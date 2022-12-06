‘Cô dâu trăm tỷ' ở Kiên Giang vừa tổ chức 'siêu đám cưới' là ai?

Nhịp sống trẻ 06/12/2022 13:23

Vài ngày trở lại đây, dân mạng đang bàn tán rôm rả về đám cưới trăm tỷ của con gái một đại gia nổi tiếng đất Kiên Giang. Được biết, cô dâu có tên Ngọc Như còn chú rể tên Ngọc Hùng.

Theo tài khoản Hoàng Công Cường - người từng chỉ đạo sân khấu cho lễ khai mạc và lễ bế mạc của SEA Games 31 tiết lộ chỉ riêng hoa tươi trang trí trong tiệc cưới cũng "ngốn" tới 13 tỷ đồng.

Số nhân lực được huy động chuẩn bị cho hôn lễ cũng lên tới 2.000 người. Những hình ảnh trong hôn lễ khi được truyền ra đã thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông cũng như trên mạng xã hội vì độ đầu tư và chịu chi cực khủng cho ‘siêu đám cưới’.

‘Cô dâu trăm tỷ' ở Kiên Giang vừa tổ chức 'siêu đám cưới' là ai? - Ảnh 1
Không gian đám cưới. Ảnh: Internet

Theo vị tổng đạo diễn, không gian và kiến trúc đám cưới được lấy ý tưởng từ công trình kiến trúc Gardens by the Bay của Singapore. Đây chính là nơi tân lang, tân nương gặp nhau, yêu nhau trong khoảng thời gian du học.

‘Cô dâu trăm tỷ' ở Kiên Giang vừa tổ chức 'siêu đám cưới' là ai? - Ảnh 2

 

‘Cô dâu trăm tỷ' ở Kiên Giang vừa tổ chức 'siêu đám cưới' là ai? - Ảnh 3
Không gian lễ đường 'choáng ngợp'. Ảnh: Internet

Thậm chí, trong buổi tiệc tối, để khẳng định độ "chịu chi" của mình, gia đình cô dâu còn tổ chức bắn pháo hoa. Ở phía ngoài khơi, có 100 chiếc tàu đánh cá được huy động, sẵn sàng thực hiện nghi lễ bắn pháo hoa cho người dân khu vực Kiên Giang chiêm ngưỡng.

Vì sân khấu tiệc cưới nằm trên biển nên đội ngũ ê-kíp phải mất khá nhiều thời gian để san lấp vị trí biển này. Ngoài ra, mỗi khách mời cũng được tặng 1 chiếc ô để phòng trường hợp có mưa. “Đúng là siêu đám cưới, ngồi ăn cỗ cũng phải theo kiểu mui trần mới chịu”, “Ai cũng mong muốn có một lễ đường đẹp trong ngày trọng đại, chúc cặp vợ chồng hạnh phúc trăm năm”, một số cư dân mạng bình luận.

Dàn xe hoa của đám cưới này cũng khiến nhiều người phải trầm trồ về gia thế của cô dâu, chú rể. Không phải là những chiếc siêu xe đắt tiền mà thay vào đó là bộ sưu tập xe cổ. Những chiếc xe này không phải ai cũng từng được thấy trong đời.

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‘Cô dâu trăm tỷ' ở Kiên Giang vừa tổ chức 'siêu đám cưới' là ai? - Ảnh 5
Cô dâu xuất hiện trên lễ đường. Ảnh: Internet

Bên cạnh không gian đám cưới xa hoa, nhan sắc xinh đẹp của nữ chính cũng khiến bao người trầm trồ. Đến đây dân mạng đặc biệt tò mò về "tiểu sử" của rich kid này.

Theo tìm hiểu, cô nàng là con của một đại gia đình đám đất Kiên Giang. Tập đoàn nhà Sophia Nguyễn hoạt động trong nhiều lĩnh vực như thủy sản, may mặc, truyền thông,..

Từ một số thông tin hiếm hoi được hé lộ, Sophia Nguyễn từng có thời gian học tập tại Singapore. Đây cũng chính là nơi cô gặp gỡ và yêu bạn đời - anh Ngọc Hùng.

‘Cô dâu trăm tỷ' ở Kiên Giang vừa tổ chức 'siêu đám cưới' là ai? - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, cô tiếp tục sang Anh học Thạc sĩ ngành Tài chính và Kinh doanh Quốc tế của trường ĐH Reading. Tốt nghiệp về nước, rich kid đình đám đã vào làm việc trong công ty gia đình, hiện giữ vai trò Phó giám đốc. Cô nàng sở hữu nhan sắc xinh đẹp không hề thua kém bất kỳ hotgirl nào.

Hiện Sophia Nguyễn đang phụ trách một số dự án liên quan đến vận tải, nhà ở,... có giá trị lên tới 200 triệu USD (khoảng 4,8 nghìn tỷ đồng). Cô nàng đã đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp kinh doanh như: ký kết thỏa thuận hợp tác với các nhà phát triển bất động sản và năng lượng tái tạo đẳng cấp thế giới, chỉ đạo mua lại và phát triển các dự án lớn tại TP.HCM, Bình Dương, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.

‘Cô dâu trăm tỷ' ở Kiên Giang vừa tổ chức 'siêu đám cưới' là ai? - Ảnh 7
Cô dâu và em trai của mình. Ảnh: Internet

Xinh đẹp, giỏi giang nhưng cô nàng lại khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Trên Facebook cá nhân, Sophia Nguyễn rất ít khi đăng ảnh để ở chế độ công khai.

Qua một số hình ảnh hiếm hoi cho thấy, cô chỉ chia sẻ những chuyện liên quan đến công việc.

Trong ngày trọng đại của cuộc đởi, ông Nguyễn Việt Cường đã dành lời động viên đầy ý nghĩa gửi đến con gái, con rể. Ông xúc động nói: "Hai con đã hoàn thành chương trình thạc sĩ ở nước ngoài và về làm việc ở công ty hơn 5 năm qua. Hai đứa rất chăm chỉ, chịu khó và luôn làm tốt công việc được giao.

Hôm nay, 2 đứa chính thức kết hôn, gia đình chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Chúc hai con luôn thật vui vẻ và yêu thương lẫn nhau, sống với nhau trọn đời".

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Từ khi lấy vợ, anh Nguyễn Văn Sơn (37 tuổi, ngụ H.Cái Bè) đã quan niệm cha mẹ vợ như cha mẹ ruột, chăm sóc cha mẹ, lo mọi việc trong nhà.

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