'Mẹ chồng quốc dân U60' gây trầm trồ với body ‘cực bốc’ ngỡ chị gái của con dâu: gái 20 phải ngả mũ thán phục

Nhịp sống trẻ 01/11/2022 16:41

Mặc dù đã bước vào độ tuổi U60, tuy nhiên, vẻ ngoài của bà Hạnh Nguyễn trẻ trung, chẳng kém cạnh những cô gái trẻ.

Nếu ai từng theo dõi chương trình mẹ chồng nàng dâu, hẳn không còn xa lạ với bà mẹ chồng U60 quê ở Kon Tum, người mẹ từng khiến MC Thanh Thúy phải thốt lên trong chương trình vì quá trẻ đẹp.

'Mẹ chồng quốc dân U60' gây trầm trồ với body ‘cực bốc’ ngỡ chị gái của con dâu: gái 20 phải ngả mũ thán phục - Ảnh 1
Mẹ chồng quốc dân U60 Hạnh Nguyễn. Ảnh: Internet

Trong một cuộc thi sắc đẹp dành cho doanh nhân, bà Hạnh Nguyễn khiến nhiều người phải ngả mũ thán phục vì nhan sắc và vóc dáng trẻ trung, năng động. Trên sàn catwalk nữ TikToker tỏa lên khí chất ngời ngời mà chẳng ai nghĩ đây chính là bà ngoại U60.

'Mẹ chồng quốc dân U60' gây trầm trồ với body ‘cực bốc’ ngỡ chị gái của con dâu: gái 20 phải ngả mũ thán phục - Ảnh 2
Vẻ ngoài năng động và tươi tắn của mẹ chồng quốc dân U60. Ảnh: Internet

Với vẻ ngoài trẻ trung, body thon gọn, nữ Tik Tok Hạnh Nguyễn có thể diện mọi trang phục đẹp rạng rỡ ít ai bì kịp. Hơn cả, mẹ chồng quốc dân U60 cũng tiết lộ bản thân đỗ thẳng vòng casting cuộc thi liên quan đến sắc đẹp để trình diễn bộ sưu tập thời trang đến từ nhà thiết kế Việt có tiếng. Mái tóc bạch kim cực kì chất cùng với các trang phục đầm thiết kế giúp nữ TikToker hoàn toàn không bị lu mờ trước bất kì đối thủ nào.

'Mẹ chồng quốc dân U60' gây trầm trồ với body ‘cực bốc’ ngỡ chị gái của con dâu: gái 20 phải ngả mũ thán phục - Ảnh 3
Mẹ chồng quốc dân và con dâu. Ảnh: Internet

Trong lần gần đây nhất, mẹ chồng quốc dân khiến nhiều người đỏ con mắt khi không ngần ngại khoe sắc vóc với trang phục bikini quyến rũ tạo dáng ở biển. Vẻ ngoài săn chắc, thon gọn đến mức ai cũng phải ngạc nhiên, trầm trồ. Xinh đẹp, cởi mở lại có thân hình đáng ngưỡng mộ, đó là những lý do vì sao “mẹ chồng quốc dân” được nhận định hết sức đặc biệt.

'Mẹ chồng quốc dân U60' gây trầm trồ với body ‘cực bốc’ ngỡ chị gái của con dâu: gái 20 phải ngả mũ thán phục - Ảnh 4
Vóc dáng của bà Hạnh Nguyễn đẹp như thiếu nữ. Ảnh: Internet

Vì vẻ ngoài hoàn hảo không phải ai cũng sở hữu, con dâu Thanh Tâm từng bồi hồi ngộ nhân: “Thấy mẹ thì em rất ngạc nhiên vì mẹ quá xì-tin so với tuổi, em cảm thấy em còn già hơn mẹ.” Trong độ tuổi U60, nhưng hot TikTiker vẫn ưa chuộng các trang phục body, thời trang nhiều màu sắc, các kiểu boots tôn dáng cùng các kiểu giày thể thao năng động đầy tự tin.

'Mẹ chồng quốc dân U60' gây trầm trồ với body ‘cực bốc’ ngỡ chị gái của con dâu: gái 20 phải ngả mũ thán phục - Ảnh 5
 

 

'Mẹ chồng quốc dân U60' gây trầm trồ với body ‘cực bốc’ ngỡ chị gái của con dâu: gái 20 phải ngả mũ thán phục - Ảnh 6
Mẹ chồng quốc dân khi đứng cạnh con dâu. Ảnh: Internet

Mẹ chồng quốc dân luôn là người thấu hiểu con dâu. Bà từng đồng ý cho con trai tân cưới con dâu đã là mẹ của 3 đứa trẻ, luôn tinh tế vỗ về, trấn an con dâu và chưa bao giờ tạo cho con cảm giác xa lạ. Theo tìm hiểu, chính mẹ chồng là người kết nối gia đình, xóa tan khoảng cách giữa con riêng, con chung của nàng dâu, coi các cháu con riêng của chị Tâm như cháu ruột.

Nhiều cô gái trẻ bắt gặp người phụ nữ lớn tuổi nhưng có vóc dáng và hình thể hoàn hảo không ngại ngần xin ngay bí quyết với mong muốn bản thân cũng có thể sở hữu ngoại hình đẹp về sau. Nữ TikToker cũng cho hay, cô thường xuyên duy trì việc tập luyện squat, nhảy theo nhạc, plank hay chạy bộ… cùng chế độ ăn uống khoa học, ưu tiên các thực phẩm lành mạnh, tăng cường các loại rau, quả giàu chất xơ và hạn chế đồ ăn dầu mỡ, tăng mỡ cho cơ thể. Ngoài ra, cô cũng luôn giữ cân bằng thể trạng bằng việc nạp các loại nước uống dinh dưỡng như: sữa gạo lứt, nước lọc, nước trái cây…

'Mẹ chồng quốc dân U60' gây trầm trồ với body ‘cực bốc’ ngỡ chị gái của con dâu: gái 20 phải ngả mũ thán phục - Ảnh 7
Bà Hạnh Nguyễn siêng năng vận động mỗi ngày. Ảnh: Internet 

Có thể nói, nữ TikTok Hạnh Nguyễn chính là những nhân vật truyền cảm hứng cho thấy việc chăm sóc cơ thể không bao giờ thừa và luôn là cần thiết. Hơn cả, dù cho độ tuổi nào đi chăng nữa, việc phụ nữ yêu và chăm sóc bản thân chính là điều tuyệt vời mà chúng ta nên có cho mình. Khi không ngại việc lão hóa theo thời gian, nhưng vẻ đẹp của lão hóa ấy vẫn đầy tươi tắn và khí chất, chúng ta càng trẻ trung hơn so với tuổi.

'Mẹ chồng quốc dân U60' gây trầm trồ với body ‘cực bốc’ ngỡ chị gái của con dâu: gái 20 phải ngả mũ thán phục - Ảnh 8
Mẹ chồng quốc dân yêu thích thể thao và ăn uống khoa học. Ảnh: Internet

Cho đến nay, nhiều phụ nữ ở độ tuổi U50, U60 vẫn giữ được hình thể và nhan sắc ngược thời gian.

Việc giúp vẻ ngoài luôn gọn gàng, săn chắc phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Điều quan trọng nhất chính là ở việc bản thân mỗi người có thể tìm ra các phương pháp phù hợp với bản thân.

Đẹp để bản thân vui vẻ và nâng cao chất lượng cuộc sống mỗi ngày là phương châm mà nhiều phụ nữ hiện đại đều yêu thích.

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