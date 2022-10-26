Vợ chồng cãi vã, tranh chấp liên miên thậm chí là đổ vỡ hôn nhân vì phong thủy trong nhà phạm phải 4 điều

Đào hoa vị hay còn gọi là vị trí đào hoa, thông thường là hướng Chính Tây, Chính Đông, Chính Nam, Chính Bắc. Tại đây, nếu bày hoa tươi với số lượng hợp lý sẽ kích thích vận đào hoa hưng vượng, giúp nhân duyên tốt đẹp, tình cảm vợ chồng hài hòa, gắn bó. Ngược lại, vị trí này rất kị bày hoa giả và quá nhiều hoa tươi. Bởi như vậy sẽ kích thích Đào hoa sát, xuất hiện tình trạng ngoại tình.

Nếu phòng ngủ ở cung vị xấu mà giường ngủ cũng đặt sai chỗ thì vận khí ắt sẽ ảnh hưởng nặng nề.

Giường ngủ cần có điểm tựa vững chãi, tránh đối diện cửa chính, cửa sổ, nhà vệ sinh hay gương. Đặc biệt càng không nên có dầm xà ngang phía trên.

Như vậy muốn hôn nhân bền chặt, gia đình ấm êm bạn cần đặc biệt lưu ý đến phong thủy phòng ngủ. Và điều cốt yếu nhất vẫn xuất phát từ "nhân tâm", hai bạn có cố gắng thì mới có được hạnh phúc.

Treo gương sau hoặc đối diện bếp nấu

Gương trong phong thủy là vật có năng lượng rất mạnh, có thể tạo nguồn năng lượng gấp bội. Gương cũng được xem là một yếu tố của nước. Mà bếp lại luôn có lửa, lửa kị nước, việc treo gương sau bếp nấu hơn nữa lại càng khiến bếp có quá nhiều lửa, chính vì thế, điều này là tối kỵ trong phong thủy.

Hơn nữa, thông qua hiệu quả phản xạ của gương, trong nhà bếp có thể xuất hiện hai bếp nấu, cũng có ý trong nhà có hai nữ chủ. Nói cách khác, có thể dự báo người chồng có quan hệ tình cảm không trong sáng bên ngoài.

Cũng có một số ý kiến cho rằng việc đặt gương sau bếp nấu sẽ tăng gấp đôi sự giàu có vì gương nhân đôi số thức ăn nấu trên bếp. Tuy nhiên không phải vậy, nếu muốn tăng sự sung túc, dư dả bằng cách sử dụng gương, tốt nhất nên treo nó ở phòng ăn hoặc khu vực bố trí bàn ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Nhà khuyết góc hướng Tây Nam

Trong phong thủy nhà ở, hướng Tây Nam đại diện cho người phụ nữ trong nhà, còn hướng Tây Bắc đại diện cho đàn ông. Cả hai phương vị này tốt nhất đều không nên khuyết, nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới hôn nhân, vợ chồng thường xuyên cãi vã, tranh chấp liên miên. Ngoài ra, kị đặt đồ dơ bẩn, chứa xú uế ở hướng Tây Nam của ngôi nhà.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.