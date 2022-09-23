Bạn sẽ mãi gặp xui xẻo dài dài nếu vẫn cứ giữ những món đồ vật cũ này trong nhà

Nhà đẹp 23/09/2022 07:15

Nếu bắt gặp những món đồ vật này đang bị hỏng thì hãy nhanh chóng vứt đi nhé, cứ giữ trong nhà coi chừng gặp họa.

Hoa nhựa hoa giả ở cổng

Trong nhà nếu bạn đặt cây ở lối về nhà, tốt nhất bạn nên đặt những loại cây xanh, tràn đầy sức sống để đón tài, rước lộc vào trong nhà chứ đừng đặt hoa nhựa, hoa giả, hoa héo.

Theo phong thủy, nếu bạn đặt cây giả, hoa nhựa ở lối vào nhà là đồng nghĩa với việc rước họa vận xui vào nhà khiến gia chủ dễ hao tài tán lộc.

Đồng thời, hoa luôn tượng trưng cho người con gái trong nhà, nếu bạn đặt hoa giả khiến cho người phụ nữ trong nhà dễ bị đau ốm, mệt mỏi, đường sinh nở kém.

Bạn sẽ mãi gặp xui xẻo dài dài nếu vẫn cứ giữ những món đồ vật cũ này trong nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bát, đĩa vỡ

Theo các quan niệm xa xưa, những vật dụng thường được sử dụng hằng ngày như ly, bát dĩa, các đồ vật được làm bằng thủy tinh... nếu vô tình làm vỡ sẽ báo nên một điềm không tốt, có thể mang lại nhiều điều không may mắn đến người làm vỡ bát.

Bạn sẽ mãi gặp xui xẻo dài dài nếu vẫn cứ giữ những món đồ vật cũ này trong nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, nếu làm vỡ bát, ly trong những ngày đầu năm là điềm báo của một sự chia ly trong mối quan hệ nào đó. Chính vì thế, rất nhiều người kiêng cữ và cẩn thận, không làm vỡ bát đĩa, ly vào những ngày đầu năm.

Trong những thường nhật, việc làm vỡ bát đĩa là một vấn đề bình thường, có thế do bạn bất cẩn làm vỡ. Tuy nhiên, cũng có thể là một điềm gì đó báo trước. Điềm báo làm vỡ bát theo dân gian thường là điềm không tốt lành, có thể mối quan hệ trong gia đình đang diễn ra phức tạp có nguy cơ bị đỗ vỡ, tiền tài mất mát.

Ngoài ra, việc để cây chết, hay lọ hoa héo trong nhà sẽ tạo ra không khí ảm đạm, u uất cho tâm lý con người sống trong môi trường đó. Gia chủ cần phải luôn luôn tạo cho ngôi nhà màu sắc tươi vui, như vậy mới có năng lượng tốt. Do vậy, hãy chú ý chăm sóc tốt các loại cây trồng, dù trong nhà hay ngoài trời. Khi đã bị chết phải loại bỏ ngay.

Giày hỏng, cũ rách

 

Theo quan niệm của người xưa, giày cũ, hỏng là biểu trưng của những người vất vả, nghèo khổ.

 

Chuyên gia phong thủy nhận định, những đôi giày đã hỏng nên được mau chóng vứt ra khỏi nhà bởi chúng mang theo ám khí, khiến chủ nhân dễ hao tài, tán lộc.

 

Đồng hồ chết

 

Trong phong thủy, người ta kiêng kỵ giữ những đồ vật đã hư hỏng trong nhà. Theo đó, đồng hồ chết là một trong những vật bạn không nên để trong nhà. Bởi đồng hồ tượng trưng cho thời gian, sự sống. Khi nó dừng chạy mang hàm nghĩa của sự mất mát, không may mắn.

 

Khi đồng hồ chết, bạn nên kiểm tra để thay pin hoặc đem đi sửa ngay, tránh để lâu trong nhà.

 

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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