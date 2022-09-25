Bày bình hoa ở huyền quan thế nào để hút LỘC về nhà, cho gia đình BÌNH AN, MĨ MÃN

Nhà đẹp 25/09/2022 08:39

Bình hoa không chỉ có tác dụng làm đẹp, mang lại sự tươi mới mà còn rất tốt cho phong thủy huyền quan. Nếu bạn cảm thấy khu vực huyền quan của mình đơn điệu, thiếu sức sống thì hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây nhé.

Bình hoa có tác dụng phong thủy rất đáng chú ý. Chữ “bình” giống như bình an, bày bình hoa ở huyền quan tức là mang bình an, hài hòa vào nhà. Hoa tươi cũng tượng trưng cho tình cảm vợ chồng tốt đẹp, người độc thân có thể gia tăng nhân duyên vận, nhanh chóng tìm được ý trung nhân.

Bày bình hoa ở huyền quan thế nào để hút LỘC về nhà, cho gia đình BÌNH AN, MĨ MÃN - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Huyền quan là gì?

Trong phong thủy, huyền quan được quy định là khu vực sảnh ngay gần cửa ra vào nơi bước vào phòng khách. Hiểu một cách đơn giản hơn, đây chính là khu vực ngăn cách giữa phòng khách và cửa chính.

Huyền quan như một bức bình phong hay bước đệm cho phòng khách. Tất cả các luồng vận khí, năng lượng ra vào đều phải đi qua khu vực này. Đây là nơi tiếp mạch và dẫn khí từ bên ngoài vào trong nhà.

Bày bình hoa ở huyền quan thế nào để hút LỘC về nhà, cho gia đình BÌNH AN, MĨ MÃN - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trang trí bình hoa ở huyền quan như thế nào?

Mỗi hình dạng bình hoa lại có ý nghĩa phong thủy khác nhau, nên khi trang trí huyền quan, hãy lưu ý điều này. Nếu muốn thúc giục đào hoa vận thì dùng bình hoa hình tròn là thích hợp. Bình hoa hình vuông dùng để thúc đẩy tài vận. Không nên trưng bình hoa có hình thù quái lạ, sẽ ảnh hưởng xấu tới phong thủy huyền quan.

Bày bình hoa ở huyền quan thế nào để hút LỘC về nhà, cho gia đình BÌNH AN, MĨ MÃN - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nên căn cứ vào diện tích lớn nhỏ của huyền quan để chọn bình hoa có kích cỡ phù hợp. Nếu huyền quan rộng mà đặt bình hoa nhỏ hoặc huyền quan hẹp mà lại đặt bình hoa lớn thì không chỉ ảnh hưởng tới mĩ quan mà còn ảnh hưởng tới gia vận, tài vận không tốt.

Bày bình hoa ở huyền quan thế nào để hút LỘC về nhà, cho gia đình BÌNH AN, MĨ MÃN - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bình hoa bày ở huyền quan nên tuân theo nguyên tắc “Bình đạm hoa tươi đẹp”, kị nhất là ở huyền quan bày bình hoa có màu sắc quá rực rỡ, diễm lệ, khoa trương, sẽ khiến cho tình cảm của người trong nhà tan vỡ. Người có gia đình thì vợ chồng lục đục, người độc thân thì quan hệ xã giao giảm xuống. Vì thế, bình hoa màu sắc trang nhãn, tươi sáng, nhạt hơn màu hoa là tốt nhất.

Bày bình hoa ở huyền quan thế nào để hút LỘC về nhà, cho gia đình BÌNH AN, MĨ MÃN - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Ở huyền quan bày bình hoa tức là ngụ ý gia đình bình an nên tối kị ảm đạm, u ám. Cần có ánh sáng tươi tắn, trong bình là nước sạch, hoa tươi, hoặc trúc phú quý. Vừa đẹp lại có tác dụng hóa sát, vượng đào hoa, tăng cường vận thế sự nghiệp. Nên chăm cây cho tươi tốt, nếu héo úa thì phải đổi cây mới ngay.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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