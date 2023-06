‘Con gái búp bê’ của Quỳnh Kool bị nhận xét ‘già’ trước tuổi, nói gì cũng như ‘bà cụ non’

Đừng Làm Mẹ Cáu đang là bộ phim lên sóng "giờ vàng" của VTV. Bộ phim xoay quanh cuộc sống của một người mẹ đơn thân cùng con gái do diễn viên Quỳnh Kool thể hiện. Nhân vật nhí của bộ phim - Happi Hạnh An - nhận được sự quan tâm nhiều nhất lúc này chính là bé Cherry An Nhiên. Cô bé 5 tuổi vốn là một gương mặt quen thuộc trong giới mẫu nhí, từng xuất hiện tại nhiều TVC quảng cáo của các nhãn hàng cũng như các sự kiện thời trang nổi bật.

Cherry An Nhiên. Ảnh: Internet

Trong phim, An Nhiên vào vai Happi, con gái của Hạnh (Quỳnh Kool). Happi thực ra là con gái của chị cô, người đã ra đi đột ngột từ khi con sinh ra còn đỏ hỏn. Hạnh bất đắc dĩ phải làm mẹ từ khi còn trẻ và trải qua nhiều sóng gió, hai mẹ con dần trở thành một phần không thể thiếu của nhau. Trong đó, diễn xuất tự nhiên của cô bé Happy do sao nhí 5 tuổi Cherry An Nhiên đóng nhận được sự quan tâm nhiều nhất bởi sự lém lỉnh, đáng yêu cùng vẻ đẹp như thiên thần.