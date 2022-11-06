Dẫu vậy, trên trang cá nhân của mình, mỗi lần đăng tải hình ảnh, Hoa hậu Thùy Lâm lại khiến nhiều người xuýt xoa. Đã U40 và trải qua 2 lần sinh nở, nhan sắc Thùy Lâm vẫn quyến rũ như năm nào.

Từ sau khi lập gia đình, hoa hậu Thùy Lâm không còn tham gia làng giải trí , cô có cuộc sống hạnh phúc bên chồng con, mọi thông tin đều ít được chia sẻ hơn.

Thời điểm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Thuỳ Lâm gây ấn tượng với ngoại hình long lanh. Cô cao 1m70, nặng 50kg và đạt số đo 3 vòng 88-60-90 (cm). Gương mặt cô vào thời điểm trên được nhận xét thanh tao, nhiều lời khen có cánh dành cho Top 15 Hoa hậu Hoàn Vũ Thế Giới như 'từ bé chưa biết xấu là gì'. Cho đến nay, đường nét gương mặt cuốn hút cùng những hình ảnh đời thường lại càng chứng minh visual đẹp mê của Thùy Lâm.

Hoa hậu Thùy Lâm vẻ đẹp mặt mộc. Ảnh: Internet

Chẳng điểm phấn tô son nhưng Thùy Lâm cứ như thiếu nữ. Đã nhiều năm trôi qua, ngoài việc thay đổi kiểu tóc thì dung mạo của cô gần như không thay đổi. Chính vì vậy, nhan sắc của cô càng khiến người người kinh ngạc.





Hoa hậu Thùy Lâm thường xuyên khoe da mộc. Ảnh: Internet

Thùy Lâm từng chẳng ngại ngần khoe làn da mặt mộc, hay những lần livestream không make up với làn da mịn không tỳ vết.

Nhiều dân mạng cho rằng, Hoa hậu Thùy Lâm sau 14 năm đăng quang ngày càng thăng hạng nhan sắc. Ngoài nước da trắng mịn, tươi tắn, cô cũng có một vóc dáng đẹp, mảnh mai, ba vòng đạt chuẩn dù đã sinh con.

Vẻ đẹp nhiều năm sau khi rời xa làng giải trí của hoa hậu Thùy Lâm. Ảnh: Internet

Quyến rũ bên cạnh chồng và con

Cựu hoa hậu từng lộ diện trong nhiều bức hình chồng đăng và cô ‘tự sướng’ cùng các con. Vẫn là nhan sắc ‘mặt mộc’ không tỳ vết và chứng minh cho câu nói ‘cả đời chưa biết xấu là gì’. Thay đổi kiểu tóc ngắn đi, giúp Thùy Lâm tôn nhan sắc trẻ trung hơn. Dù có một số dấu hiệu của thời gian như nếp nhăn ở khoé mắt nhưng vẫn chứng minh nhan sắc ‘vượt’ thời gian của nàng hậu.

Hoa hậu Thùy Lâm và chồng. Ảnh: Internet

Đặc biệt, trong nhiều bức hình chụp chung giữa ba mẹ con, nhiều khán giả không khỏi xuýt xoa bởi Thuỳ Lâm quá trẻ. Thậm chí nhiều dân mạng còn đùa vui rằng trông họ giống như ba chị em.

Gia đình hạnh phúc của Thùy Lâm. Ảnh: Internet

Được biết sau khi rút lui khỏi làng giải trí, Thùy Lâm sống viên mãn bên ông xã và 2 con. 2 nhóc tì thừa hưởng nhiều nét đẹp từ phụ huynh nên có vẻ ngoài rất xinh xắn, đáng yêu.

Thùy Lâm cho biết trong công cuộc làm đẹp của mình, cô luôn phát triển trên những lợi thế sẵn có và thực hiện những mẹo vô cùng đơn giản, cô không make up cầu kì và để 'da thở' ngay cả những dịp sự kiện.

Bà mẹ hai con rất chú trọng cách chăm sóc da tự nhiên. Cô quan tâm việc làm sạch và cung cấp độ ẩm cho da bằng các sản phẩm skincare thông dụng. Người đẹp sinh năm 1987 từng cho biết cô chỉ bôi kem chống nắng có lớp nâng tone nhẹ để tạo hiệu ứng da đều màu thay vì make up.

Thùy Lâm mừng sinh nhật tuổi mới. Ảnh: Internet

Người đẹp 8x cũng cho hay, bên cạnh da mặt thì cô cũng chăm sóc vùng cổ tương tự để chống lão hóa. Bản thân cô cũng có thực hiện một số phương pháp thẩm mỹ nhỏ để hạn chế sự sụt giảm collagen.

Bước đến tuổi U40, Thùy Lâm nhận thức được làn da bắt đầu có những dấu hiệu của lão hóa và tuổi tác, cô cho biết mình bắt đầu xuất hiện một vài đốm nám trên da. Người đẹp tiết lộ bản thân cũng rút kinh nghiệm nên bắt đầu bôi kem chống nắng ở vùng da này kĩ hơn, ngoài ra thì mình cũng đeo khẩu trang cao hơn để hạn chế việc tăng sắc tố melanin.

Thùy Lâm giản dị khi dự sự kiện. Ảnh: Internet

Theo Thùy Lâm, khi bị nám sẽ gần như không thể điều trị hết 100% mà chỉ làm cho nó giảm đi. Cho nên, cô cũng dành lời khuyên đến chị em nên chú trọng việc chăm sóc và bảo vệ da kĩ càng hơn.

Gần 2 thập kỷ trôi qua, Thùy Lâm tươi trẻ và nhuận sắc đáng ngưỡng mộ.