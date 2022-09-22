Đừng để tiền bạc tiêu tan, sự nghiệp trắc trở chỉ vì để TỦ LẠNH sai vị trí phong thủy

Hiện nay nhiều ngôi nhà có phòng khách lớn và nhà bếp nhỏ nên họ thường đặt tủ lạnh ở phòng khách. Thế nhưng bạn cần tránh hướng tủ lạnh về phía cửa ra vào tức không nên đặt tủ lạnh đối diện với cửa.

Bên cạnh đó bạn cũng không nên đặt tủ lạnh đằng sau cánh cửa vì nó sẽ gây bất tiện trong việc đi ra đi vào. Thêm nữa, như vậy thì cánh cửa ra vào sẽ chắn tài lộc của gia đình.

Lý do là bởi tủ lạnh tượng trưng cho kho tài lộc của gia đình. Đặt tủ lạnh đối diện cửa ra vào chẳng khác gì mở tiền bạc đẩy ra ngoài, người đi ngang qua sẽ thấy ngay lập tức. Nhà giàu có đến mấy mà bố trí như vậy thì tiền bạc dễ thất thoát, khó vượng lâu được.

Ảnh minh họa: Internet

Tránh đặt tủ lạnh đối diện bếp nấu

Một trong những đại kỵ khi đặt tủ lạnh trong nhà là lhông nên bố trí tủ lạnh để đối diện với bếp, tủ lạnh quay vào bếp. Xết về phương diện khoa học và phong thủy đều không tốt. Bởi khi tủ lạnh đặt gần bếp nấu, nhiệt độ nóng rất dễ gây hỏng hóc, cháy nổ. Xét về mặt phong thủy, tủ lạnh thuộc Kim, bếp thuộc Hỏa khắc nhau, bất phân, gây loại nguồn khí trong nhà khiến cho gia đình hay mâu thuẩn và cãi vã ảnh hưởng không tốt tới tình cảm gia đình bạn.

Không đặt tủ lạnh đối diện cửa bếp

Đặt tủ lạnh trong bếp là thói quen thông dụng, bởi khi nấu ăn bạn chỉ mất vài giây để quay sang tủ lạnh lấy ra món đồ mình cần. Tuy nhiên, tủ lạnh nên để ở góc khuất, tuyệt đối không đặt đối diện cửa bếp hay cửa ra vào trong nhà.

Nếu đặt đối diện cửa, đồng nghĩa với việc tiền tài trong nhà sẽ bị người ngoài nhòm ngó. Mỗi khi bạn mở cửa tủ lạnh lấy đồ, người khác có thể thấy rõ bên trong có chứa những gì.

Nếu đang phạm phải sai lầm này, bạn nên khắc phục ngay nếu không muốn tán gia bại sản.

Ảnh minh họa: Internet

Không đặt tủ lạnh dưới gầm cầu thang

Tủ lạnh đặt dưới cầu thang thường xuất hiện ở những gia đình sống trong nhà ống nhỏ hoặc những gia đình có diện tích nhà ở không rộng rãi. Điều này rất kiêng kỵ trong phong thủy, bởi đây là góc khuất không có ánh sáng, sẽ làm ảnh hưởng đến công việc làm ăn của gia chủ, nó mang lại những điều không hay trong việc làm ăn của gia đình.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.