sốt vì ‘gánh’ gần 50 cây vàng trong ngày lễ đính hôn, cư dân mạng nhiệt tình 'xin vía'

Nhịp sống trẻ 07/12/2022 14:41

Mới đây, một cô dâu xuất hiện trên mạng xã hội trong ngày lễ đính hôn đã khiến nhiều người phải sửng sốt vì số vàng đeo lên đến 50 cây.

Đăng tải trên Báo Thanh Niên, đoạn clip được một tài khoản đăng tải lên mạng xã hội với dòng trạng thái hài hước: “Cô dâu 50 cây vàng của ngày hôm nay. Nhìn cô dâu đi mệt mỏi quá, chắc là gánh nặng lấy chồng”.

Clip dài gần 1 phút, ghi lại cảnh một cô dâu được đeo đầy vàng trên tay, cổ trong ngày đính hôn của mình. Cô dâu dường như không còn chỗ để đeo thêm vì vàng kín mít từ tay đến cổ. Dù có phần nặng, song cô dâu vẫn nở nụ cười thật tươi, thể hiện được niềm hạnh phúc trong ngày quan trọng trong đời mình.

Cần Thơ: Cô dâu gây sốt vì ‘gánh’ gần 50 cây vàng trong ngày lễ đính hôn, cư dân mạng nhiệt tình 'xin vía' - Ảnh 1
 

 

Cần Thơ: Cô dâu gây sốt vì ‘gánh’ gần 50 cây vàng trong ngày lễ đính hôn, cư dân mạng nhiệt tình 'xin vía' - Ảnh 2
Cô dâu gây 'sốt' vì lượng vàng khủng. Ảnh: Internet

Cùng đăng tải trên Báo Người Đưa Tin, những hình ảnh được chia sẻ từ lễ đính hôn của cặp đôi Huỳnh Như và Quốc Anh diễn ra vào ngày 2/12 tại Cần Thơ. Theo đó, cô dâu chú rể nhận được rất nhiều vàng từ nhẫn, vòng cổ, lắc tay đến vàng miếng. Theo ước tính, số vàng này khoảng 50 cây, nặng gần 2 kg. Cô dâu gần như không còn chỗ để đeo thêm vàng, kín mít từ tay đến cổ. Ngoài trang sức vòng vàng còn có tiền mặt.

Cần Thơ: Cô dâu gây sốt vì ‘gánh’ gần 50 cây vàng trong ngày lễ đính hôn, cư dân mạng nhiệt tình 'xin vía' - Ảnh 3
Cô dâu và chú rể rất hạnh phúc. Ảnh: Internet

Theo thông tin được chia sẻ, phía nhà gái tặng 20 cây vàng kèm tiền mặt, nhà trai cũng với số vàng tương tự và còn có thêm kim cương. Cộng thêm vàng từ người thân, gia đình, bạn bè trao tặng lên đến con số gần 50 cây.

Trong khi đó, không gian lễ ăn hỏi của cặp đôi cũng vô cùng hoành tráng, khung cảnh trang trí theo tông màu xanh trắng chủ đạo. Được biết cặp đôi đã hẹn hò được hơn 4 năm và đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới diễn ra trong thời gian tới. Cô dâu Huỳnh Như hiện làm chủ cửa hàng chuyên kinh doanh về mỹ phẩm ở Cần Thơ, trong khi đó chú rể Quốc Anh là người Đồng Tháp.

Cần Thơ: Cô dâu gây sốt vì ‘gánh’ gần 50 cây vàng trong ngày lễ đính hôn, cư dân mạng nhiệt tình 'xin vía' - Ảnh 4
 

 

Cần Thơ: Cô dâu gây sốt vì ‘gánh’ gần 50 cây vàng trong ngày lễ đính hôn, cư dân mạng nhiệt tình 'xin vía' - Ảnh 5
Cô dâu đeo vàng nặng trĩu khiến cộng đồng mạng nhiệt tình xin vía. Ảnh: Internet

Đoạn clip nói trên nhanh chóng nhận về gần 2 triệu lượt xem, hàng trăm ngàn lượt thích, bình luận và chia sẻ khắp các trang mạng xã hội. Ai cũng gửi những lời chúc phúc cho cô dâu, chú rể, nhiều cô gái cũng mong muốn có “gánh nặng” như của cô dâu.

Những ý kiến hài hước đùa rằng đúng là “sức nặng của hôn nhân”, đồng thời nhiệt tình “xin vía”

“Nếu lấy chồng là một gánh nặng, mà nặng kiểu này thì mình cũng chịu. Chúc 2 bạn trăm năm hạnh phúc nha!”, nickname Như Thảo bày tỏ. “Nhìn 2 bạn thật xứng đôi. Có được sự quan tâm lớn của cha mẹ như vậy là hạnh phúc lắm đó!”, tài khoản Thiên Phú bình luận.

“Ban đầu, mình không nghĩ là cô dâu sẽ được gia đình 2 bên tặng nhiều vàng như vậy đâu, nên lúc chứng kiến mình và ekip cũng có phần bất ngờ. Tất nhiên là tụi mình cũng hạnh phúc thay cho cô dâu, chú rể khi được gia đình thương đến như vậy là mình tin đó cũng là nền tảng để cặp đôi có một cuộc sống tốt hơn khi về chung một nhà”, anh thợ quay phim chia sẻ.

Cần Thơ: Cô dâu gây sốt vì ‘gánh’ gần 50 cây vàng trong ngày lễ đính hôn, cư dân mạng nhiệt tình 'xin vía' - Ảnh 6
 

 

Cần Thơ: Cô dâu gây sốt vì ‘gánh’ gần 50 cây vàng trong ngày lễ đính hôn, cư dân mạng nhiệt tình 'xin vía' - Ảnh 7
Những đám cưới với của hồi môn khủng. Ảnh: Internet

Trên thực tế, không hiếm những đám cưới gây sốt mạng xã hội vì số lượng vàng vòng từ vài chục, đến vài trăm cây. Hình ảnh những cô dâu khệ nệ với trang sức vàng, kim cương, tiền mặt…trong ngày trọng đại khiến nhiều người ao ước.

Cách đây không lâu cũng ở Cần Thơ, cô dâu Hà Ngọc Trân và chú rể Trần Nhân nhận quà cưới với 3 tỷ tiền mặt cùng 300 cây vàng. Đây gần như là đám cưới “khủng” nhất về số quà tặng.

Trước đó vào năm 2019, đám cưới của cô dâu Thu Hương và chú rể Năng Tĩnh ở Nam Định cũng khiến dư luận xôn xao với quà cưới gồm: 200 cây vàng, 2 sổ đỏ nhà đất, rước dâu bằng siêu xe Bentley, Rolls-Royce…

‘Cô dâu trăm tỷ' ở Kiên Giang vừa tổ chức 'siêu đám cưới' là ai?

‘Cô dâu trăm tỷ' ở Kiên Giang vừa tổ chức 'siêu đám cưới' là ai?

Vài ngày trở lại đây, dân mạng đang bàn tán rôm rả về đám cưới trăm tỷ của con gái một đại gia nổi tiếng đất Kiên Giang. Được biết, cô dâu có tên Ngọc Như còn chú rể tên Ngọc Hùng.

Xem thêm
Từ khóa:   Cần Thơ cô dâu đeo vàng hôn lễ

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 44 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 1 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 3 giờ 14 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no