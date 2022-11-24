Xúc động chàng rể quý miền Tây 10 năm cõng bố vợ đi chạy thận không quản ngại nắng mưa: đường xa nhưng tấm lòng con vượt qua tất cả

Chị Phan Thị Phụng (34 tuổi, ngụ H.Cai Lậy, Tiền Giang) xác nhận hai người trong clip là chồng và cha ruột của chị. Khoảng 13 năm trước, chị được một người mai mối đưa anh Nguyễn Văn Sơn (37 tuổi, ngụ H.Cái Bè) đến nhà xem mặt.

Nhờ có chàng rể chân chất như vậy, gia đình vợ đã vượt qua được nhiều khó khăn. Mới đây, theo thông tin đăng tải trên Báo Thanh Niên, một đoạn clip đăng tải về chàng rể miền Tây 10 năm cõng cha vợ đi chạy thận bất kể nắng mưa khiến dân mạng không khỏi xúc động. Nhiều người còn ngạc nhiên hơn khi biết anh nhận lời ở rể ngay ngày ra mắt và thương ông như cha ruột của mình.

“Vì nhà ngoài cánh đồng (gửi xe nhà hàng xóm) nên dượng phải cõng ông một đoạn đường đất khá xa, nắng thì đỡ, mưa thì trơn trượt”- lời người kể trong đoạn clip cho hay.

Vì nhà có 3 con gái, người chị đã về nhà chồng, người em út đi làm ở xa nên ngay buổi đầu, ông Phan Văn Thoa (60 tuổi, ba của chị Phụng) đã hỏi anh Sơn chịu ở rể hay không. “Anh không trả lời mà quay qua hỏi tôi: “Em có chịu không?”. Tôi không biết trả lời sao nên đáp: “Nếu cha chịu thì con chịu”. Vậy là nhà anh qua nhà tôi bỏ rượu để chuẩn bị cưới, 6 tháng sau thì tổ chức”, chị Phụng kể.

Chị Phụng chia sẻ: “Đoạn đường bờ ruộng trời nắng thì không sao, trời mưa thì trơn lắm. Từ ngày về ở rể đến nay, chồng tôi gánh hết việc nặng trong nhà. Mỗi tuần 3 lần đưa cha vợ đi chạy thận, những ngày còn lại thì đi mần ruộng”.

Theo chị Phụng, chồng chị là con trai lớn trong gia đình có 4 người con. Cha mẹ chồng tâm lý, biết hoàn cảnh gia đình chị nên đồng ý để anh ở rể. Biết vợ chồng chị bận chăm sóc cha đau bệnh nên khi không kịp làm ruộng, các em bên chồng đều chủ động qua phụ giúp.

Bất kể nắng mưa hay đường trơn trượt, anh Sơn đều cõng bố vợ đi khám bệnh. Ảnh: Interner

Ông Phan Văn Thoa sau cơn tai biến, bệnh thận và cả Covid-19 cũng tâm sự cho hay, anh Sơn ngoài đưa cha đi viện đều đặn còn chủ động giúp cha vợ vệ sinh cá nhân hằng ngày khiến ai nhìn vào cũng xúc động. Ông Thoa cho biết: “Nhà tôi không có con trai mà có được con rể vậy còn hơn cả con ruột nữa. Thấy cách nó chăm tôi, lo công chuyện trong nhà khổ cực mà thương lắm. Tôi chỉ mong có con đường để đi thăm khám cho an toàn, con đỡ phải cõng”.

Chàng rể chân chất cũng đều được chị em trong nhà yêu mến. Chị Phan Thị Mộng Kiều (30 tuổi, em gái chị Phụng) nghẹn ngào khi nhắc về anh rể, hàng xóm luôn nói nhà chị có phước khi có chàng rể hiền. Khi ba thèm ăn gì, anh Sơn đều đi kiếm về nấu nướng, chăm sóc kỹ càng. Nhờ có chàng rể chân chất như vậy mà gia đình chị đã vượt qua được nhiều khó khăn trong thời gian qua.

Anh Nguyễn Văn Sơn thổ lộ, luôn quan niệm cha mẹ vợ cũng như cha mẹ ruột. Do vậy khi về ở rể, anh cố gắng chăm sóc cha mẹ, lo mọi việc trong nhà.

Những người con rể chăm sóc bố vợ. Ảnh: Thể Thao và Văn Hóa

Cũng theo thông tin từ Báo Thể Thao và Văn Hóa, trước đây, một đoạn video ngắn quay lại cảnh chồng và các anh em rể chăm bố vợ nhận được sự yêu thương hết lòng từ những người xem clip. Theo lời người phụ nữ chia sẻ, 3 chàng rể rất yêu thương và chăm sóc tận tình bố vợ.

Khi bố đi vệ sinh, 3 người đàn ông cẩn thận đưa ông tới tận nơi. Chưa kể, người tranh cầm đồ, người cởi nịt… làm sao để bố có thể thoải mái nhất. Trong quá trình đó, các anh còn cố chọc cười để cụ ông thoải mái. Từng cử chỉ và hành động của các anh đều ân cần, chu đáo, chứng tỏ rất yêu thương bố vợ mình.

Chị Phụng tâm sự: “Nhìn cách anh chăm sóc bố, em biết em chọn đúng người rồi. Ảnh: Thể Thao và Văn Hóa

Hạnh phúc khi nói về những điều trên, chị Phụng tâm sự: “Nhìn cách anh chăm sóc bố, em biết em chọn đúng người rồi. Bố có thêm 3 chàng rể không khác gì con trai luôn chăm sóc bố.”

Nhiều khán giả đã xúc động khi nói về hành động của chàng rể quý và những người con rể khác trong gia đình: “Mình đã khóc, rất trân quý con người ấy", Mấy ai làm được, trân quý những thứ quý giá nhất của cuộc đời".