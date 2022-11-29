9 con không nuôi được mẹ già: Xót xa cụ bà 92 tuổi vẫn bán dạo mưu sinh, chắt chiu từng đồng nuôi con, nắng mưa chẳng bỏ buổi nào

Đó là cụ Lưu Thị Thà (ngụ tại xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh), năm nay đã 92 tuổi. Chồng mất sớm, từ hơn 40 năm trước. Gần nửa thế kỷ qua, một tay bà nuôi dưỡng 9 người con.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, ở góc đường An Dương Vương - Khiếu Năng Tĩnh (quận Bình Tân, TPHCM) ban ngày lúc nào cũng có một bà cụ ngồi co ro, không ngừng vẫy tay mời chào người qua đường mua trái cây.

Cụ bà quan niệm: "Con là do mình sinh ra, mình phải có trách nhiệm nuôi dưỡng. Đi bước nữa thì có lẽ tôi sung sướng, nhưng con tôi khổ. Vậy thôi, tôi thà ở vậy, nuôi con tới khi nào không được nữa thì thôi".

Thời gian chồng mới mất, bà Thà chạy đủ thứ nghề, hễ ai kêu gì thì làm nấy, chắt chiu từng đồng để lo đủ 10 miệng ăn trong nhà. Dù có không ít người theo đuổi, muốn chia sớt nỗi cực nhọc với bà, nhưng đều nhận cái lắc đầu từ người phụ nữ góa bụa.

Đôi bàn tay rám nắng, làn da đầy vết đồi mồi, sạm đen. Ảnh: VietNamNet

Nhiều năm vất vả nuôi con, bà Thà chỉ mong đợi ngày các con trưởng thành, có thể phụng dưỡng, an ủi mẹ. Ngờ đâu số phận nghiệt ngã, khiến 4 con trai đầu của bà lần lượt ra đi.

"Chưa kịp mừng vì sinh đứa con đầu, tôi bàng hoàng phát hiện con bất thường, bệnh tật. Sau này, thằng hai, ba, tư lần lượt lìa bỏ mẹ, rồi thằng con đầu cũng mất luôn. Lúc đó tôi đau khổ lắm, mọi hy vọng, điểm tựa đều tan biến", bà Thà nghẹn ngào.

Cụ vẫn bám trụ để mưu sinh. Ảnh: VietNamNet

Dù còn sống, nhưng người con trai út của bà cũng bệnh tật, "nửa tỉnh, nửa mê". Tuổi đã ngoài 50 nhưng anh như đứa trẻ, lúc nào cũng khóc đòi mẹ. Bà Thà dù đã lớn tuổi, nhưng vẫn chăm sóc, lăn lộn kiếm tiền nuôi anh đã hơn nửa đời người.

"Con tôi nó không biết gì hết, lúc nào cũng cười cười, thỉnh thoảng lại lên cơn đập phá khiến tôi vừa sợ, vừa thương. Nhiều lúc muốn bỏ hết, lên chùa tu nhưng nghĩ đến thằng út, tôi không kiềm lòng được", cụ bà 92 tuổi kể, gương mặt nhăn rúm dù nước mắt cũng đã cạn khô.

Bà Thà hiện ở một mình chăm người con út bị bệnh, gia cảnh khó khăn. Ảnh: VietNamNet

Các con trai đều đau yếu, yểu mệnh, bà Thà còn 4 người con gái thì đều lấy chồng xa, gia đình riêng cũng khó khăn, mỗi người 2 - 3 con nên không đủ kinh tế lo cho bà và cậu út. Mẹ già thỉnh thoảng được an ủi khi có cô gửi cho mẹ vài trăm nghìn hoặc túi gạo rồi lại hối hả, bặt tăm với cuộc sống riêng.

Hiểu được hoàn cảnh của các con, bà cụ 92 tuổi chưa từng hỏi đòi điều gì, tự bươn chải sớm hôm với cuộc mưu sinh nơi hè phố Sài Gòn.

Người dân ở đây hầu như ai cũng biết hoàn cảnh của bà Thà. Có khi bà phải ghé chợ đầu mối lấy trái cây từ 2h sáng để có hàng đi bán. Thường thì chủ vựa không thu tiền trước, để bà bán hết rồi mới lấy sau. Cứ bán xong 1 ngày, bà đem tiền trả, ngày nào mưa gió, bán ế thì bà Thà đành kiên nhẫn ngồi thêm 2-3 ngày cho hết số hàng đã lấy.

Dù nắng hay mưa thì bà vẫn ra đầu đường bán. Hôm nào mệt mỏi, bà vẫn cố sức đi mua thuốc uống rồi dậy bán tiếp chứ không dám nằm viện ngày nào. Chỉ có duy nhất 1 cây dù đã rách dùng che nắng che mưa, bà lão đen sạm, da dẻ đầy vết đồi mồi vẫn nhẫn nại ngồi vỉa hè. Nhiều người khi biết đã chia sẻ cho bà những gì mình có, hay đơn giản là mua trái cây giúp bà.

Làm cha mẹ, đau lòng khi ở tuổi xế chiều đã từng nuôi con, chăm sóc con nên người nhưng con cái không nuôi nổi cha mẹ. Trước đó, theo thông tin từ Báo Thể Thao và Văn Hóa, mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một cụ bà đang ngồi một mình bên vỉa hè ở Hà Nội.

Cụ bà ở Hà Nội. Ảnh: Thể thao và Văn hóa

Theo đó, bà chia sẻ việc bản thân có 9 người con và đều đang ở Hà Nội. Ngày xưa, bà cũng là người có học nhưng không tìm được công việc gì ổn định nên đã ra chợ bán tem phiếu.

Công việc thu nhập không cao lại vất vả nhưng nhờ sự cần kiệm mà bà cũng nuôi lớn được các con. Thậm chí bà còn chắt bóp được 5 chỉ vàng, mua được đất cát để dành. Sau này khi con lớn, bà chia cho mỗi anh chị em một mảnh đất khoảng mấy chục mét vuông, cho họ luôn cả tiền xây nhà:

Thế nhưng đến nay không hiểu vì lý do gì, cả 9 người con đều không ai chăm sóc bà, còn bà thì ngày nào cũng lang thang không nơi nương tựa.

Bà không có nơi nương tựa tuổi xế chiều. Ảnh: Thể thao và Văn hóa

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã ngay lập tức nhận được sự chú ý lớn của cư dân mạng, chỉ sau ít giờ đã có đến 3,4 triệu lượt xem. Rất nhiều người đã bày tỏ thái độ không hài lòng với cách cư xử của các con với cụ bà. Mặc dù chưa rõ sự tình sâu xa nhưng thông qua lời kể của bà, ngay cả đến việc thấy mẹ mà phớt lờ là chuyện khó chấp nhận được.

Tài khoản Đ.G.H. viết: “Ngày nào cũng thấy bà ngồi trên vỉa hè chỗ Vincom Bà Triệu. Có lần tò mò ra hỏi thăm thử thì cũng thấy bà kể hoàn cảnh có 9 người con nhưng không ai chăm sóc. Mình có cho bà 200 nghìn đồng thì bà còn bật khóc, nói rằng từ trước đến nay chưa ai cho nhiều tiền đến vậy.”

Hoàn cảnh của cụ bà đã khiến nhiều người phải suy ngẫm, ngậm ngùi khi nhắc đến tình cảm, tình thân gia đình. Mong rằng chúng ta không ai phải như vậy, và luôn hết lòng thấu hiểu, cảm thông, biết ơn đến những người đã có công sinh thành, nuôi dạy chúng ta nên người.