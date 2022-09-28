Vị trí đặt MÈO THẦN TÀI giúp bạn thu được nhiều tài vận, ăn nên làm ra, sự nghiệp hanh thông, cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc

Nhà đẹp 28/09/2022 07:13

Nếu bạn đặt mèo Thần tài ở đúng vị trí trong phong thủy, chắc chắc 'không lâu sau đó' giàu sang 'tìm' đến bạn.

Đặt mèo thần tài trên bàn thờ Thần tài

Mèo thần tài mang ý nghĩa cầu vận may, thịnh vượng cho gia chủ nên nhiều người chọn đặt trên bàn thờ Thần tài. Khi đặt ở đây bạn lưu ý đặt ngay ngắn, tránh tùy tứng đặt trên bàn thờ.

Đặt trên xe hơi

Để mèo Thần Tài trên xe hơi không chỉ mang ý nghĩa cầu may mắn mà còn biểu hiện cho sự bình an trong mỗi chuyến đi. Thông thường, trên xe hơi người ta sẽ treo mèo Thần Tài ngay ở vị trí gương để tạo sự thoải mái hoặc đặt ở trên đế và để ở đầu xe.

Vị trí đặt MÈO THẦN TÀI giúp bạn thu được nhiều tài vận, ăn nên làm ra, sự nghiệp hanh thông, cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặt mèo Thần tài trong nhà ở

Trong phòng khách, bạn nên đặt mèo may mắn hướng ra cửa chính để hút lộc, chiêu tài. Nếu nhà bạn không kinh doanh thì chọn mèo không vẫy tay, nếu kinh doanh thì chọn kiểu dáng mèo vẫy cả hai tay với ý nghĩa mang lại hạnh phúc, giàu sang cho gia chủ. Hãy đặt vật phẩm ở vị trí dễ nhìn thấy nhất, ví dụ như trên bàn trà hoặc kệ trang trí. Nơi đặt mèo cần thoáng đãng, sạch sẽ, không có vật cản.

Trong phòng ngủ, bạn có thể bài trí hai chú mèo Thần tài (cặp mèo phu thê) ở hướng Đông, cầu tình duyên, hôn nhân tốt đẹp, hạnh phúc bền lâu. Tránh đặt mèo ở hướng Tây vì dễ mang tới nhiều rắc rối, phiền não.

Ngoài phòng khách và phòng ngủ, bạn cũng có thể đặt mèo Thần tài ở phòng đọc sách, thư viện tại gia, bàn làm việc với ý nghĩa thu hút may mắn, sự nghiệp hanh thông.

Bạn có thể đặt mèo may mắn ở cửa sổ hướng ra ngoài, lý tưởng nhất là cửa sổ cửa hàng kinh doanh hoặc văn phòng làm việc.

Sử dụng mèo Thần tài với mục đích cầu giàu sang phú quý thì đặt ở góc tài lộc trong nhà. Để tìm vị trí tài lộc, bạn đứng ở cửa chính nhìn vào nhà, góc ngoài cùng bên trái sẽ là góc tài lộc. 

Vị trí đặt MÈO THẦN TÀI giúp bạn thu được nhiều tài vận, ăn nên làm ra, sự nghiệp hanh thông, cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặt mèo thần tài tại cửa hàng bán lẻ

Tại cửa hàng bán lẻ bạn nên đặt mèo thần tài hướng mặt và tay về phía cửa mà khách ra vào, chính giữa càng tốt. Khoảng cách từ mèo đến cửa không nên có vật cản. Làm sao để khách hàng khi bước chân vào cửa sẽ nhìn thấy mèo đầu tiên, như vậy sẽ rất may mắn.

Ngoài ra bạn cũng nên chọn mèo vẫy tay để mời gọi khách hàng đến đông hơn.

Đặt mèo Thần tài ở văn phòng làm việc

Trong văn phòng làm việc, bạn nên đặt mèo Thần tài quay mặt xuôi theo hướng chủ nhân quay mặt ra. Đặt linh vật ở phía bên phải và phải đảm bảo sự gọn gàng, thoáng sạch cho vị trí đặt mèo tài lộc.

Tại phòng của sếp hay nhân viên, mèo Thần tài nên đặt hướng quay ra cửa chính hoặc hướng ra cửa sổ lớn để thu hút may mắn, mang đến nhiều cơ hội tốt.

Bạn cũng có thể đặt tượng mèo ngay trên bàn làm việc của mình, đặt xuôi theo hướng bạn quay mặt ra, đảm bảo không có vật cản hay bụi bẩn ở vị trí đặt tượng.

Để khai vận, hút lộc cho công ty, mèo Thần tài thường được đặt ở bàn tiếp khách hoặc trên quầy lễ tân.

Tại cửa hàng kinh doanh quy mô lớn

Tại siêu thị, trung tâm thương mại nên đặt mèo ở quầy tiếp tân hoặc quầy thanh toán. Nơi đặt mèo không nên có vật cản vì sẽ làm ảnh hưởng đến may mắn, tài lộc.

Vị trí đặt MÈO THẦN TÀI giúp bạn thu được nhiều tài vận, ăn nên làm ra, sự nghiệp hanh thông, cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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