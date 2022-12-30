‘Con gái búp bê’ của Quỳnh Kool bị nhận xét ‘già’ trước tuổi, nói gì cũng như ‘bà cụ non’

Trong phim, An Nhiên vào vai Happi, con gái của Hạnh (Quỳnh Kool). Happi thực ra là con gái của chị cô, người đã ra đi đột ngột từ khi con sinh ra còn đỏ hỏn. Hạnh bất đắc dĩ phải làm mẹ từ khi còn trẻ và trải qua nhiều sóng gió, hai mẹ con dần trở thành một phần không thể thiếu của nhau. Trong đó, diễn xuất tự nhiên của cô bé Happy do sao nhí 5 tuổi Cherry An Nhiên đóng nhận được sự quan tâm nhiều nhất bởi sự lém lỉnh, đáng yêu cùng vẻ đẹp như thiên thần.

Đừng Làm Mẹ Cáu đang là bộ phim lên sóng "giờ vàng" của VTV. Bộ phim xoay quanh cuộc sống của một người mẹ đơn thân cùng con gái do diễn viên Quỳnh Kool thể hiện. Nhân vật nhí của bộ phim - Happi Hạnh An - nhận được sự quan tâm nhiều nhất lúc này chính là bé Cherry An Nhiên . Cô bé 5 tuổi vốn là một gương mặt quen thuộc trong giới mẫu nhí, từng xuất hiện tại nhiều TVC quảng cáo của các nhãn hàng cũng như các sự kiện thời trang nổi bật.

Tuy nhiên thời gian gần đây, vai Happy bắt đầu nhận những phản hồi trái chiều về tính cách quá bướng bỉnh đến mức không hiểu chuyện và sự già dặn kỳ lạ trước tuổi. Bên cạnh việc dùng nhiều từ nghiêm túc, cô nhóc còn có thể lý sự cả một đoạn thoại dài như khuyên Hạnh... lấy Quân (Nhan Phúc Vinh) làm chồng: "Chú ấy giàu, tốt lại có xe xịn. Con bảo chú có vợ chưa, chú bảo chưa. Hay mẹ lấy chú ấy đi, mẹ có chồng rồi mẹ sẽ không cáu gắt và bị tiền mãn kinh nữa".

Lúc Hạnh nghe không lọt tai, muốn phạt con thì Happy lí sự: "Nhưng mẹ có phải là mẹ của con không? Sao một người mẹ ruột có thể đánh con mình? Ở trên tivi người ta bảo thế là bạo lực đấy!".

Khi bị mẹ dạy dỗ về chuyện ăn cơm ở trường, Happy cương quyết không nghe lời. Cô bé còn oán trách ngược Hạnh: "Con đã bảo mẹ là con không đi học lớp 1 mà mẹ chẳng chịu nghe con gì cả. Tất cả lỗi là tại mẹ đấy!".

Em bé có những lời lẽ không phù hợp độ tuổi. Ảnh: Internet

Ở một đoạn khác, Hạnh có nhiệm vụ đi công tác nên buộc lòng phải gửi Happy sang nhà hàng xóm. Happy phụng phịu đòi đi cùng mẹ vì cô bé chưa từng rời Hà Nội nhưng Hạnh không đồng ý.

Khi bị mẹ từ chối, Happi đã đáp trả lại Hạnh cả một tràng dài khiến cô không biết giải thích thế nào: "Thế mẹ đẻ con ra làm gì, mẹ đẻ con ra thì mẹ phải nuôi con chứ, con làm sao mà tự lớn được? Mọi chuyện có phải tại con đâu, nếu mẹ thấy con vướng tay vướng chân thì con sang ở với bà Phượng, đằng nào ngày mai mẹ cũng bỏ con mà!"

Có thể nói, chính phần thoại "bà cụ non" cộng thêm cách hành xử già dặn không giống một bé gái 7 tuổi đang khiến Happy mất dần thiện cảm với khán giả. Trên các diễn đàn phim Việt, nhiều người xem đã kêu gọi biên kịch Đừng Làm Mẹ Cáu xem lại lời thoại để cô bé có thể sống hồn nhiên đúng với lứa tuổi hơn.

Nhiều người xem đã kêu gọi biên kịch Đừng Làm Mẹ Cáu xem lại lời thoại để cô bé có thể sống hồn nhiên đúng với lứa tuổi hơn. Ảnh: Internet

Diễn viên nhí phim "Đừng làm mẹ cáu" được biết đến đã làm người mẫu từ khi còn rất nhỏ. Ngoài đời Cherry rất được chú ý mỗi khi xuất hiện, phần lớn là nhờ gương mặt xinh xắn như búp bê cùng trang phục cá tính. Nhưng trong phim, bé có vẻ giản dị hơn để phù hợp với nhân vật mà em hóa thân.

An Nhiên góp mặt trong rất nhiều show diễn lớn, nhỏ như: Vietnam Junior Fashion Week 10, Show Đôi Chân Biết Hát, show "Ngọn Nến ước mơ", số Tết 2020 của VTV, Tuần lễ di sản văn hoá Việt Nam 2019. Ngoài ra, cô bé cũng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như "Hương vị tình thân", "Đấu trí", "Thương ngày nắng về", "Anh có phải đàn ông không".

Cherry An Nhiên làm người mẫu từ khi còn rất nhỏ. Ảnh: Internet

Cho dù không xa lạ với diễn xuất nhưng đây là lần đầu tiên Cherry thử sức với một vai diễn "dài hơi" trong sự nghiệp. Chị Nguyễn Ly Ly, mẹ bé Cherry chia sẻ cả hai mẹ con khi nhận được kịch bản đều rất vui.

Là một người mẹ luôn đồng hành cùng con, chị Ly Ly tự đánh giá mình rất cẩn thận trong việc chuẩn bị trang phục cho con. Mẹ có thể vội vàng xuề xòa nhưng con thì lúc nào cũng cần chỉn chu, hợp mắt. Quan điểm của chị trong việc chọn mua trang phục cho con là không cần phải quá đắt tiền hay hàng hiệu. Chị nhấn mạnh yếu tố chất liệu thoải mái, thẩm mỹ cũng như sự phù hợp với con gái.

Bé Cherry An Nhiên và Tuấn Phong trong phim "Đừng làm mẹ cáu" Ảnh: Internet

Nhìn Cherry mỗi lần xuất hiện luôn nổi bật, chị Ly Ly cũng có phần tự hào bởi chính chị là stylist cho con. Chị cho biết không phải lúc nào quần áo của con cũng mua nhiều tiền, có những item là do chị "săn sale", có những bộ rất rẻ dưới 100 nghìn nhưng chị đánh giá con mặc vào sẽ hợp nên vẫn sẵn sàng mua cho con mặc. "Một bộ đồ mua về tôi sẽ nghĩ cách phối cho con. Đôi khi tôi mix cho con thành một bộ trang phục mới từ những item có sẵn, thêm một vài phụ kiện như túi xách, giày, kính. Kết quả là nhiều người nghĩ rằng Cherry mua đồ mới trong khi đó đều là những bộ đồ con đã có từ trước".