Công việc mãi không PHÁT nổi, mách bạn mẹo bài trí bàn làm việc đúng phong thủy để sự nghiệp THĂNG TIẾN NHƯ VŨ BÃO

Bàn làm việc đúng phong thủy cần đảm bảo những yếu tố liên quan đến việc đặt bàn theo hướng nào, ngồi ra sao, những vật dụng nào kiêng đặt, vật phẩm phong thủy nào nên đặt...

Đã bao giờ bạn thắc mắc rằng bản thân có năng lực nhưng thường không gặp may mắn trên con đường thăng tiến hay chưa? Nếu có, hãy chú ý tới phong thủy bàn làm việc xem đã được bài trí đúng hay chưa.

Tuỳ từng đối tượng khác nhau mà kê bàn làm việc đúng phong thủy và đảm bảo yếu tố phù hợp.

+ Nên đặt bàn phía trái (tượng trưng cho thanh long), giúp gia tăng tài lộc

+ Phía sau bàn không nên có người qua lại

- Đối với nhân viên văn phòng, thiết kế:

+ Nếu muốn phát triển tài năng thì đặt bàn chếch về phía Đông

+ Muốn có tài lộc thì đặt bàn ở góc chéo so với cửa chính

+ Nếu muốn sự nghiệp phát triển thì kê bàn ở phía Bắc

Ảnh minh họa: Internet

- Vị trí lý tưởng để đặt bàn làm việc:

+ Phía sau bàn có bức tường dày

+ Bên trái bàn là cửa sổ, nhìn ra cửa sổ là phong cảnh tươi tắn, ánh sáng tốt, thông gió.

Ảnh minh họa: Internet

Điều cần chú ý sau khi kê bàn làm việc:

- Nên ngồi đối diện lối vào (quay mặt ra lối vào) để khống chế và kiểm soát được công việc, không bị giật mình.

- Không đặt bàn làm việc để người ngồi quay lưng ra cửa, bởi điều này làm suy giảm sự tập trung làm việc của chủ nhân.

- Nên để đèn chiếu sáng từ bên tay nghịch để ánh sáng không bị giảm khi tay thuận đang làm việc.

- Luôn giữ bàn sạch sẽ, thoáng đãng, loại bỏ những thứ đồ không cần thiết.

- Nên bố trí một số loại cây cảnh để làm thoáng không khí, giúp thư giãn hơn như dương xỉ, lưỡi hổ, lan ý, cúc dại,...



2. Bàn làm việc đúng phong thủy về yếu tố đồ vật

Theo phong thủy văn phòng, việc sắp xếp các đồ vật trên bàn không những ảnh hưởng đến phong thủy bàn làm việc mà còn ảnh hưởng đến tâm trạng nhân viên. Bàn làm việc đúng phong thủy cần gọn gàng, sạch sẽ, đồ đạc bài trí hợp lý thì tâm trạng sẽ rất tích cực, thoải mái, kích thích óc sáng tạo và ngược lại.

Ảnh minh họa: Internet

Sắp xếp các đồ vật trên bàn theo vị trí Ngũ hành tương sinh là hợp lý nhất. Nếu bàn làm việc hình vuông, kê hướng Đông thì có thể bài trí thành sơ đồ bát quái, sẽ có lợi cho cả sự nghiệp và gia đình (không bắt buộc phải để cả 8 hướng).

Phía Đông: Tiền bạc

Phía Đông Nam: Điện thoại

Phía Tây: Con dấu

Phía Tây Nam: Lịch bàn

Phía Nam: Đèn bàn

Phía Đông Bắc: Sổ ghi chép

Phía Bắc: Cây cảnh.

Phía Tây Bắc: Bút, mực

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, nếu muốn trang trí thêm, nên chú ý quy tắc bố cục trái cao phải thấp, vì bên trái là vị trí của thanh long, để trái cao hơn sẽ nhận được sự tín nhiệm của cấp trên. Một số đồ vật như điện thoại, máy vi tính, cây cảnh nên chú ý những điều sau:

- Điện thoại có thể phát ra âm thanh, nên để phía bên trái để trấn (rồng sợ tĩnh), bản thân sẽ có nhiều lợi ích.

- Nếu muốn bày cây cảnh, nên chọn chậu tròn, nhẵn, cây có lá rộng sẽ duy trì tốt các mối quan hệ.

- Máy vi tính đặt ở trước mặt nên chếch về bên trái (vị trí áp chế thanh long), người ngồi đây sẽ làm chủ được đại diện sinh tài lộc.

Ảnh minh họa: Internet

3. Đồ vật kiêng kỵ đặt trên bàn làm việc

- Con giáp kị bản mệnh: Bày những vật phẩm là con giáp kị với con giáp của bản mệnh thì chúng sẽ làm ảnh hưởng đến vận quý nhân mang tài lộc đến cho gia đình.

- Vật trang trí sắc nhọn: Phong thủy bàn làm việc cho rằng, những vật sắc nhọn có sát khí sẽ đem lại cảm giác áp lực, bó buộc tâm trạng và làm tiêu hao năng lượng của con người, nên tốt nhất bạn hãy tránh bày những vật trang trí sắc nhọn.

- Đồ vật hư hỏng: Đồ vật hư hỏng chính là thứ xua đuổi đi quý nhân bởi đây được coi là "khiếm khuyết" trên bàn làm việc - nơi được coi là cửa sổ mời gọi quý nhân. Những khiếm khuyết này sẽ gây cản trở quý nhân quan tâm và gần gũi.

- Vật phẩm hình thù kì quái: Những vật phẩm này cũng có thể mang sát khí khiến người ngồi trên bàn rước vận xui vào mình, dễ dẫn đến những tranh chấp ngoài ý muốn.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.