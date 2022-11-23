Cậu bé có đôi mắt xanh biếc nhưng mang số phận nghiệt ngã: Lớp 2 đã phải nghỉ học, từng bị giật 30 tờ vé số vì mắt kém

Theo bác sĩ tiết lộ, căn bệnh của Gấu là căn bệnh do gen, khiến em không phát triển như người bình thường. Ngoài những triệu chứng kỳ lạ ở mắt em còn không thể nghe và nói chuyện.

Đó là em Gấu (Sóc Trăng), ngay từ lúc chào đời đã có đôi mắt khác màu với bạn bè đồng trang lứa. Những tưởng rất xinh đẹp nhưng cậu bé 11 tuổi lại có hoàn cảnh rất đáng thương, mắt Gấu có những màng trắng bọc quanh tròng khiến cậu bé khó nhìn thấy đường.

Sau đó, cậu bé đã được bố mẹ cho đi học các lớp dành cho người khiếm thính. Vậy nên, mỗi lần muốn trò chuyện với gia đình hay mọi người, Gấu đều dùng ngôn ngữ ký hiệu tay để bày tỏ những điều mình muốn nói. Dù đôi lúc cũng cảm thấy khó chịu vì không thể nghe với nói nhưng Gấu đều mau chóng quên đi và tiếp tục với cuộc sống.

Càng lớn, mắt của Gấu càng nhìn rõ và sắc xanh biếc nhưng vì gặp chướng ngại về giao tiếp cùng bạn bè trong trường nên học hết lớp 2, Gấu đành phải nghỉ học ở nhà.

Hình ảnh của bé Gấu với đôi mắt gây tò mò. Ảnh: Internet

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Gấu đi bán vé số để giúp bố mẹ trang trải cuộc sống. Một ngày, trung bình cậu bé có thể bán được khoảng 50 tờ vé số. Tuy nhiên, có lần Gấu đã gặp phải 'cú sốc đầu đời'. Theo đó, do mắt kém lại còn nhỏ tuổi nên khi đang rong ruổi trên khắp các cung đường, Gấu đã bị người lạ giật mất 30 tờ vé số.

Gấu gặp khó khăn khi học và làm việc. Ảnh: Internet

Bên dưới phần bình luận, rất đông khán giả đã bày tỏ sự thương xót cũng như gửi lời chúc sức khỏe đến cậu bé. Đáng chú ý, một vài khán giả có người thân giống Gấu còn cho biết, màu mắt của cậu bé bị như vậy là do ảnh hưởng của hội chứng Waardenburg, căn bệnh khiến đôi mắt trở nên xanh biếc hoặc có màu khác với cha mẹ của mình. Vì là căn bệnh liên quan đến gen nên những người mắc bệnh này sẽ không chữa được.

Từng đăng tải trên Báo Tri thức trẻ, vào năm 2016, một gia đình khó khăn khác tại TP.HCM cũng có 2 người con có đôi mắt xanh kì lạ. Đôi mắt tuyệt đẹp nhưng gia đình ngậm ngùi chia sẻ cho hay: nó ẩn chứa một điều kinh khủng và bí ẩn. Vì sở hữu đôi mắt ấy nên cả hai cháu bé đã bị câm điếc từ khi lọt lòng, nỗi ám ảnh lớn đến mức ba mẹ hai bé đã chối bỏ con mình.

Cháu bé có đôi mắt kì lạ. Ảnh: Tri thức trẻ

Theo bà Tâm - bà ngoại 2 cháu bé chia sẻ: "Vợ chồng tôi có 3 người con gái, người con đầu sinh ra cả hai mắt đều màu đen bình thường, người con thứ hai (mẹ của hai bé) có một mắt màu đen và một mắt màu xanh nhưng vẫn có khả năng nghe nói bình thường. Đến người con út thì cả hai mắt đều là một màu xanh và nó mắc chứng câm điếc bẩm sinh", bà Tâm kể. Kỳ lạ là, cả bà và chồng đều không ai có màu mắt xanh như thế.

Gia cảnh khốn khó nhưng lạc quan của những đứa trẻ. Ảnh: Tri thức trẻ

Bà Tâm nhìn hai đứa trẻ rồi nói: "Nó bị câm điếc thôi chứ lanh lợi và hoạt bát lắm. Tôi muốn tụi nó biết con chữ để sau này lớn lên có thể kiếm được một công việc gì đó để tự nuôi sống bản thân, không phải dãi nắng dầm mưa đi bán vé số nữa. Tôi cũng lớn tuổi rồi, không thể sống cả đời cùng hai đứa nhỏ".

Chứng kiến hoàn cảnh trên, nhiều người không khỏi xót xa. Phải đặt mình vào hoàn cảnh của những người câm điếc thì ta mới có thể hiểu hết được những khó khăn mà họ đang gặp phải. Các em còn quá nhỏ để thấu hiểu hết những khó khăn mà bản thân sẽ phải đối mặt trong tương lai.