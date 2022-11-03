Hot Youtube Bà Tân Vlog lộ diện qua camera thường sau thẩm mỹ: nhiều người phát hoảng vì gương mặt nhận không ra!

Nhịp sống trẻ 03/11/2022 09:49

Gương mặt bà Tân Vlog sưng phù, khẩu hình nói không được tự nhiên. Nhiều người bày tỏ gương mặt bà Tân Vlog khác trước đây!

Sau thẩm mỹ, bà Tân Vlog tiếp tục ra video để phục vụ những người yêu mến mình. Mới đây, trong tập youtube mới, bà Tân Vlog khiến nhiều người hoảng hốt vì gương mặt vẫn còn sưng to. Dù các nếp nhăn sau thẩm mỹ dường như có phần được cải thiện, song, nhiều người trông bà không được tự nhiên, đơ cứng.

Hot Youtube Bà Tân Vlog lộ diện qua camera thường sau thẩm mỹ: nhiều người phát hoảng vì gương mặt nhận không ra! - Ảnh 1
Bà Tân lộ diện sau thẩm mỹ. Ảnh: Internet

Lên sóng sau thẩm mỹ, hiện tượng mạng Bắc Giang để lộ mặt sưng phù, cách nói chuyện gượng gạo chẳng như bà Tân trước đây. Nhiều người bày tỏ sự thất vọng và hoảng hốt khi chứng kiến những video trên. Tuy nhiên, nữ Youtube vẫn chưa có bất cứ động thái nào.

Hot Youtube Bà Tân Vlog lộ diện qua camera thường sau thẩm mỹ: nhiều người phát hoảng vì gương mặt nhận không ra! - Ảnh 2
 

 

Hot Youtube Bà Tân Vlog lộ diện qua camera thường sau thẩm mỹ: nhiều người phát hoảng vì gương mặt nhận không ra! - Ảnh 3
Gương mặt bà Tân đơ cứng, kém tự nhiên. Ảnh: Internet

Được biết trong một video gần đây, bà Tân từng chia sẻ rằng vì gắn bó với nghề nông từ khá sớm nên làn da của bà bị ảnh hưởng rất nhiều, cộng với việc không có thời gian và không biết chăm sóc da nên bà cảm thấy da mình nhăn nheo và kém sắc hơn so với những người bạn đồng niên.

Hot Youtube Bà Tân Vlog lộ diện qua camera thường sau thẩm mỹ: nhiều người phát hoảng vì gương mặt nhận không ra! - Ảnh 4
 

 

Hot Youtube Bà Tân Vlog lộ diện qua camera thường sau thẩm mỹ: nhiều người phát hoảng vì gương mặt nhận không ra! - Ảnh 5
CĐM bình luận nhan sắc sau tân trang của bà Tân. Ảnh: Internet

Việc con trai Hưng Vlog đưa mẹ đi thẩm mỹ mong muốn giúp mẹ xóa nếp nhăn, giúp làn da đẹp hơn trước đó được nhiều người ủng hộ. Tuy nhiên, không ít người can ngăn vì lo sợ bà tuổi cao, khó chịu đựng được các xâm lấn, nhất là các công cuộc thẩm mỹ tiềm ẩn nguy cơ rủi ro và các biến chứng khó lường. Ngoài ra, các fan youtube cũng lo sợ người phụ nữ 55 tuổi sa đà thẩm mỹ.

Cách đây khoảng 4 năm, bà Tân vlog nổi lên như một hiện tượng khiến cộng đồng mạng xôn xao. Với các món ăn siêu to khổng lồ do bà tự tay chế biến, dân tình đều rất hào hứng và còn nhiệt tình bấm theo dõi giúp kênh của bà mang về nguồn thu nhập khủng.

Hot Youtube Bà Tân Vlog lộ diện qua camera thường sau thẩm mỹ: nhiều người phát hoảng vì gương mặt nhận không ra! - Ảnh 6
Bà Tân Vlog tham gia vào công cuộc thẩm mỹ tân trang nhan sắc. Ảnh: Internet

Thế nhưng, kênh của bà Tân sau thời gian dài nhận được sự quan tâm yêu thích từ người dùng mạng thì những lùm xùm xoay quanh chuyện vệ sinh và những ồn ào nội dung khiến bà bị ảnh hưởng nặng nề, lượt người xem cũng từ đó mà giảm hẳn.

Việc hiện tượng mạng thay đổi nhan sắc mới đây dường như có dấu hiệu hâm nóng lại tên tuổi, nhưng sự việc trên cũng gây ra những ý kiến trái chiều, kẻ khen người chê có đủ.

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