Vợ chồng lục đục quanh năm, "chán cơm thèm phở" có thể mắc phải 5 lỗi sai phong thủy trong phòng ngủ này

Cửa phòng ngủ đối diện với phòng chính là một trong những đại kỵ phong thủy. Cửa chính là nơi đón gió, đón năng lượng vào nhà. Nếu cửa chính đối diện với cửa phòng ngủ thì nguồn năng lượng tốt đi vào nhà sẽ vào thẳng phòng ngủ làm năng lượng không được phân bố đồng đều.

Theo quan niệm phong thủy, điều này sẽ gây ảnh hưởng đến tài vận của gia đình, tạo ra sự bất hòa trong nhà, tác động không tốt đến các mối quan hệ ngoài xã hội, khiến sức khỏe của các thành viên trong gia đình bị ảnh hưởng nhất định.

Nhiều người cho rằng treo ảnh cưới ở đầu giường hoàn toàn phù hợp với phong thủy vì nó biểu hiện cho sự hòa thuận, yêu thương đồng thời cũng có nghĩa là kinh tế gia đình sẽ sớm trở nên bền vững. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng khi ảnh cưới được bố trí ở nơi đúng hướng phong thủy.

Xét về logic, ảnh cưới treo đầu giường sẽ dễ có khả năng rơi xuống giường ngủ, gây nguy hiểm và tạo cảm giác sợ hãi cho người nằm dưới.

Còn về khoa học phong thủy, vị trí này vô cùng xấu cho đời sống vợ chồng vì ảnh cưới treo ở đây sẽ luôn tạo ra một áp lực đè nén xung quanh hai vợ chồng, tạo cảm giác không an toàn trong hôn nhân, hai bên sẽ dễ xảy ra bất hòa, tranh chấp.

Sử dụng “đèn ba đầu”

“Đèn ba đầu” chính là một chiếc đèn do tổ hợp của ba chiếc đèn độc lập kết hợp tạo thành. Trong phong thủy nhà ở, “ba” thường đại diện cho sự tranh chấp thị phi, dễ dẫn đến vợ chồng tranh cãi triền miên, ngoài ra còn bị tiểu nhân từ bên ngoài xen vào hạnh phúc gia đình do ganh ghét, đố kỵ.

Nếu bạn muốn dùng đèn chùm hay kết hợp những chiếc đèn lại với nhau thì số lượng đèn nên là 4, 6, 8 hoặc 9, và tốt nhất nên chọn đèn có ánh sáng dịu nhẹ.

Cửa phòng ngủ đối diện nhà vệ sinh

Nhà vệ sinh là nơi ẩm ướt, nhiều vi khuẩn và thường có mùi hôi khó chịu. Theo quan niệm phong thủy, đây là nơi có nguồn năng lượng âm lớn nhất trong nhà. Cửa phòng ngủ đối diện nhà vệ sinh sẽ gây ra khó chịu bởi mùi hôi và sự ẩm ướt. Thiết kế này sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người trong phòng. Ngoài ra, lỗi phong thủy này còn làm ảnh hưởng đến tài vận, của cải trong gia đình.

Phòng ngủ sát với đường lớn

Nếu phòng ngủ quá gần với đường giao thông chính, hoặc tuy khuất và xa đường cái nhưng lại nằm đúng hướng đường chính của tiểu khu thì tình cảm vợ chồng càng bị ảnh hưởng. Đàn ông khi ở phòng ngủ dạng này khó mà chuyên tâm với “chính thất”, dễ nảy sinh tâm lý “chán cơm thèm phở”.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.