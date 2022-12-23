Lễ trao giải World Cup 2022: Khoảnh khắc cô gái Việt xinh đẹp mang huy chương cho Messi và đồng đội đốn tim người hâm mộ, khiến nhiều người tự hào và hạnh phúc

Nhịp sống trẻ 23/12/2022 11:46

Cô gái Việt 24 tuổi tự hào khi bản thân mình được góp mặt trong khoảnh khắc lịch sử của giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo VietNamNet, Mai Trang (24 tuổi, đến từ TP.HCM, sống tại Doha) là một trong những tiếp viên của hãng hàng không Qatar Airways được chọn tham gia hỗ trợ trong buổi trao giải tại chung kết World Cup 2022.

Trang vẫn còn nguyên cảm xúc lâng lâng trong khoảnh khắc đứng trên sân khấu đêm trao giải ở sân Lusail Iconi hôm 18/12, bên cạnh một số nguyên thủ quốc gia và trước mắt là những ngôi sao bóng đá thế giới như Messi và Mbappe.

Lễ trao giải World Cup 2022: Khoảnh khắc cô gái Việt xinh đẹp mang huy chương cho Messi và đồng đội đốn tim người hâm mộ, khiến nhiều người tự hào và hạnh phúc - Ảnh 1
Lễ trao giải World Cup 2022: Khoảnh khắc cô gái Việt xinh đẹp mang huy chương cho Messi và đồng đội đốn tim người hâm mộ, khiến nhiều người tự hào và hạnh phúc - Ảnh 2
 Mai Trang, thành viên tham gia hỗ trợ cho giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Ảnh: Internet

Cô là một trong những tiếp viên hãng hàng không góp mặt trong phần trao giải cho đội về nhì là các cầu thủ tuyển Pháp.

Trang kể trong các buổi diễn tập trước lễ trao giải chính thức, cô khá áp lực khi hình dung tới cảnh mình đứng trên sân khấu với hàng chục nghìn khán giả đang dõi theo và ánh đèn chói sáng rọi vào.

Lễ trao giải World Cup 2022: Khoảnh khắc cô gái Việt xinh đẹp mang huy chương cho Messi và đồng đội đốn tim người hâm mộ, khiến nhiều người tự hào và hạnh phúc - Ảnh 3
Lễ trao giải World Cup 2022: Khoảnh khắc cô gái Việt xinh đẹp mang huy chương cho Messi và đồng đội đốn tim người hâm mộ, khiến nhiều người tự hào và hạnh phúc - Ảnh 4
Mai Trang (mặc đồng phục màu tím) xuất hiện trong phần trao giải đêm chung kết của World Cup 2022. Ảnh: Internet

Nhưng ngay khi thời khắc đó diễn ra, cô đã lấy được bình tĩnh và chỉ còn cảm giác vinh dự, tự hào vì được góp mặt ở khoảnh khắc quan trọng của giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Mai Trang đã ở Qatar được 9 tháng, trước đó, cô có hai năm sinh sống tại Dubai. Khoảng một tháng World Cup diễn ra, Trang cảm nhận được không khí sôi động cùng tinh thần bóng đá rực lửa. Cô đã có cơ hội góp mặt trên khán đài để theo dõi một số trận đấu như của đội tuyển Anh, Pháp, Mỹ… Trang bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần cống hiến, chiến đấu hết mình của các cầu thủ.

Lễ trao giải World Cup 2022: Khoảnh khắc cô gái Việt xinh đẹp mang huy chương cho Messi và đồng đội đốn tim người hâm mộ, khiến nhiều người tự hào và hạnh phúc - Ảnh 5

Chia sẻ về cảm xúc buổi tối hôm đó trên Dân Trí, cô gái trẻ cho biết: "Hàng tỷ người trên khắp thế giới đang theo dõi buổi lễ qua nhiều kênh truyền thông. Tuy nhiên, bên cạnh cảm giác hồi hộp, tôi cũng cảm thấy vô cùng tự hào và biết ơn khi mình được là một phần nhỏ của sự kiện trọng đại này".

Nữ tiếp viên cũng cũng cho hay, đến thời điểm bước lên bục trao giải, cô đã ổn định được tinh thần và không cảm thấy run nữa. Lúc đó, Trang tự nhủ đây là sự kiện đặc biệt, chỉ diễn ra một lần trong đời, bản thân sẽ nhớ về sự kiện này theo một cách hoàn hảo nhất. Chính vì vậy, cô đã thể hiện thần thái tươi tắn, lịch thiệp nhất để hoàn thành nhiệm vụ.

"Không khí tại Doha xuyên suốt World Cup 2022 theo Mai Trang vô cùng tuyệt vời và náo nhiệt. Nữ tiếp viên nghĩ rằng, Qatar đã làm rất tốt nhiệm vụ của nước chủ nhà.” - Mai Trang chia sẻ thêm.

Lễ trao giải World Cup 2022: Khoảnh khắc cô gái Việt xinh đẹp mang huy chương cho Messi và đồng đội đốn tim người hâm mộ, khiến nhiều người tự hào và hạnh phúc - Ảnh 6
Lễ trao giải World Cup 2022: Khoảnh khắc cô gái Việt xinh đẹp mang huy chương cho Messi và đồng đội đốn tim người hâm mộ, khiến nhiều người tự hào và hạnh phúc - Ảnh 7

Cô gái trẻ cũng tâm sự trên VnExpress cho biết "Hồi nhỏ, tôi thường xem bóng đá trên TV, nhưng không nghĩ đến một ngày mình lại có cơ hội trở thành một phần dù nhỏ của World Cup", Trang nói. "Dù chuẩn bị sẵn tinh thần, khi thấy trực tiếp các cầu thủ trong lễ trao giải, tôi như không tin nổi vào mắt mình". Messi hôm đó như khoác một "vầng hào quang", mang theo nguồn năng lượng khổng lồ từ khán đài lên bục nhận giải. "Khi MC xướng tên anh, cả sân vận động như rung chuyển", Trang nhớ lại.

Có cơ hội đứng ở cự ly rất gần với các cầu thủ, Mai Trang cảm nhận rõ tinh thần thể thao của họ. Cô cũng cảm thấy ấn tượng và xúc động trước hành động Messi an ủi, động viên Mbappe.

Theo AP, khoảng 89.000 khán giả đã đến sân vận động Lusail theo dõi trận chung kết ngày 18/12, trong đó hơn 60% là cổ động viên Argentina.

Mai Trang tốt nghiệp chuyên ngành Chính trị ngoại giao, khoa Quan hệ quốc tế, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học (HUFLIT), sau khi kết thúc việc học, cô đã tới thủ đô Doha làm việc cho hãng hàng không Qatar Airways, tính đến nay đã gần 1 năm.

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Từ khóa:   Messi Mai Trang cô gái Việt World Cup 2022

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