Nhỏ tuổi nhưng rất dũng cảm: Bé trai lớp 7 lao vào cứu cụ ông thoát nạn trên đường ray tàu hỏa bất chấp nguy hiểm khiến nhiều người cảm động

Nhịp sống trẻ 29/11/2022 16:06

Không ngại ngần gian khó, Chiến ngay lập tức quăng xe, lao đến kéo cụ ông 69 tuổi ra khỏi đường ray khi tàu hỏa đang lao tới.

Hành động của em vừa được thầy cô và các bạn tuyên dương. Theo Báo Tuổi Trẻ, Hiệu trưởng Trường THCS Cẩm Thịnh (thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh) Nguyễn Thị Hồng đã biểu dương em Hoàng Mạnh Chiến, lớp 7A2, vì đã có hành động dũng cảm cứu người bị ngã trên đường ray khi đoàn tàu đang tới gần.

Theo đó, vào khoảng 19h30 ngày 26-11, ông Nguyễn Thanh Vót (69 tuổi, nhà ở tổ 4, khu 7b, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả) đang đi xe máy đến đoạn đường cắt ngang đường sắt thì bị ngã giữa đường ray, không tự đứng dậy được.

Nhỏ tuổi nhưng rất dũng cảm: Bé trai lớp 7 lao vào cứu cụ ông thoát nạn trên đường ray tàu hỏa bất chấp nguy hiểm khiến nhiều người cảm động - Ảnh 1
Em Hoàng Mạnh Chiến. Ảnh: Tuổi Trẻ

Lúc đó đoàn tàu chở than từ hướng thành phố Cẩm Phả về Cửa Ông đang di chuyển tới gần, khiến ông Vót càng luống cuống. Đúng lúc này, em Chiến vừa đạp xe tới.

Thấy ông Vót đang luống cuống giữa đường ray, hiểm nguy cận kề, không chút đắn đo, em Chiến liền quăng xe đạp lao vào kéo ông ra khỏi đường ray. Ngay sau đó, đoàn tàu chở than cũng lao tới.

Nhờ sự giúp đỡ của em Chiến, ông Vót chỉ bị thương nhẹ do thanh gạt của đầu tàu đẩy xe máy của ông trượt đi khoảng 3m. Thoát nạn trong gang tấc, ông Vót rất cảm kích, biết ơn trước sự dũng cảm, nhanh nhạy của em Chiến.

Nhỏ tuổi nhưng rất dũng cảm: Bé trai lớp 7 lao vào cứu cụ ông thoát nạn trên đường ray tàu hỏa bất chấp nguy hiểm khiến nhiều người cảm động - Ảnh 2
Chiến ngoan hiền và có thành tích tốt trong học tập. Ảnh: Người Lao Động

Em Chiến bộc bạch: "Cháu thấy người nằm ngã trên đường ray khi đoàn tàu đang tới gần nên vội kéo ra. Nhưng nghĩ lại, cháu cũng thấy sợ vì nếu sức cháu không kéo nổi mà bị ông Vót giữ lại thì cháu và ông đều nguy hiểm...".

Chia sẻ trên Báo Người Lao Động, cô Nguyễn Thị Hồng, Ban giám hiệu cùng các học sinh trong trường cho hay, mọi người rất xúc động trước hành động kịp thời dũng cảm của Chiến. Em Chiến có học lực khá, là học sinh ngoan, hiền, ít nói và có phần nhút nhát. Khi nhận được thông tin về hành động nhanh trí, dũng cảm của em, các giáo viên rất tự hào và khá bất ngờ.

"Việc làm của em Chiến đã lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, cứu người lúc hoạn nạn, cũng là dịp để nhiều bạn học sinh noi theo" - Hiệu trưởng Trường THCS Cẩm Thịnh bày tỏ.

“Nhỏ tuổi rứa mà rất dũng cảm” đăng tải trên Báo Thanh Niên, về thôn 5, xã Cẩm Minh (H.Cẩm Xuyên), hỏi nhà “người hùng” cứu sống 2 em học sinh bị đuối nước xảy ra cách đây không lâu, ai cũng nhiệt tình chỉ đường. Kể từ sau khi biết tin em Dương có hành động dũng cảm lao xuống kênh cứu người, dân làng càng quý mến và cảm phục cậu học trò này thêm.

Nhỏ tuổi nhưng rất dũng cảm: Bé trai lớp 7 lao vào cứu cụ ông thoát nạn trên đường ray tàu hỏa bất chấp nguy hiểm khiến nhiều người cảm động - Ảnh 3
Em Dương (áo màu) dũng cảm cứu các em gặp nạn. Ảnh: Thanh Niên

Dương cho hay khoảng 16 giờ ngày 23.4, khi em đang học bài ở trong nhà thì nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ phía kênh nước. Không một phút chần chừ, Dương chạy ra thì phát hiện có 2 em nhỏ đang chới với giữa dòng nước.

“Em chỉ nghĩ phải cứu người ngay nên lao xuống dùng tay đẩy lần lượt 2 em bám vào bờ kênh. Sau đó, chị gái của em cũng chạy ra để hỗ trợ em kéo 2 em này lên bờ. Thấy 1 em có dấu hiệu bị kiệt sức nên em đã tiến hành hô hấp nhân tạo cho em này. 2 em sau đó tỉnh táo tự đi được về nhà”, Dương nhớ lại.

Sau khi sự việc xảy ra, không chỉ vợ chồng anh Thịnh “hết hồn” mà chính người thân của 2 em nhỏ được cứu sống cũng hết sức sửng sốt.

Theo anh Thịnh, kênh N1 chảy qua bên hông nhà của anh có nước chảy xiết, độ sâu 2 - 3 m. Vào mùa hè, người lớn và trẻ em cũng thường xuyên ra đây để tắm mát. Vì nhà ở gần kênh nên vợ chồng anh chú trọng đến việc tập bơi cho các con không ngờ con đã cứu được người và bảo vệ chính mình hôm nay. 

“Thằng Dương ấy, nhỏ tuổi rứa mà rất dũng cảm, ai cũng phải dành lời khen cho nó. Người dân chúng tôi cũng cảm thấy rất vui lây vì cháu đã làm được việc tốt”, một người hồ hởi nói.

Ông Võ Kim Nghĩa, Hiệu trưởng Trường THCS Minh Lạc, trước hành động dũng cảm cứu người đuối nước, em Dương đã được tuyên dương, gửi tặng bằng khen cùng những lời động viên xúc động.

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