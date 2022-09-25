Trong một ngôi nhà hướng Đông Bắc chính là hướng tạo nên sự hoà khí, an yên của gia đình, sự yêu thương đoàn kết được tạo nên bởi hướng Đông Bắc. Chính vì vậy, bạn tuyệt đối không đặt thùng rác hướng này vì nếu không gia đình sẽ dễ gặp chuyện lục đục sẽ có người thứ ba chên vào. Việc này, cũng dễ làm cho vợ chồng con cái trong nhà khó lòng hòa hợp suốt ngày cơm chẳng lành canh chẳng ngọt dễ ly tán.

Nhiều gia đình để tiện cho sinh hoạt họ đặt khá nhiều thùng rác, phòng khách một cái, phòng ngủ một cái, bếp một cái, trước cửa nhà cũng có… Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy chia sẻ lý tưởng nhất là bạn chỉ nên đặt 1 - 2 thùng rác trong nhà.

Nếu bạn đặt quá nhiều thùng rác trong nhà sẽ khiến uế khí tích tụ thành sát khí, làm cho gia đình bất an, tài vận tiêu tán không tốt cho vận khí trong nhà. Ngoài ra, khi bạn đặt quá nhiều thùng rác cũng dễ làm vi khuẩn phát tán ảnh hưởng tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình bạn.

Đặt trong phòng khách

Thông thường mà nói, cả ngôi nhà mà chỉ dùng 1 - 2 thùng rác đôi lúc lại bất tiện và chuyện đặt thùng rác trong phòng khách gần như là rất cần thiết.

Song, phòng khách cũng được xem là nơi tài vận hội tụ thứ hai trong nhà nên việc đặt thùng rác phải thật thận trọng. Đặc biệt, bạn không nên đặt thùng rác ở vị trí tài lộc (đường chéo từ cửa ra vào cho đến góc tường phía trong phòng).

Chẳng hạn, bạn đặt thùng rác quá gần bộ ghế sô pha hay tủ trưng bày li tách..., những nơi này thường liên quan đến các hoạt động ăn uống, nghỉ ngơi, vì thế rác thải và uế khí từ thùng rác dễ khiến vi khuẩn sinh sôi và truyền nhiễm bệnh tật cho con người.

Ngoài ra, thùng rác là vật chứa nhiều chất bẩn nên trường khí nó phát ra rất dễ làm nhiễu trường khí tốt xung quanh con người, khiến chủ nhân dễ rơi vào tâm trạng bất an, thể chất suy nhược và thường xuyên mắc bệnh.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.