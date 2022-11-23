 Nghẹn ngào với loạt vết bỏng của các chiến sĩ PCCC sau khi làm nhiệm vụ: băng kín nhiều ngày liền, những vết sẹo vẫn chằng chịt trên cơ thể

Nhịp sống trẻ 23/11/2022 10:52

Hình ảnh những vết bỏng do cháy khi làm nhiệm vụ của các chiến sỹ PCCC khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xót xa.

Công việc PCCC cực kỳ nguy hiểm khi những chiến sĩ có thể phải hi sinh cả tính mạng của mình. Dù là vậy nhưng họ không bao giờ chùn bước, điều lo sợ nhất đó chính là không cứu được bà con.

 Nghẹn ngào với loạt vết bỏng của các chiến sĩ PCCC sau khi làm nhiệm vụ: băng kín nhiều ngày liền, những vết sẹo vẫn chằng chịt trên cơ thể - Ảnh 1

 

 Nghẹn ngào với loạt vết bỏng của các chiến sĩ PCCC sau khi làm nhiệm vụ: băng kín nhiều ngày liền, những vết sẹo vẫn chằng chịt trên cơ thể - Ảnh 2
Chiến sỹ PCCC. Ảnh: Internet

Một TikToker D.N.H từng chia sẻ video ngắn ghi lại hình ảnh bản thân bị bỏng trong lúc làm nhiệm vụ. Anh viết: “Nhiều người hỏi chúng tôi có sợ không, tất nhiên là con người ai không biết sợ chứ. Nhưng chúng tôi là sợ không cứu được người thôi”.

 Nghẹn ngào với loạt vết bỏng của các chiến sĩ PCCC sau khi làm nhiệm vụ: băng kín nhiều ngày liền, những vết sẹo vẫn chằng chịt trên cơ thể - Ảnh 3

 Sau khi bị thương, các anh vẫn lạc quan. Ảnh: Internet

Trong video, anh bị bỏng nặng ở tay và chân sau khi thực hiện nhiệm vụ PCCC. Sau đó anh được đồng đội đưa vào viện kịp thời. Nhìn phần tay và chân bị băng kín, nhiều người không khỏi xót xa. Một thời gian sau, chiến sĩ PCCC bình phục nhưng những vết sẹo vẫn chằng chịt trên cơ thể. Nếu không được chăm sóc kỹ, có thể nó sẽ ở lại mãi.

 Nghẹn ngào với loạt vết bỏng của các chiến sĩ PCCC sau khi làm nhiệm vụ: băng kín nhiều ngày liền, những vết sẹo vẫn chằng chịt trên cơ thể - Ảnh 4
Trên tay chiến sỹ đầy vết thương tích do bỏng. Ảnh: Internet

Dẫu vậy nhưng anh vẫn lạc quan, vui tươi, nhận đó là một trong những nhiệm vụ của mình. Khi biết được điều đó, nhiều người không khỏi thầm cảm ơn, vui mừng khi luôn có các anh đồng hành.

Còn nhớ, một cái ôm của người cán bộ PCCC trong vụ hỏa hoạn ở ngõ 132 Cầu Giấy (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã khiến nhiều người không khỏi xúc động. Vụ hỏa hoạn khiến nhiều người bị mắc kẹt, chỉ sau thời gian ngắn tiếp cận, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã giải cứu được 11 nạn nhân trong căn nhà thoát ra an toàn.

 Nghẹn ngào với loạt vết bỏng của các chiến sĩ PCCC sau khi làm nhiệm vụ: băng kín nhiều ngày liền, những vết sẹo vẫn chằng chịt trên cơ thể - Ảnh 5

 Hình ảnh những chiến sỹ PCCC sau khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, đêm 23/10, M.T.L. gần như thức trắng. Cô gái 22 tuổi vừa tốt nghiệp đại học trải qua khoảnh khắc sinh tử khiến cô ám ảnh suốt cuộc đời. 

"Không kịp mang theo bất cứ đồ đạc nào, tôi dùng tóc đang ướt bịt mũi và miệng, chạy lên tầng tum của căn nhà kêu cứu", cô nói.

Khói mù mịt không thấy đường, L. và một bạn nam cùng tầng bám tường mà đi nhờ đã quen địa hình. Tầng tum kết cấu theo kiểu chuồng cọp không lối thoát, cặp đôi hét lớn nhờ hàng xóm giúp đỡ. Một người đã ném cho L. chiếc áo ướt dùng chống ngạt khói.

 Nghẹn ngào với loạt vết bỏng của các chiến sĩ PCCC sau khi làm nhiệm vụ: băng kín nhiều ngày liền, những vết sẹo vẫn chằng chịt trên cơ thể - Ảnh 6
Cái ôm gây xúc động của người chiến sỹ. Ảnh: Internet

Giây phút được dìu xuống mặt đất, thoát khỏi ám ảnh "chuồng cọp tử thần", L. vỡ òa cảm xúc. Cô chạy đến ôm chặt Thiếu tá Nguyễn Minh Đức (39 tuổi, Phó đội trưởng Đội cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 2, Công an TP Hà Nội), khóc nức nở: "Bố mẹ ơi, các chú PCCC cứu sống con rồi".

Vừa giang tay ôm nạn nhân, anh Đức vừa an ủi: "Cháu bình tĩnh, có các chú ở đây rồi! Bình tĩnh, hết nguy hiểm rồi!". Chiến sĩ nghĩa vụ Nguyễn Văn Trường, đứng bên cạnh, tiếp tục trấn an: "Sống rồi, không sao đâu!".

Sau khi được các chiến sĩ PCCC dìu xuống dưới, L. được chuyển đến Bệnh viện E kiểm tra sức khỏe. Cô gái may mắn không bị thương, chỉ ngạt khói.

Sau vụ cháy, hình ảnh một cô gái trẻ mặt mũi lấm lem ôm chặt người lính cứu hỏa khóc nức nở được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ.

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Từ khóa:   PCCC việc làm đẹp cứu người

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