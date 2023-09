4 loại cây cảnh đặt trong nhà giúp gia chủ khởi sắc hanh thông, chiêu tài vượng khí

Cây lưỡi hổ như tấm bùa hộ mệnh đem lại điềm lành, sự may mắn, cảm giác an toàn, thoải mái cho gia chủ. Dáng cây cứng cáp, khỏe mạnh của lưỡi hổ còn là biểu tượng cho sức mạnh cá nhân. Gia chủ có thể đặt cây lưỡi hổ nhỏ trên bàn làm việc, hoặc lựa chọn những cây lớn đặt ở góc phòng.

Cây hạnh phúc là một trong những loại cây được trồng nhiều nhất trong các ngôi nhà hiện đại. Với thân dày, lá sum suê và tán giống như chiếc ô, cây hạnh phúc có giá trị làm cảnh rất lớn.

Về phong thủy, cây cảnh hạnh phúc mang nhiều ý nghĩa cao đẹp như gia đình hòa thuận, hạnh phúc sum vầy. Trồng cây cảnh này trong nhà ngụ ý làm ăn phát đạt.

Những lá cây canh, bóng có tác dụng hút bụi và chất độc hại bay trong không khí, thanh lọc phòng khách cho bạn.

Do đó, bạn nên trồng một cây hạnh phúc trong nhà vừa để ngắm, vừa hít thở bầu không khí trong lành, lại ngụ ý những điều may mắn, tốt đẹp.

Hơn nữa, cây cảnh này chỉ cần bạn tưới đủ nước là sống tốt, người mới chơi cây cảnh cũng có thể chăm sóc được.

Cây tùng la hán

Tùng la hán là cây cảnh thuộc dòng thân gỗ lớn, có cây cao tới 10m là chuyện hết sức bình thường. Lá cây dài và nhọn, có dạng lá kim và màu xanh bóng trông rất bắt mắt. Đặc biệt tùng la hán còn có hoa màu trắng ngà cực đẹp. Tên gọi bắt nguồn từ sự kết hợp hoàn hảo giữa lá xanh - hoa trắng - quả tròn khiến cây có hình dạng giống với tượng La Hán.

Về mặt ý nghĩa, cây có tuổi thọ rất cao nên sẽ mang lại sự bền vững và trường thọ. Người ta tin rằng gia chủ mệnh Kim trưng bày và chăm sóc tốt cho tùng la hán thì tức khắc vận may sẽ đến với gia đình. Đồng thời còn được ban phát tài lộc và sức khỏe dồi dào.

Cây cẩm nhung trắng

Hay còn có tên gọi khác là cây lá may mắn. Khỏi phải nói, chủ sở hữu của loài cây này chắc chắn sẽ cực kỳ may mắn, việc gì đến tay cũng khởi sắc hanh thông. Cẩm nhung trắng là loài dễ trồng dễ chăm sóc và rất ưa nước, mà dân gian xưa cho rằng Thủy sinh Kim nên yếu tố nước cũng có ảnh hưởng rất quan trọng với mệnh Kim. Bởi vì phong thủy tương thích nên trồng cẩm nhung trắng sẽ giúp chủ nhân gặp nhiều may mắn, tấn tài tấn lộc cả trong công việc lẫn cuộc sống!

