Top 3 loại cây cảnh được giới nhà giàu "ưa chuộng" bởi độ may mắn, giúp gia chủ "ăn nên làm ra"

Đây là loại cây cảnh “quý tộc” không chỉ giá cao mà nhìn cũng rất lộng lẫy, tinh tế. Hoa sen lồng đèn khá lớn, có màu hồng nổi bật. Đài hoa giống như những cánh sen hồng treo lơ lửng.

Nếu nuôi trồng sen lồng đèn bạn cần làm ẩm đất một chút nhưng phải kiểm soát độ ẩm để độ ẩm không quá cao.

Trước đây, sen lồng đèn không phải là loại cây mà thường dân có thể được chạm vào. Tuy nhiên ngày nay loại cây này đã phổ biến hơn dù giá thành của nó vẫn khá đắt.

Nhà nào trồng cây sen lồng đèn thì may mắn, tài lộc sẽ tới, sự nghiệp cũng thuận buồm xuôi gió.

Ảnh minh họa: Internet

Cây bình an

Cũng như tên cây có ngụ ý tốt lành có tác dụng cầu tài, cầu phúc bảo hộ gia trạch bày cây này trong nhà giúp bảo hộ tinh thần thư giãn trí tuệ rất tốt cho người căng thẳng do công việc tăng cường sự ung dung thoải mái tạo không khí hòa hợp cho gia đình.

Vị trí phù hợp để bày cây bình an là phòng khách, ban công cây xanh tốt quanh năm có tác dụng lưu chuyển không khí tăng cường sinh cơ đổi mới tâm tình. Một điểm rất tốt là cây có thể tiêu trừ âm cơ và đẩy lùi khí xấu nên rất có lợi cho sức khỏe người trong nhà.

Nếu bày ở phòng khách nên bày chếch góc 45 độ đó là tài vị của ngôi nhà có thể vượng tài vượng lộc. Cây bình an có đặc điểm ưa thoáng mát nên hãy đảm bảo đủ không gian cho cây phát triển. Trong quá trình sinh trưởng nếu có lá bị héo úa thì hãy loại bỏ tránh làm ảnh hưởng đến phong thủy chung.

Cành vàng lá ngọc

Có khá nhiều cây cảnh có chữ “vàng” trong tên gọi, nhưng không nhiều cây cảnh có thể kết hợp giữa vẻ đẹp và sự giàu sang như cây “cành vàng, lá ngọc”.

Những chiếc lá nhỏ của nó để lộ ra màu xanh ngọc như những chiếc vòng tay ngọc bích, nhìn đặc biệt đẹp. Về phong thủy, cành lá tượng trưng cho tài sản, tiền bạc. Khi cây ra hoa điều này thể hiện sự giàu sang no ấm.

Cây lá ngọc cành vàng còn được xem là biểu tượng của may mắn, trường tồn,sức sống mãnh liệt và tuổi trẻ vĩnh hằng, bởi lá luôn xanh mướt quanh năm tràn trề sức sống dưới điều kiện sống khắc nghiệt

Ảnh minh họa: Internet

Cây thuộc loại thân lá mọng nước nên tưới hạn chế, để đất khô hoàn toàn giữa những lần tưới nước.

Cây chịu hạn tốt nên thậm chí một số nhà vườn tưới nước cho cây lá ngọc cành vàng chỉ khi những chiếc lá của chúng bắt đầu nhăn và mất màu bóng, mùa đông tưới nước rất ít. Cây cảnh này bị chết thì lý do phổ biến là do tưới quá nhiều nước.

Cây cảnh này cũng phát triển rất nhanh, vì vậy bạn hãy dùng một chậu lớn để đảm bảo nó đủ không gian sống.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.