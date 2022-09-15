Chớ dại trải thảm trong nhà nếu không biết 3 lưu ý phong thủy sau

Nhà đẹp 15/09/2022 07:36

Phong thủy nhà ở chú trọng tới từng chi tiết nhỏ nên một tấm thảm trải sàn cũng đủ để cải thiện hoặc làm xấu đi vận khí của ngôi nhà. Hãy nhớ 3 lưu ý phong thủy khi chọn thảm trải sàn dưới đây nhé.

1. Màu sắc của thảm trải sàn phải hợp với mệnh của nữ chủ nhân

Trong phong thủy nhà ở, trần nhà ứng với vận thế của nam chủ nhân, sàn nhà liên hệ chặt chẽ với vận thế của nữ chủ nhân. Vì thế, lưu ý phong thủy khi chọn thảm trải sàn là phải hợp với mệnh của nữ chủ nhân thì mới có thể giúp cho nữ mệnh khỏe mạnh, hanh thông.

Ví dụ, nữ chủ nhà mệnh Hỏa thì nên chọn thảm màu đỏ, nữ chủ mệnh Thổ thì lấy màu vàng làm chủ đạo để chọn thảm.

Cửa nhà ở hướng Tây Nam, Đông Bắc ứng với ngũ hành Thổ thì màu sắc khai vận là vàng, đại biểu cho tôn quý, tài phú nên bày một tấm thảm màu vàng ở huyền quan để rước tài lộc vào nhà. Vị trí Tây Nam, Đông Bắc trong nhà đại diện cho trí tuệ và hôn nhân, nếu trưng tấm thảm màu vàng thì sẽ thúc đẩy tài vận và nhân duyên vận, may mắn cát tường.

Chớ dại trải thảm trong nhà nếu không biết 3 lưu ý phong thủy sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Màu sắc thảm trải sàn quan trọng nhất là đại khí

Màu sắc thảm trải sàn phải phối hợp hài hòa, ổn trọng, không bấn loạn, làm cho người khác có cảm giác đại khí. Nên sử dụng các màu trầm, đậm và nhiều nhất là có hai màu, nhiều quá sẽ rối loạn.

Màu của thảm phối hợp với bố cục của các vật trang trí khác tạo nên cục diện hài hòa. Ví như, nhà tông màu lạnh, thì bày thảm màu ấm để tăng phần ấm ấp, hay nhà trang trí tông nóng thì treo thảm màu nhẹ nhàng để điều tiết lại.

Chớ dại trải thảm trong nhà nếu không biết 3 lưu ý phong thủy sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Màu sắc thảm trải sàn không nên quá đơn điệu

Không chỉ vì lý do thẩm mĩ mà dưới góc độ phong thủy, màu sắc thảm trải sàn không nên quá đơn điệu, nhạt nhẽo, mang tới cảm giác ảm đạm, cản trở vận khí. Tốt nhất là dùng những màu rực rỡ, lấy đỏ và vàng làm chủ đạo, rất may mắn. Chú ý kết cấu phải hài hòa, sắc thái thanh nhã, ý vui cảnh đẹp, gợi điều tốt lành.

Chớ dại trải thảm trong nhà nếu không biết 3 lưu ý phong thủy sau - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

  * Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Từ khóa:   Hợp phong thủy thảm trải sàn Phong thủy nhà đẹp

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