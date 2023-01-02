Từng cõng em tránh bão tuyết dưới cái lạnh âm 11 độ C, bé trai 9 tuổi giờ ra sao?

Trong khoảng thời gian đợi ngôi nhà được hoàn thiện, gia đình Cát Trúc phải ở nhà ông bà ngoại trên thị trấn cách nhà cậu bé 5 tiếng đi xe. Để chuẩn bị cho lần chuyển nhà này, 3 mẹ con đã phải dậy sớm. Dù quãng đường ra bến xe buýt có 200m nhưng vì trời tuyết lạnh -11 độ, đường xuống núi lại hiểm trở nên họ đi rất vất vả. Được biết, thương mẹ khuân vác nhiều đồ, Cát Trúc 9 tuổi đã xung phong giúp mẹ cõng em trai.

Thời điểm bức ảnh được chụp lại, Cát Giác Cát Trúc cùng mẹ và em trai đang cùng nhau xuống núi để về nhà ông bà ngoại. Cuộc sống trên núi quá khó khăn, đất đai lại khô cằn nên gia đình của Cát Trúc nghèo vẫn hoàn nghèo. Vì vậy, để kinh tế gia đình có thể phát triển hơn, bố mẹ của Cát Trúc đã quyết định chuyển đến một "tổ ấm" mới.

Bức ảnh mang tên "Xuống núi, anh cõng em về nhà mới" năm đó đã nhận được giải Báo chí Trung Quốc lần thứ 29. Khi đó, Cát Giác Cát Trúc chỉ mới 9 tuổi, còn em của cậu mới chào đời được khoảng 1 năm.

Quãng đường đó cũng đã khiến họ phải đi mất 50 phút. Tuyết rơi trắng xóa, ngoài trời rét cắt da cắt thịt, đứa em sau lưng liên tục khóc vì lạnh nhưng Cát Giác Cát Trúc vẫn cố gắng leo xuống dốc núi hiểm trở. Hai má em đỏ ửng lên, cả người run rẩy vì lạnh nhưng ánh mắt cương nghị khiến cả châu Á xúc động.

Hai anh em đã có cuộc sống mới. Ảnh: Internet

Sau khi bức ảnh Cát Giác Cát Trúc cõng em đạt giải thưởng và trở thành hiện tượng trên MXH, nhiều người biết đến hoàn cảnh gia đình cậu bé hơn. Cuộc sống của Cát Giác Cát Trúc và cả gia đình cũng thay đổi 180 độ.

Trước đây muốn đến trường, Cát Giác Cát Trúc phải leo qua vài con núi, rất vất vả và nguy hiểm nên bố mẹ quyết định cho cậu bé tạm dừng việc học. Thế nhưng bây giờ, cậu bé chỉ cần đi bộ 15 phút đã tới trường học. Thành tích học tập của Cát Giác Cát Trúc tại trường rất tốt. Bên cạnh đó, cậu bé còn có niềm đam mê lớn với thể thao, đặc biệt là bóng rổ, thậm chí có cả fan hâm mộ ở trường.

Bé trai học tập với các bạn. Ảnh: Internet

Trong gia đình, Cát Giác Cát Trúc là người thành thạo tiếng phổ thông nhất. Cậu bé thường xuyên đảm nhiệm vai trò "phiên dịch viên" giúp mẹ.

Gia đình cậu bé giờ đã có cuộc sống đỡ vất vả hơn. Ảnh: Internet

Hai người em của Cát Giác Cát Trúc cũng được cho đi học đầy đủ. Trong đó, cô em gái ngay sau Cát Giác Cát Trúc đang học tiểu học còn cậu em út từng được Cát Giác Cát Trúc cõng trên lưng 4 năm trước giờ đang học mẫu giáo. Về phần mình, bố của Cát Giác Cát Trúc giờ đây cũng hoàn toàn hồi phục sau tai nạn lao động cách đây nhiều năm và đã đi làm trở lại. Mẹ của Cát Giác Cát Trúc thì sắp xếp làm công việc nấu ăn trong trường học. Mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn.

Bức ảnh bé trai theo mẹ đi làm. Ảnh: Internet

Trước đó, chia sẻ trên Dân Việt, các diễn đàn, trang mạng liên tục chia sẻ những hình ảnh đời thường của hai mẹ con mưu sinh bằng nghề đánh giày trên phố Hà Nội giữa trời đông. Theo những hình ảnh này, nhiều cư dân mạng không kìm nén được cảm xúc, mong muốn hai mẹ con dù trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt sẽ luôn được mạnh khỏe, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống này. "Dù mẹ có nghèo có khổ nhưng mẹ vẫn mong con của mẹ sau này sung sướng và hạnh phúc.Tình cảm của mẹ thật lớn lao" - Facebooker Đinh Viết Đức bày tỏ.

Còn facebooker Tâm Nguyễn Thị chia sẻ: "Tất cả vì miếng ăn, manh áo...Chỉ tội em bé cùng chịu gió rét với mẹ".

Được biết, những khoảnh khắc đời thường này vô tình được anh Hồ Hải Hoàng chụp lại. Anh Hoàng cho biết thêm, hoàn cảnh của hai mẹ con khó khăn, cho nên, thời tiết lạnh giá cũng vẫn phải đưa con nhỏ đi cùng để kiếm sống đồng thời trông con.

Hai mẹ con - nhân vật chính trong những bức ảnh sau đó cũng đã và đang kiếm sống bằng nghề đánh giày trên con phố Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Cư dân mạng đã bày tỏ sự xúc động trước tình mẫu tử, ruột thịt thiêng liêng.