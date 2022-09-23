Chôn 5 thứ này dưới đáy chậu cây cảnh: không ngờ đất tơi xốp, cây sinh trưởng tốt, trăm hoa đua nở

Nhà đẹp 23/09/2022 11:57

Ai có sở thích trồng cây cảnh thì không nên bỏ qua 5 loại 'rác' này, tưởng chúng vô dụng nhưng khi để cùng với đất trồng thì cây cối phát triển vượt bậc.

Gạch nung đỏ

Gạch nung đỏ cũng có thể giúp đất tơi xốp hơn, thoáng khí hơn và hạn chế sự nén đất.

Tuy nhiên, những viên gạch đỏ tương đối lớn nên muốn thêm vào chậu hoa thì bạn phải đập nhỏ nó ra. Sau đó bạn có thể rửa chúng bằng nước và đem đi phơi nắng để diệt một số vi khuẩn bám trên bề mặt, giúp cây không bị nhiễm bệnh. Cuối cùng, chỉ cần đem ném nó vào chậu thế là xong.

Lưu ý, bạn nên chọn những viên gạch màu đỏ, bên trên có nhiều vết nứt. Gạch như vậy mới có thể dùng để trồng hoa được, còn gạch đỏ có bề mặt láng mịn thì không.

Bón vỏ các loại hạt cho cây cảnh

Các loại hạt vẫn tương đối phổ biến, dễ gặp hàng ngày mà bạn hay thải ra như vỏ quả óc chó, vỏ lạc... Tuy nhiên, bạn nên chọn các loại vỏ chưa được tẩm ướp muối để bón cho cây cảnh.

Các loại vỏ này chỉ cần bỏ vào chậu cây cảnh có thể giúp cây thoáng khí, thấm nước rất tốt. Điều này làm cây không bị đọng nước và thối rễ. Ngoài ra, nó còn rất giàu chất dinh dưỡng giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của cây cảnh.

Bạn có thể sử dụng bằng cách chọn các loại vỏ không dính muối, xay nhỏ rồi trộn một ít vào đất trồng cây cảnh theo tỷ lệ thích hợp là có thể cải tạo kết cấu đất chậu rất hiệu quả.

Lớp lọc nước này sẽ giúp cây không bị đọng nước và thối rễ. Tất nhiên bạn cũng có thể ủ kín vỏ hạt, khi vỏ hạt chuyển sang màu nâu sẫm sẽ trở thành đất dinh dưỡng rất tốt, trồng cây cảnh nào cũng được.

Chôn 5 thứ này dưới đáy chậu cây cảnh: không ngờ đất tơi xốp, cây sinh trưởng tốt, trăm hoa đua nở - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặt khối xốp dưới chậu cây cảnh

Những khối xốp thường đóng vai trò là vật đệm để tránh vật dụng bị vỡ, hỏng. Bạn có thể tìm thấy những khối xốp ở trong những kiện hàng. Đây thường là vật dụng bỏ đi, chẳng ai giữ lại ở nhà làm gì.

Tuy nhiên, có thể bạn không biết rằng việc đặt những khối xốp ở đáy chậu cây cảnh sẽ giúp đất trong chậu tơi xốp hơn.

Sau khi tưới nước, lượng nước thừa sẽ chảy ra ngoài, tránh được tình trạng đọng nước, thối rễ, giúp cây cảnh phát triển nhanh hơn. Vì vậy, trước khi trồng hoa, bạn đừng quên chọc một vài lỗ nhỏ trên tấm xốp rồi đặt dưới đáy của chậu cây cảnh rồi mới cho đất vào nhé.

Dùng xơ mướp để hút nước cho cây cảnh

Xơ mướp rất mềm, có khả năng thấm hút tốt. Xơ mướp cũng là "trợ thủ" đắc lực giúp các bạn trồng cây cảnh.

Bạn chỉ cần bẻ xơ mướp thành từng miếng nhỏ, đặt dưới đáy chậu cây cảnh sẽ có tác dụng hút nước thừa, tránh tình trạng đọng nước, thối rễ.

Dùng sỏi oặc đất nung rải dưới chậu cây cảnh

Muốn cây cảnh thoát nước tốt, không bị ngập úng, thối rễ, bạn hãy cho vào bên dưới đáy chậu một lớp sỏi hoặc đất nung dày khoảng ¼ đáy chậu.

Sỏi và đất nung giúp đáy chậu thoát nước tốt hơn, đồng thời tạo không gian cho rễ cây cảnh phát triển.

Ngoài ra, người trồng cây sẽ có thói quen rải một lớp sỏi hoặc đất nung lên trên bề mặt chậu cây cảnh để tránh đất văng khi tưới cây.

Tuy nhiên, bạn hãy lựa chọn những loại sỏi, đất nung nhỏ, nhẹ để tránh tình trạng đất bị nén, không được tơi xốp.

Chôn 5 thứ này dưới đáy chậu cây cảnh: không ngờ đất tơi xốp, cây sinh trưởng tốt, trăm hoa đua nở - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
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