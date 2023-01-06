Lộc Fuho về tận nơi thăm hỏi gia đình bé trai rơi xuống trụ bê tông: ‘Của ít lòng nhiều’

Nhịp sống trẻ 06/01/2023 12:34

Hành động của Lộc Fuho nhận được nhiều sự quan tâm, cảm kích tấm lòng giúp đỡ của Youtuber trong lúc gia đình bé Hạo Nam gặp khó khăn, mất mát.

Những ngày qua, thông tin bé trai tên Hạo Nam (10 tuổi, ở Đồng Tháp) rơi xuống trụ bê tông cao 35m đã nhận về sự quan tâm lớn của dân mạng. Rất nhiều người cùng cầu phúc, hy vọng một phép màu sẽ đến với em và gia đình.

Tuy nhiên đến tối 4/1, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp xác nhận với VnExpress, bé Hạo Nam bị rơi xuống cọc bê tông trong công trình xây dựng ở Đồng Tháp đã tử vong.

Đến sáng ngày 5/1, Vietnamnet đưa tin, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho hay, từ đêm 4/1 đến sáng 5/1 lực lượng cứu hộ vẫn tích cực phối hợp thực hiện phương án với mong muốn rút ngắn thời gian đưa thi thể cháu bé lên.

Lộc Fuho về tận nơi thăm hỏi gia đình bé trai rơi xuống trụ bê tông: ‘Của ít lòng nhiều’ - Ảnh 1
Lộc Fuho về tận nơi giúp đỡ gia đình. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, công việc đã phải tạm dừng do gặp tầng địa chất đặc biệt. Do đó, lực lượng cứu hộ hội ý khẩn cấp, trưng cầu ý kiến các chuyên gia giỏi trong và ngoài nước về cách giải quyết.

Ngay khi biết tin Hạo Nam tử vong, trên mạng xã hội, rất nhiều người bày tỏ xót thương, thậm chí đến tận gia đình để chia buồn, nổi bật trong số đó là Lộc Fuho

Lộc Fuho đăng status lên trang Fanpage: “Vợ chồng Lộc muốn gửi 10 triệu cho gia đình bé 10 tuổi ở Đồng Tháp vượt qua khó khăn này. Của ít lòng nhiều, mọi người biết cách nào để gửi tiền không?”. Dưới bài viết, nhiều bình luận đưa ra lời khuyên với Lộc Fuho nên tới trực tiếp gia đình bé Hạo Nam để thăm hỏi và giúp đỡ, không nên qua trung gian. Theo đó, anh đã lặn lội vào Đồng Tháp, động viên gia đình nạn nhân. Ngoài ra, anh còn gửi tặng số tiền 10 triệu đồng và cầu chúc gia đình bé Nam sớm vượt qua nỗi đau mất người thân.

Lộc Fuho về tận nơi thăm hỏi gia đình bé trai rơi xuống trụ bê tông: ‘Của ít lòng nhiều’ - Ảnh 2
Nơi bé Hạo Nam rơi xuống trụ sâu. Ảnh: Internet

Hành động của YouTuber quê Khánh Hòa nhận được nhiều lời khen ngợi của dân mạng.

Nhiều người bày tỏ cảm xúc cho hành động đẹp, thiết thực này của nam YouTuber. "Thầy nói được làm được. Nhanh gọn lẹ, không có hứa hẹn, câu view như những ai kia", "Tuyệt vời quá, thầy ở tận ngoài kia vẫn vào đây để hỗ trợ gia đình bé", "Cảm ơn tấm lòng của Lộc", "Như này có phải thực tế, gần gũi hơn không",... là những bình luận dưới bài đăng.

Lộc Fuho về tận nơi thăm hỏi gia đình bé trai rơi xuống trụ bê tông: ‘Của ít lòng nhiều’ - Ảnh 3
 

 

Lộc Fuho về tận nơi thăm hỏi gia đình bé trai rơi xuống trụ bê tông: ‘Của ít lòng nhiều’ - Ảnh 4
Lộc Fuho nhận về nhiều lời khen. Ảnh: Internet

Dưới phần bình luận, Lộc Fuho cũng cho hay, tuổi thơ của anh từng trải qua những ngày tháng nghèo khó, phải đi nhặt ve chai kiếm sống: "Năm lớp 6, Lộc cũng từng đi nhặt ve chai, từng bươi một đống rác ra để nhặt, lúc đó ở xung quanh có rất nhiều người nhìn, quê lắm nhưng không tiền thì phải chấp nhận, cùng cảnh ngộ nên thương em lắm".

Lộc Fuho không còn là cái tên xa lạ trên mạng xã hội Việt. Anh bắt đầu nổi tiếng từ những lần livestream dạy nghề phụ hồ rất có tâm và cực kỳ hài hước. Chàng trai sinh năm 1994 ở huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa từng có quá khứ cơ cực đến khi trở thành hiện tượng mạng trên YouTube.

Khi chia sẻ mong muốn được giúp đỡ gia đình bé Hạo Nam với số tiền 10 triệu đồng, Lộc Fuho cũng tâm sự: “Ngày nhỏ từng chở em gái đi lượm ve chai rồi bị tai nạn. Hên mà không sao nên giờ có chút muốn gửi cho gia đình bé Hạo Nam chứ không có ý gì hết”.

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Từ khóa:   Lộc Fuho bé Hạo Nam bé trai 10 tuổi

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