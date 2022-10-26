Vợ chồng cãi vã, tranh chấp liên miên thậm chí là đổ vỡ hôn nhân vì phong thủy trong nhà phạm phải 4 điều

Nhà đẹp 26/10/2022 18:23

Việc vợ chồng bạn thường xuyên cãi vã những điều không đáng, hay là có người thứ 3 'chen chân' vào có thể xuất phát từ những lỗi phong thủy này.

Bài trí quá nhiều hoa tươi và hoa giả ở Đào hoa vị

Đào hoa vị hay còn gọi là vị trí đào hoa, thông thường là hướng Chính Tây, Chính Đông, Chính Nam, Chính Bắc. Tại đây, nếu bày hoa tươi với số lượng hợp lý sẽ kích thích vận đào hoa hưng vượng, giúp nhân duyên tốt đẹp, tình cảm vợ chồng hài hòa, gắn bó. Ngược lại, vị trí này rất kị bày hoa giả và quá nhiều hoa tươi. Bởi như vậy sẽ kích thích Đào hoa sát, xuất hiện tình trạng ngoại tình.

Vợ chồng cãi vã, tranh chấp liên miên thậm chí là đổ vỡ hôn nhân vì phong thủy trong nhà phạm phải 4 điều - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kê giường phạm phải đại kỵ

Nếu phòng ngủ ở cung vị xấu mà giường ngủ cũng đặt sai chỗ thì vận khí ắt sẽ ảnh hưởng nặng nề.

Giường ngủ cần có điểm tựa vững chãi, tránh đối diện cửa chính, cửa sổ, nhà vệ sinh hay gương. Đặc biệt càng không nên có dầm xà ngang phía trên.

Như vậy muốn hôn nhân bền chặt, gia đình ấm êm bạn cần đặc biệt lưu ý đến phong thủy phòng ngủ. Và điều cốt yếu nhất vẫn xuất phát từ "nhân tâm", hai bạn có cố gắng thì mới có được hạnh phúc.

Treo gương sau hoặc đối diện bếp nấu

Gương trong phong thủy là vật có năng lượng rất mạnh, có thể tạo nguồn năng lượng gấp bội. Gương cũng được xem là một yếu tố của nước. Mà bếp lại luôn có lửa, lửa kị nước, việc treo gương sau bếp nấu hơn nữa lại càng khiến bếp có quá nhiều lửa, chính vì thế, điều này là tối kỵ trong phong thủy.

Hơn nữa, thông qua hiệu quả phản xạ của gương, trong nhà bếp có thể xuất hiện hai bếp nấu, cũng có ý trong nhà có hai nữ chủ. Nói cách khác, có thể dự báo người chồng có quan hệ tình cảm không trong sáng bên ngoài.

Cũng có một số ý kiến cho rằng việc đặt gương sau bếp nấu sẽ tăng gấp đôi sự giàu có vì gương nhân đôi số thức ăn nấu trên bếp. Tuy nhiên không phải vậy, nếu muốn tăng sự sung túc, dư dả bằng cách sử dụng gương, tốt nhất nên treo nó ở phòng ăn hoặc khu vực bố trí bàn ăn.

Vợ chồng cãi vã, tranh chấp liên miên thậm chí là đổ vỡ hôn nhân vì phong thủy trong nhà phạm phải 4 điều - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhà khuyết góc hướng Tây Nam

Trong phong thủy nhà ở, hướng Tây Nam đại diện cho người phụ nữ trong nhà, còn hướng Tây Bắc đại diện cho đàn ông. Cả hai phương vị này tốt nhất đều không nên khuyết, nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới hôn nhân, vợ chồng thường xuyên cãi vã, tranh chấp liên miên. Ngoài ra, kị đặt đồ dơ bẩn, chứa xú uế ở hướng Tây Nam của ngôi nhà.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Nhà cửa mát mẻ, trong lành không khí với 5 loại cây được ví như "điều hòa"

Nhà cửa mát mẻ, trong lành không khí với 5 loại cây được ví như "điều hòa"

Kham khảo ngay 5 loại cây cảnh điều hòa không khí, nhà cửa tươi mát không thua kém các thiết bị điện.

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp phong thủy nhà ở vợ chồng cãi vã

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 2 giờ 22 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 22 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 5 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ