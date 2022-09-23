Nhà nào trồng 3 loại cây này trước nhà, dự báo "lộc tràn vào nhà" không sớm thì muộn cũng giàu sang

Hoa giấy là cây cảnh phổ biến, có giá trị làm cảnh cao, được nhiều người ưa thích. Cây hoa giấy mang đến cho người nhìn cảm giác hăng hái, ngoan cường, ngụ ý về sự bền bỉ, thích hợp trồng trước nhà để làm cảnh.

Hoa giấy cũng có thể phát triển rất lớn, có thể cao đến 6-7 mét, các cây cảnh bonsai hoa giấy lâu năm cũng khá có giá trị.

Thời gian ra hoa của hoa giấy rất dài thường hơn 100 ngày, có nhiều màu sắc, có khi hoa của nó trông nhiều hơn lá, có thể nói là rất đẹp.

Cây hoa giấy ngoài việc mang đến bầu không khí trong lành, thoáng mát cùng cảnh quan rực rỡ thì chúng còn mang đến ý nghĩa về sự sum vầy, sự đùm bọc chở che, tượng trưng cho mong muốn về một gia đình ấm no, hạnh phúc.

Hoa giấy khi nở rộ mang màu sắc rực rỡ, tượng trưng cho sức sống mới, hứa hẹn đầy niềm vui, thuận lợi về cuộc sống phía trước.

Ngoài ra, hoa giấy cũng mang đến nhiều may mắn, hạnh phúc, sự phát tài, phát lộc cho gia chủ, thích hợp để trồng trước cửa nhà.

Táo gai

Cây cảnh táo gai (tên tiếng Anh là Pyracantha) là cây ra hoa vào mùa hè và có thể cho từng chùm quả mọng trĩu trịt vào mùa thu. Màu đỏ của quả táo gai đặc biệt đẹp, nhìn đặc biệt sung túc, có ý nghĩa tài lộc, bội thu được mọi người đặc biệt thích.

Nhiều người mua táo gai về để trưng bày trong dịp Tết Nguyên đán để năm mới có tài lộc dồi dào, mùa màng bội thu.

Ảnh minh họa: Internet

Cây cảnh bonsai táo gai có chức năng làm đẹp và xanh môi trường rất tốt. Trái cây có thể bám lâu trên cành hơn nữa táo gai có khả năng hấp thụ mạnh và chống lại chất độc hại như sulfur dioxide.

Các nghiên cứu cho thấy, táo gai không phải cây cảnh bình thường mà là loài cây đặc trưng có tác dụng thanh lọc không khí. Nếu những người cây cảnh trồng táo gai trước cửa thì cây có thể phát triển rất mạnh mẽ.

Táo gai thích đất tơi xốp, thoáng khí, màu mỡ. Bạn nên sử dụng đất vườn khi trồng táo gai. Nếu bạn muốn ghép cây cảnh táo gai thì bạn nên thay đất bầu ban đầu, sau đó cắt tỉa bộ rễ của nó, rồi khử trùng trước khi trồng.

Cây đại lộc

Loại cây này có dáng rất đẹp. Trồng trước cửa nhà có thể tạo điểm nhấn cho không gian sống. Về phong thủy, giống như cái tên của nó, loại cây này được cho là biểu tượng của tài lộc, thịnh vượng, giúp sản sinh, điều hòa những nguồn năng lượng tích cực xung quanh căn nhà và mang lại nhiều may mắn cho gia chủ.

Cây đại lộc chịu hạn tốt nên không cần phải tưới nước quá nhiều. Cây có thể sống trong môi trường nhiều sáng hay thiếu sáng đều được, rất dễ chăm sóc.

Khi thấy những lá bên dưới bị vàng úa, gia chủ nên tỉa bỏ đi ngay, tránh ảnh hưởng đến những lá khác.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.