Cây thường xuân, tên khoa học Hedera helix, là loại cây được các nhà khoa học từ tổ chức NASA đưa vào danh sách những “bộ máy” lọc khí tốt nhất. Loại cây này rất hiệu quả trong việc làm sạch không khí và làm mát không gian. Ưu điểm dễ trồng và không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc. Sự mảnh mai mềm mại của loại cây thường xuân rất phù hợp để trang trí nhà. Bạn có thể trồng ở các chậu treo bên hàng rào hoặc ở khu vực phòng ăn,cầu thang… nó sẽ góp phần cho ngôi nhà của gia đình thêm tươi tắn, mềm mại.

Cây tuyết tùng hay còn gọi là cây bách Nhật Bản thường được trồng làm cây bonsai cỡ nhỏ trang trí trong nhà. Tại Nhật Bản, cây tuyết tùng là loài cây được người ta coi là vô cùng thiêng liêng. Người ta tin rằng các linh hồn của người chết và của các vị thần đều sống ở bên trong cây.

Về công dụng, loài cây này giúp không khí trong nhà tươi mát, cung cấp độ ẩm, loại bỏ bụi bẩn. Thậm chí, chúng còn giúp bạn giảm bớt triệu chứng đau đầu và đau nửa đầu. Đặc biệt, cây có khả năng lọc khí rất tốt, do đó, nó mang lại bầu không khí trong lành, êm dịu cho môi trường xung quanh. Nếu để bàn làm việc hay trong nhà sẽ rất lý tưởng.

Về ý nghĩa về tâm linh: Người ta dùng tùng tuyết để trang trí tại các vị trí trấn yểm trong ngôi nhà nhằm mục đích xua đuổi tà ma, khí xấu. Người xưa còn cho rằng ăn quả cây này còn giúp trường sinh bất lão.

Ngoài ra, tuyết tùng còn tượng chưng cho khí chất người quân tử, kiên cường: Dù bất kỳ hoàn cảnh nào, cây vẫn có thể sống tốt, lá vẫn xanh tràn đầy sức sống. Nó tượng trưng cho khí chất của người kiên cường, không chịu khuất phục trước khó khăn, hoạn nạn mà vươn lên mạnh mẽ…

Ảnh minh họa: Internet

Trúc và các cây họ nhà trúc

Theo phong thủy, loài cây này đem lại cho gia chủ sức khỏe và tuổi thọ. Ngoài ra từ xa xưa, trúc còn giúp xua đuổi linh hồn tà ác.

Bạn có thể trồng cụm trúc phía trái, tượng trưng cho rồng, con vật đem đến điều tốt lành cho ngôi nhà. Ngoài ra, khóm trúc trước nhà còn thu hút dòng chảy của các luồng khí tốt.

Cây lục thảo

Cây lục thảo, tên khoa học là Chlorophytum comosum. Cây lục thảo là một trong những cây trồng trong nhà phổ biến, duyên dáng, có tác dụng làm mát không gian và lọc không khí rất tốt, đặc biệt với các chất ô nhiễm như benzene, carbon monoxide và xylen, vốn là các chất sử dụng trong sản xuất đồ da, cao su và in ấn. Cây lục thảo xinh xắn, dễ trồng, mọc nhanh, phù hợp để bày ở cửa sổ.

Ảnh minh họa: Internet

Cây Lan Ý

Lan Ý được sử dụng phổ biến ở nước ta như một loại cây cảnh bền, đẹp và dễ chăm sóc. Nhưng ít ai ngờ rằng, cây Lan Ý còn có thể đặt trong nhà để giảm thiểu độc tố có trong môi trường không khí.

Hãy chọn một trong những loài cây này trưng trong nhà để mang lại lợi ích cho sức khỏe và tài vận cho cả gia đình nhé!

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.