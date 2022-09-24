Phòng tắm có 3 điều bất thường này rất xui xẻo, thay đổi sớm kẻo gia đình gặp họa

Không chỉ phòng khách, phòng ngủ và phòng bếp, phòng tắm cũng là một yếu tố rất quan trọng trong phong thủy nhà ở.

Cửa phòng tắm đối diện với cửa chính Theo phong thủy, sự nghiệp và những cơ hội mới đến với nhà bạn qua cửa chính. Vì vậy, nếu cửa phòng tắm được đặt ngay trước cửa chính, cơ hội của bạn không còn nữa. Có thể khắc phục điều này bằng cách đóng cửa phòng tắm và đóng nắp bồn cầu khi không sử dụng. Điều này có tác dụng ngăn cản sự thoát khí không cần thiết. Phòng tắm hợp phong thủy là phòng tắm có nhiều ánh sáng và thông gió.

Việc bố trí nhiều gương trong phòng tắm cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thổi luồng khí và điều hòa chúng khắp ngôi nhà. Ảnh minh họa: Internet Phòng tắm được làm ở giữa nhà Nếu do diện tích hoặc một số lý do khác mà nhà vệ sinh của bạn phải đặt ở giữa nhà (sinh khí vượng) thì có thể khắc phục bằng cách đặt một tấm gương lớn trong phòng tắm.

Chiếc gương này có thể giúp điều hòa khí, đồng thời khiến bạn có cảm giác rằng toilet không hề có mặt ở đó. Cần lưu ý một vấn đề khác là đừng để nước nhỏ giọt trong phòng tắm. Trong phong thủy, đây là biểu thị một sự lãng phí tiền bạc không cần thiết. Điều này cũng giống như việc bạn bỏ lỡ những vận may của mình bằng cách để chúng tự trôi đi. Ảnh minh họa: Internet Phòng tắm mất vệ sinh Chúng ta đều biết rằng nhà vệ sinh là nơi xả nước thải trong nhà, cũng là nơi chúng ta sử dụng thường xuyên nhất, vì vậy chúng ta phải giữ gìn vệ sinh sạch sẽ và ngăn nắp. Tốt nhất nên lắp cửa sổ trong phòng tắm để đảm bảo sự thông thoáng, vì không khí bẩn trong phòng tắm không thoát được ra ngoài, lâu ngày tụ lại sẽ ảnh hưởng đến tài vận, sức khỏe. Nếu loại căn hộ không có cửa sổ thì có thể lắp thêm quạt thông gió, điều này cũng có thể phá vỡ hình thái không có cửa sổ và tạo điều kiện cho khí bẩn thoát ra ngoài. Ảnh minh họa: Internet *Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Công việc mãi không PHÁT nổi, mách bạn mẹo bài trí bàn làm việc đúng phong thủy để sự nghiệp THĂNG TIẾN NHƯ VŨ BÃO Hiện nay phong thủy bàn làm việc khá được xem trọng. Bởi ngoài việc tạo nên một bàn làm việc thoải mái, gọn gàng nó còn giúp gia chủ gặp nhiều may mắn, thăng công tiến chức. Nhưng để bố trí cho đúng phong thủy thì cần xem mệnh, cung của chủ nhân chiếc bàn và kiến trúc căn phòng để bố trí chứ không thể tùy tiện. Bài viết hôm nay sẽ đưa ra những gợi ý bố trí cũng như hóa giải phong thủy cho bàn làm việc tốt nhất.

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