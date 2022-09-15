Theo phong thủy, hướng giường ngủ đối diện cửa ra vào là một trong các hướng xấu nhất. Đặt giường theo hướng này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Nó làm bạn dễ gặp ác mộng và dễ mắc các bệnh về thần kinh. Lâu dần, sức khỏe sẽ bị giảm sút nghiêm trọng.

Kê lại giường ngủ: Đây là cách đơn giản nhất và rất hiệu quả cho bạn. Nó không làm thay đổi diện tích căn phòng nhưng bạn sẽ phải sắp xếp lại nội thất cho phù hợp.

Để hoá giải hướng giường ngủ xấu này, bạn có thể áp dụng 1 trong 3 cách dưới đây:

Treo rèm cửa: Việc treo rèm cửa sẽ đóng vai trò như vách ngăn cách giữa giường ngủ và cửa ra vào. Đồng thời, nó cũng được sử dụng để trang trí cho không gian phòng ngủ thêm đẹp hơn.

Treo đồng xu phong thủy: Bạn hãy treo đồng xu ở chính giữa cửa. Điều này sẽ giúp hạn chế các năng lượng xấu tiếp cận phòng ngủ cũng như giường ngủ của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Đầu giường đối diện nhà vệ sinh

Một trong những đại kỵ trong phòng ngủ chính là đầu giường hướng thẳng vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh là nơi ẩm ướt, chứa nhiều uế khí. Trong lúc đó, gường ngủ là nơi con người ngơi nghỉ. Giường cần được kê ở nơi sạch sẽ, tránh những nguồn năng lượng xấu, ko được để đối diện nhà vệ sinh.

Theo quan niệm khoa học, nhà vệ sinh là nơi chứa nhiều vi khuẩn. Dù vệ sinh sạch sẽ thế nào, mùi khó chịu trong nhà vệ sinh cũng mang thể tác động tới nơi ngủ nghỉ. Ngoài ra, tiếng nước giội rửa lúc mang người sử dụng nhà vệ sinh cũng mang thể làm tác động tới giấc ngủ của người khác ở trong phòng.

Ảnh minh họa: Internet

Đầu giường hướng ra cửa sổ

Nhiều người cho rằng kê giường sát cửa sổ sẽ thoáng đãng, giúp ngủ ngon giấc. Tuy nhiên, điều này ko hẳn đúng. Giường kê sát cửa sổ sẽ làm cho con người khó ngủ hơn do tiếng ồn áo, ánh sáng cũng như những tác động bên ngoài làm tác động. Lúc giấc ngủ ko tốt, sức khỏe sẽ bị suy giảm, tính tình cũng thay đổi theo chiều hướng ko tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Đầu giường chiếu thẳng vào bếp

Bếp là nơi đun nấu, yếu tố Hỏa mạnh lại luôn nồng nặc mùi dầu mỡ, thức ăn. Kê giường sát hoặc đối diện với bếp sẽ khiến khu vực ngủ không có không khí trong lành. Mùi dầu mỡ xông vào làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm tính, từ đó tác động không ít đến vận trình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.