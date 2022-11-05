Vẻ đẹp của em bé lai mẹ Khmer - bố gốc Tây khiến dân tình mê như điếu đổ: chưa trổ mã đã tuyệt sắc, xinh như thiên thần

Nhịp sống trẻ 05/11/2022 18:29

Mạng xã hội chia sẻ không ít những mối lương duyên ‘vì hợp nhau mà đến’ cùng xây dựng tổ ấm với những đứa trẻ đáng yêu. Câu chuyện cô gái Khmer và anh chồng Tây này là một ví dụ.

Biết đến nhau qua một ứng dụng hẹn hò, cả chàng trai và cô gái Khmer gặp nhau như ‘tiếng sét ái tình’. Qua một cuộc gặp gỡ, nét đẹp Á Đông của cô gái Khmer ngay lập tức khiến chàng trai Mỹ Christian Lee phải đắm đuối. Cả hai bắt đầu có những cuộc hẹn hò, chính thức tìm hiểu nhau.

Vẻ đẹp của em bé lai mẹ Khmer - bố gốc Tây khiến dân tình mê như điếu đổ: chưa trổ mã đã tuyệt sắc, xinh như thiên thần - Ảnh 1
Em bé lai mẹ Khmer và bố gốc Tây. Ảnh: Internet

1 năm sau cuộc gặp gỡ định mệnh, hiểu được phần nào tính cách của nhau, cô gái Khmer Gia Hân và Christian quyết định về chung một nhà. Vì rất yêu trẻ con, đặc biệt say mê vẻ đẹp của con lai nên cả 2 đều dự định có em bé và sau 2 tháng sống chung, cặp đôi đã nhận được tin vui.

Vẻ đẹp của em bé lai mẹ Khmer - bố gốc Tây khiến dân tình mê như điếu đổ: chưa trổ mã đã tuyệt sắc, xinh như thiên thần - Ảnh 2
Em bé được hạ sinh có những nét giống cha. Ảnh: Internet

Vào thời điểm mang thai đúng dịch Covid, cuộc sống của cả hai có nhiều khó khăn, đặc biệt như các vấn đề liên quan đến bệnh tật. Trong thai kì, Gia Hân mắc covid-19, tuy nhiên, cô đã vượt qua thành công.

Cả mẹ và bé sau đó đều khỏe mạnh. Đặc biệt, nhờ sự quan tâm của người bố, cô được an ủi rất nhiều “Cả thai kì mình tăng 10kg. Khi mình mang thai anh chủ yếu không để mình làm bất cứ việc gì, chỉ muốn mình tập trung dưỡng thai cho tốt, lúc nào cũng quan tâm hỏi han ngay cả lúc đi làm hay ở nhà.” Ngoài ra, anh chồng Tây cũng được vợ cho hay, anh rất nâng niu bé và trân trọng cảm xúc của mẹ. Anh sợ rằng nếu làm cho mẹ bầu buồn và hay khóc thì em bé sẽ có gương mặt khó chịu.

Vẻ đẹp của em bé lai mẹ Khmer - bố gốc Tây khiến dân tình mê như điếu đổ: chưa trổ mã đã tuyệt sắc, xinh như thiên thần - Ảnh 3
Em bé được phí như phiên bản của cha. Ảnh: Internet

Tuần thứ 39, người mẹ trẻ sinh em bé thành công, trộm vía bé không chỉ đẹp lại rất bụ bẫm, thừa hưởng mọi nét đẹp của cả cha và mẹ. Mới ra đời, nét đẹp của em bé đã khiến người cha phải thốt lên trong ngỡ ngàng ‘giống mình y sì đúc’. Từ khuôn miệng đến ánh mắt và cả làn da, em bé chẳng khác cha tẹo nào.

Vẻ đẹp của em bé lai mẹ Khmer - bố gốc Tây khiến dân tình mê như điếu đổ: chưa trổ mã đã tuyệt sắc, xinh như thiên thần - Ảnh 4

 

Vẻ đẹp của em bé lai mẹ Khmer - bố gốc Tây khiến dân tình mê như điếu đổ: chưa trổ mã đã tuyệt sắc, xinh như thiên thần - Ảnh 5
Cặp đôi cùng nhau chăm sóc bé. Ảnh: Internet

“Nhìn thấy 2 mẹ con, anh cảm ơn mình và anh rất ngạc nhiên khi thấy con giống bố nhiều hơn giống mẹ. Bé thừa hưởng nhiều nét đẹp và trí thông minh của bố lắm. Bé chỉ giống mẹ ở đôi mắt thôi còn lại là bản copy hoàn hảo của bố. Mọi người xung quanh cũng hay bảo là ngắm bé hoài không chán”, Hân hạnh phúc nhớ lại.

Thấm thoát 8 tháng trôi qua, em bé ngày càng khỏe mạnh và để lộ những nét xinh đẹp khiến ai nấy đều xuýt xoa. Đôi mắt to tròn, cặp má phúng phính, nước da trắng nõn khiến bé như thiên thần.

Vẻ đẹp của em bé lai mẹ Khmer - bố gốc Tây khiến dân tình mê như điếu đổ: chưa trổ mã đã tuyệt sắc, xinh như thiên thần - Ảnh 6

 

Vẻ đẹp của em bé lai mẹ Khmer - bố gốc Tây khiến dân tình mê như điếu đổ: chưa trổ mã đã tuyệt sắc, xinh như thiên thần - Ảnh 7
Em bé ngày càng xinh đẹp. Ảnh: Internet

Hai bên nội và ngoại chứng kiến vẻ lai Tây của em bé chẳng thể rời mắt. Cặp đôi cũng được gia đình ở Việt Nam quan tâm, chăm sóc, hướng dẫn cách nuôi con. Do đó, cả hai đều yên tâm ngay khi bé chào đời. Đều là những ông bố, bà mẹ trẻ, thế nhưng, cả hai đã luôn biết yêu thương và chăm sóc con của mình chu đáo. Ngoài việc chăm sóc con kĩ càng, bé còn được mẹ đầu tư những bộ đồ đáng yêu, điệu đà. Christian cũng là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của Hân và con, anh luôn nâng niu, chiều chuộng, dẫn con gái dạo chơi mỗi khi có cơ hội.

Cả hai hiện cùng nhau xây dựng cuộc sống hạnh phúc. Nhiều người khi biết tìn vừa xuýt xoa chúc mừng gia đình, vừa ‘xin vía’ chuyện tình đẹp của người mẹ và nhóc tỳ đáng yêu.

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