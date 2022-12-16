Ngọt ngào tuổi xế chiều: Cụ ông ‘theo đuôi’ vợ đi làm đẹp, hành động nhìn ‘chằm chằm’, kiên nhẫn chờ đợi lại khiến cư dân mạng xuýt xoa 'xin vía'

Theo Saostar, mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh cụ bà đi làm tóc để diện Tết và thấp thoáng phía sau là một "bóng hình đặc biệt" đang kiên nhẫn chờ khiến ai nấy đều xuýt xoa ngưỡng mộ.

Cả đời chỉ cần 1 người như thế là đủ

Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhận được hàng trăm nghìn lượt "thả tim" từ cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ trước hành động tuyệt vời của cụ ông. Dẫu cho tuổi cao sức yếu nhưng ông vẫn chẳng ngại đưa vợ ra ngoài làm đẹp , rồi ngồi chờ hàng tiếng đồng hồ chỉ vì sở thích của người thương.

Theo đoạn clip chia sẻ trên TikTok, dù trời lạnh nhưng cụ ông vẫn đưa vợ của mình đến tiệm làm tóc và kiên nhẫn ngồi chờ. Vốn dĩ việc làm tóc mất khá nhiều thời gian nhưng cụ ông không hề tỏ vẻ khó chịu. Có thể thấy trong đoạn clip, hình ảnh phản chiếu qua gương là cụ ông đang kiên nhẫn chờ và vẫn không ngừng hướng ánh mắt về phía người vợ của mình.

Ngưỡng mộ thật sự. Đời chỉ mong được một tấm chân tình như vậy",

"Ông kiên nhẫn thật, mình ngồi làm tóc còn thấy lâu và mệt nữa là người lớn tuổi",

"Ánh mặt của ông chỉ hướng về phía vợ, ghen tị quá đi thôi. 2 cụ cho cháu xin vía",...

Cụ bà được ông chiều chuộng. Ảnh: Thể Thao và Văn Hóa

Trước đó, theo Thể Thao và Văn Hóa, tài khoản Facebook Mỹ Duyên cũng đã đăng tải loạt ảnh bà ngoại đam mê làm đẹp, được cụ ông dẫn đi làm nail khiến bao người ngưỡng mộ. Theo như chia sẻ của chủ nhân bài đăng, cụ bà vốn thích làm đẹp từ hồi còn đôi mươi. Dù đã lấy chồng và già đi nhưng cụ bà vẫn không từ bỏ đam mê tân trang nhan sắc của mình.

Có lẽ cảm thấy ưng ý với bộ nail của mình cũng như hạnh phúc vì được chồng chiều chuộng, dẫn đi làm đẹp dù đã ở tuổi xế chiều, cụ bà nở nụ cười hạnh phúc. Nhìn nụ cười của cụ bà, nhiều bạn trẻ cảm thấy điều hạnh phúc nhất của cuộc đời con gái đó là yêu và lấy đúng người. Đặc biệt, chuyện tình cảm sẽ càng đẹp hơn khi ở những năm tháng già đi vẫn có người chiều chuộng, dẫn đi làm đẹp như cụ bà trong câu chuyện.

Chồng tâm lý, chiều vợ

Những mối tình thuộc về "thời ông bà anh", đôi khi lại khiến không ít người ghen tị bởi sự sâu sắc, sắt son và thủy chung. Và ngoài ra, những anh chồng nhà người ta cũng khiến không ít người ngưỡng mộ.

Theo VietNamNet, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại câu chuyện đáng yêu diễn ra tại một salon tóc khiến nhiều chị em không ngừng xuýt xoa.

Người đăng clip chia sẻ: "Vợ làm tóc tới 2h sáng, chồng sợ đói nấu mì mang ra, chuẩn bị đầy đủ bát, thìa, đũa, thêm cả sữa, bò húc. Chồng của người ta không bao giờ làm chị em thất vọng".

Chồng mang đồ ăn cho vợ. Ảnh: Thể Thao và Văn Hóa

Thấy vợ đang ngồi làm tóc, trên đầu vẫn đang bôi thuốc, anh chồng nhẹ nhàng xách đồ ăn đến bên cạnh, cẩn thận sắp lên bàn, còn đưa tận tay bát mì cho vợ. Khi chủ salon hỏi chuyện, anh còn nở nụ cười rất tươi, chứng tỏ việc mang đồ ăn cho vợ là hoàn toàn tự nguyện chứ không bị ép buộc.

Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người thích thú và ngưỡng mộ trước sự chu đáo, quan tâm của anh chồng dành cho vợ mình.

Nhiều người cho rằng, bên cạnh những gã chồng vũ phu gia trưởng, thì vẫn còn vô vàn những anh chồng tâm lý và cưng chiều vợ như này.

Vậy mới nói, đôi khi hạnh phúc không phải là thứ gì đó cao sang, mà chỉ đơn giản là luôn dành cho nhau sự quan tâm và cùng nhau làm những điều tốt đẹp nhất.