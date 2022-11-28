Hà Nội: Cụ bà lạc đường vì trí nhớ kém, người cảnh sát giao thông đưa bà trở về an toàn, nhận được dòng thư cảm ơn đầy xúc động

Khi đang đi trên đường, cụ bà bơ vơ, lo lắng vì không biết mình sẽ phải đi về hướng nào. Đúng lúc này, các anh cảnh sát giao thông đã hỗ trợ bà tìm được đường về.

Thông tin trên Báo An ninh Thủ Đô cho hay, khoảng 14h 27/11, trong khi tuần tra kiểm soát trên đường Đại Cồ Việt, tổ công tác phát hiện 1 cụ già đang đứng trên vỉa hè đoạn đường Đại Cồ Việt giao với Phố Huế nhưng gương mặt đầy lo âu, thẫn thờ. Tổ công tác lúc này đã tiếp cận hỏi thăm và biết cụ đang cố gắng tìm đường về nhà. Do tuổi cao, trí tuệ không còn minh mẫn nên việc trở về nhà với cụ khó khăn. Tổ công tác đã đưa cụ về CAP Phố Huế. Tại đây, cụ nhớ được được tên và địa chỉ phường. Đội cảnh sát sau đó đã tìm cách xác minh nhân thân và địa chỉ của cụ Thìn, Đại úy Nguyễn Ngọc Tuyên đã đưa cụ về nhà tại phường Thanh Lương, bàn giao cho cháu ngoại của cụ là anh Nguyễn Ngọc Sơn.

Cụ bà lạc đường được cảnh sát giao thông giúp đỡ. Ảnh: An ninh Thủ Đô Ngay sau đó, đội công tác đã nhận được bức thư cảm ơn đầy tình cảm của anh Nguyễn Ngọc Sơn, cháu của bà. Anh thầm bày tỏ sự biết ơn vì bà ngoại đã được về nhà an toàn: “Tôi viết thư này cảm ơn tổ CSGT đã giúp đỡ bà tôi về nhà được an toàn” – trích thư cảm ơn của anh Nguyễn Ngọc Sơn. Trước đó, đăng tải trên Saostar, một người đàn ông khuyết tật ngồi trên xe lăn đã ngoài 70 tuổi, trên tay cầm xấp vé số chưa bán hết nhưng lại bị thủng lốp.

Chiến sĩ công an đẩy xe giúp người khuyết tật tìm chỗ vá. Ảnh: Saostar Ngay khi chứng kiến hoàn cảnh này, Đại úy Lê Xuân Ngọc đã xuống xe, chạy tới hỗ trợ cụ ông đẩy chiếc xe lăn tới một tiệm sửa xe cách đó khoảng 500m để vá săm. Hình ảnh đoạn video dài 46 giây, ghi lại cảnh chiến sĩ công an đang đẩy xe lăn đi sửa giúp người khuyết tật. Sau đó ít phút chờ xe vá xong, Đại úy Lê Xuân Ngọc đã thanh toán tiền sửa xe thay cho cụ ông và tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Câu chuyện trên đã khiến không ít người xúc động. Chính hành động nhỏ đã thể hiện tấm lòng giúp đỡ người khó khăn của người chiến sĩ công an. Đồng thời, một số cư dân mạng còn cho rằng, hình ảnh trên là hình ảnh vô cùng đẹp đẽ, một câu chuyện nhân ái, đầy tử tế trong cuộc sống đời thường.

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