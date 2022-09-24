Tăng vượng khí, tiền tài luôn hanh thông cho ngôi nhà chỉ với 4 việc đơn giản

Nhà đẹp 24/09/2022 08:42

Gia chủ muốn ngày càng giàu có, làm ăn 'phất' lên như diều gặp gió thì không nên bỏ qua những việc phong thủy này cho ngôi nhà của mình.

Giữ cho ngôi nhà luôn ngăn nắp, sạch sẽ

Nhà cửa bừa bộn không chỉ mang lại cảm giác khó chịu mà còn tạo ra những năng lượng tiêu cực, vượng khí trong ngôi nhà không được lưu thông, thậm chí còn tiêu hao.

Vì vậy, việc bài trí, sắp xếp nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ là yếu tố quan trọng tạo nên phong thủy đẹp cho căn nhà.

Nội thất của căn nhà cần có sự hài hòa. Tránh bài trí những vật phẩm có góc cạnh sắc nhọn (dao, kiếm...). Những vật dụng này sinh ra âm khí, dễ dẫn đến tranh cãi, bạo lực.

Để thu hút may mắn và tiền tài, gia chủ hãy chú ý làm đẹp các khu vực phía Đông Nam hoặc Đông Bắc trong nhà và trong mỗi phòng.

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Ảnh minh họa: Internet

Bố trí cửa ra vào đón vượng khí

Một trong những yếu tố ảnh hưởng quan trọng đến sinh khí của ngôi nhà đó chính là hệ thống cửa ra vào đặc biệt là cửa chính. Cửa trước hay cửa chính của một ngôi nhà rất quan trọng bởi ngôi nhà truyền năng lượng thông qua cửa trước. Cửa càng “cứng cáp” thì càng cân bằng các yếu tố có thể hấp thụ được nguồn năng lượng tốt cho những thành viên trong gia đình.

Cửa bố trí không đúng hướng sẽ vô tình rước về những điều không may hay thậm chí là những luồng khí xấu vào nhà, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài lộc lẫn sức khỏe của tất cả các thành viên trong gia đình.

Thiết kế cửa sổ luôn kiên cố thoáng khí

Trong một ngôi nhà phần cửa sổ cũng vô cùng quan trọng. Cửa sổ chính là đôi mắt của ngôi nhà đó, nếu như đôi mắt luôn sạch sẽ tinh anh và kiên cố, thì chắc chắn chủ nhân ngôi nhà sẽ luôn khỏe mạnh. Công việc, tiền tài luôn hanh thông cuộc sống an khang hạnh phúc. Ngược lại, nếu như cửa sổ bẩn và mối mọt, cót két thì ngôi nhà sẽ khó lòng hanh thông phát đạt được.

Tăng vượng khí, tiền tài luôn hanh thông cho ngôi nhà chỉ với 4 việc đơn giản - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Loại bỏ những thứ không cần thiết

Giữ những đồ cũ, không dùng đến không chỉ khiến căn nhà chật chội mà còn làm ảnh hưởng đến vận may của gia chủ. Tốt nhất bạn hãy dành thời gian để loại bỏ những đồ vật không cần thiết. Đây là cách giúp loại bỏ nguồn năng lượng cũ, giúp không gian sống nhẹ nhàng, thoáng đãng hơn.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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