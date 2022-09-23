Đặt cây cảnh ở vị trí nào trong nhà để giúp gia chủ ăn nên làm ra, của cải đầy nhà, tiền tiêu mãi không hết

Nhà đẹp 23/09/2022 11:58

Kham khảo những vị trí phong thủy đặt cây cảnh trong nhà là tiền vô như nước.

Cửa chính

Cửa chính của ngôi nhà là bộ mặt thể hiện phong cách, cá tính của gia chủ, đồng thời đây cũng là nơi đón những dòng năng lượng chính của ngôi nhà.

Vì thế, lựa chọn cây cảnh để bài trí ở cổng chính cần có cân nhắc và tìm hiểu cẩn thận, tránh tạo điều kiện đưa những dòng năng lượng xấu vào không gian trong nhà.

Đặt cây cảnh ở vị trí nào trong nhà để giúp gia chủ ăn nên làm ra, của cải đầy nhà, tiền tiêu mãi không hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu cửa làm bằng gỗ, gia chủ nên chọn những loại cây cảnh thân cột lớn, thẳng hình trụ đặt ở hai bên để tạo nên sự cân bằng và tăng cường yếu tố Mộc, bởi Mộc tượng trưng cho mùa Xuân, sự tăng trưởng phát triển.

Năng lượng của Mộc có tính sinh sôi nảy nở, nuôi dưỡng và mềm dẻo, vì vậy sẽ làm sống động và tạo sự thu hút cho ngôi nhà.

Nếu cửa làm bằng kim loại, gia chủ nên chọn những loại cây cảnh thân mềm dẻo, lá nhỏ tượng trưng cho hành Thủy, bởi khi cửa làm bằng kim loại thì yếu tố Kim sẽ lấn át, mà hành Kim tượng trưng cho mùa Thu và sức mạnh. Tuy nhiên, nếu Kim quá nhiều thì có thể là sự hủy hoại, hiểm họa và phiền muộn.

Phòng khách

Hầu hết gia chủ đều muốn thể hiện cá tính của mình thông qua việc bài trí phòng khách. Đặt một chậu cây cảnh trong phòng khách không phải điều xa lạ hiện nay. Tuy nhiên, không phải vị trí nào trong phòng khách cũng có thể đặt cây cảnh phong thủy.

Đặt cây cảnh ở vị trí nào trong nhà để giúp gia chủ ăn nên làm ra, của cải đầy nhà, tiền tiêu mãi không hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vị trí đặt cây không chỉ cần đẹp mà còn cần mang đến sự hài hòa. Không nên đặt cây ở những góc tối, thiếu ánh sáng. Cũng không đặt ở cột nhà, chỗ lồi lõm dễ gây ẩm thấp do bị ứ nước. Cây thiếu ánh sáng lâu ngày sẽ gây ẩm mốc, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Không nên đặt cây ở góc hướng Bắc, hướng Tây vì cây dễ chết, không hợp phong thủy.

Nhà tắm

Đây là không gian tương đối ẩm ướt, vì vậy một số cây cảnh lớn sẽ không thể thích nghi được với môi trường này, đồng thời nó lại dễ gây ra các vi khuẩn có hại cho sức khỏe của bạn.

Những loại cây có cành nhỏ, màu sắc sáng, thơm sẽ là lựa chọn thích hợp cho không gian phòng tắm. Ví dụ một số cây như là cây trầu bà trồng trong nước, hoa lan, cây dây nhện,…

Ngoài ra, với diện tích phòng tắm bạn vẫn có thể đặt chậu cây có thân to theo sở thích của bạn, nhưng cần lưu ý không nên chọn cây có tán là rộng, rậm rạp, như vậy sẽ khiến không gian phòng tắm trở nên u ám và khiến tâm trạng của bạn không được tốt.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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